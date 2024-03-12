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· Наталия Лапаева

Удаление аденоидов у ребенка

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Аденоиды или носоглоточные миндалины - это лимфоидная ткань, которая расположена в задней части носоглотки, неподалеку от носового прохода. Эта ткань играет важную роль и защищает организм от инфекций, фильтруя воздух, который проходит через нос, и помогая бороться с возбудителями болезней.

Однако иногда аденоиды могут разрастаться из-за частых инфекций или аллергических реакций, что в итоге приводит к различным проблемам, включая нарушение дыхания, затруднение сна, частые простуды и другие респираторные заболевания.

Увеличение аденоидов может быть особенно проблематичным у детей, поскольку оно может привести к нарушению нормального развития лица и зубов.

Удаление аденоидов, или аденоидэктомия, является хирургической процедурой, направленной на удаление увеличенных аденоидных тканей в задней части носоглотки. Это состояние часто бывает у детей и может приводить к затрудненному дыханию, нарушениям сна, частым простудам и другим инфекционным заболеваниям. Операция рассматривается врачом в случае, если аденоиды значительно мешают нормальному функционированию организма ребенка, несмотря на консервативное лечение.

Процесс удаления аденоидов обычно проводится в условиях стационара. Хирург удаляет аденоиды с помощью специальных инструментов, минимизируя риск повреждения окружающих тканей. После операции пациенту рекомендуется наблюдение врача, чтобы контролировать процесс заживления и предотвратить возможные осложнения.

Удаление аденоидов может значительно улучшить качество жизни ребенка, снизив частоту простудных заболеваний, улучшив качество сна и облегчив дыхание.

удаление аденоидов у детей

Информация про клинику и условия обследования

Клиника Коренченко в Санкт-Петербурге предоставляет высококачественную медицинскую помощь как местным жителям, так и гостям города. В клинике работают опытные специалисты, специализирующиеся на диагностике и лечении различных заболеваний, включая проблемы с аденоидами.

Среди услуг, предоставляемых в клинике, можно выделить диагностику с использованием современного оборудования, оперативное лечение и реабилитацию.

Центр Коренченко специализируется на лечении ряда заболеваний, включая респираторные проблемы, болезни ушей, хронические заболевания носа и горла, а также оперативные вмешательства, в том числе удаление аденоидов у детей.

Условия обследования в клинике обеспечивают комфорт и безопасность для пациентов, а дружелюбный и профессиональный персонал делает визит в клинику приятным и эффективным.

Врачи клиники

Солонина Елена Станиславовна

Солонина Елена Станиславовна

Врач-оториноларинголог высшей квалификационной категории, хирург-отоларинголог, кандидат медицинских наук, ведущий специалист.

Потапова Инна Сергеевна

Потапова Инна Сергеевна

Врач-оториноларинголог, хирург-отоларинголог, фониатр, кандидат биологических наук, врач высшей квалификационной категории.

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Врач-оториноларинголог, доктор медицинских наук, профессор, врач высшей квалификационной категории.

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