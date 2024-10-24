Топ русских сериалов: список интересных проектов 2024 года
В 2024 году на экраны вышло много новых российских сериалов, предлагающих разнообразные жанры и увлекательные сюжеты. Если вы ищете, что посмотреть в этом году, в нашем списке вы найдете топ русских сериалов, которые обещают стать настоящими хитами. В этой подборке вы найдете некоторые из интересных новинок, которые стоит посмотреть.
кадр из сериала «Золотое дно», 2024
Лихие (2024)
Возрастное ограничение: 18+
Жанр: драма, криминал
Новый криминальный сериал «Лихие» переносит зрителей в атмосферу 90-х. В центре сюжета – семья егеря Павла Лиховцева, живущая в тайге и ведущая традиционный образ жизни. Однако, с приходом новых экономических реалий, их мир рушится. Пасека, основное средство существования семьи, разоряется. В поисках лучшей жизни Павел вынужден переехать с семьей в Хабаровск. В городе их ожидает совершенно другая жизнь, полная криминала.
В ролях:
- Артём Быстров;
- Егор Кенжаметов;
- Савелий Кудряшов;
- Евгений Ткачук;
- Елена Николаева;
- Максим Карушев и другие.
Внутри убийцы (2024)
Возрастное ограничение: 18+
Жанр: детектив, триллер
История разворачивается в мрачной атмосфере Санкт-Петербурга, где опытный психолог-профайлер Зоя Волгина и ее напарник, следователь Тимофей Волох, ведут охоту на маньяка-душителя.
В ролях:
- Анастасия Евграфова;
- Тихон Жизневский;
- Яна Сексте;
- Сергей Шакуров;
- Дарья Коныжева и другие.
Золотое дно (2024)
Возрастное ограничение: 18+
Жанр: драма
Захватывающая драма «Золотое дно», разворачивающаяся на фоне борьбы за огромное наследство. После внезапной смерти Алексея Градова, владельца крупного строительного холдинга, начинается борьба за контроль над империей. Главные герои сериала – члены семьи Градовых и бывший чиновник, который был близким партнером Алексея. Каждый из них имеет свои планы на многомиллионное состояние и готов на все, чтобы его заполучить.
В ролях:
- Алексей Гуськов;
- Юлия Снигирь;
- Игорь Гордин;
- Ростислав Бершауэр;
- Наталия Вдовина и другие.
Дети перемен (2024)
Возрастное ограничение: 18+
Жанр: драма, криминал
Драма, разворачивающаяся на фоне стремительно меняющейся России 90-х годов. Сериал рассказывает историю трех братьев, объединенных одной матерью, но имеющих совершенно разные судьбы. Чтобы больше понять героев и атмосферу сериала, можно посмотреть трейлер «Дети перемен».
В ролях:
- Слава Копейкин;
- Макар Хлебников;
- Хетаг Хинчагов;
- Виктория Исакова;
- Лев Зулькарнаев и другие.
Последний богатырь. Наследие (2024)
Возрастное ограничение: 6+
Жанр: фэнтези, комедия
Действие сериала «Последний богатырь. Наследие» разворачивается спустя некоторое время после событий последних фильмов. Иван живет спокойной жизнью в окружении семьи. У него подрастают две дочери: Марья, унаследовавшая богатырскую силу, и Софья, обладающая магическими способностями. Но однажды Белогорье снова оказывается в опасности.
В ролях:
- Виктор Хориняк;
- Арина Рожкова;
- Эвелина Мазурина;
- Елена Яковлева;
- Владислав Ветров и другие.
Комбинация (2024)
Возрастное ограничение: 18+
Жанр: музыка, биография
Это музыкальная драма, повествующая о создании популярной женской группы. Сюжет «Комбинации» разворачивается вокруг бывшего сотрудника ОБХСС Александра Шишинина, решившего кардинально изменить свою жизнь. Он становится продюсером и создает женскую музыкальную группу. Вместе с талантливым композитором Виталием Окороковым он находит на улицах города будущих звезд.
В ролях:
- Никита Кологривый;
- Елизавета Базыкина;
- Анастасия Уколова;
- Павел Прилучный и другие.
Трасса (2024)
Возрастное ограничение: 18+
Жанр: драма, триллер
Психологический детективный триллер, действие которого разворачивается на фоне живописных, но таящих в себе опасность, пейзажей. Сериал погружает зрителя в мрачную историю, где переплетаются судьбы разных людей, связанных загадочным исчезновением.
В ролях:
- Карина Разумовская;
- Александр Ильин мл.;
- Анна Михалкова;
- Елизавета Ищенко и другие.
Морозко (2024)
Возрастное ограничение: 18+
Жанр: комедия
Сериал, который рассказывает историю 33-летней Риты, работающей на телевидении. Снаружи она кажется успешной и независимой, но внутри ее мучает глубокое одиночество. Пустота в душе, отсутствие близких отношений и диагноз, ставящий под угрозу ее мечту стать матерью, заставляют Риту переосмыслить свою жизнь.
В ролях:
- Аглая Тарасова;
- Никита Ефремов;
- Алиса Руденко;
- Николай Наумов;
- Виктор Логинов и другие.
кадр из сериала «Последний богатырь. Наследие», 2024
Игры (2024)
Возрастное ограничение: 16+
Жанр: драма, спорт
Сериал «Игры» переносит нас в СССР конца 1970-х годов, в атмосферу подготовки и проведения Олимпийских игр 1980 года в Москве. Главный герой, Игорь Зорин, оказывается вовлеченным в оргкомитет Олимпиады. Молодой и амбициозный, он сталкивается с непростыми задачами и интригами, которые окружают это масштабное событие.
В ролях:
- Григорий Верник;
- Мария Карпова;
- Игорь Костолевский;
- Юрий Стоянов и другие.
Она такая классная (2024)
Возрастное ограничение: 18+
Жанр: комедия, драма
Сериал рассказывает историю Артема, молодого и беззаботного парня, который вместе со своими друзьями и соседом Лёней отправляется в Питер.
В ролях:
- Денис Прытков;
- Лев Зулькарнаев;
- Валерий Степанов и другие.
Очевидное невероятное (2024)
Возрастное ограничение: 16+
Жанр: комедия, фантастика
Действие разворачивается в небольшом городке Великий Гусляр, где происходят самые невероятные события: путешествия во времени, контакты с инопланетными цивилизациями, говорящие животные и многое другое.
Жители Гусляра уже давно привыкли к этим чудесам и воспринимают их как обыденность. Однако, с появлением нового мэра, который мечтает превратить город в туристический центр, размеренная жизнь горожан кардинально меняется.
В ролях:
- Артём Быстров;
- Максим Лагашкин;
- Светлана Ходченкова;
- Павел Любимцев и другие.
Этот топ русских сериалов с высоким рейтингом, представленный в этой подборке, показывает разнообразие жанров и высокое качество современных российских проектов. Не упустите возможность насладиться этими новинками и составить своё мнение!