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· 16+ · Анастасия Есикова

Топ русских сериалов: список интересных проектов 2024 года

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В 2024 году на экраны вышло много новых российских сериалов, предлагающих разнообразные жанры и увлекательные сюжеты. Если вы ищете, что посмотреть в этом году, в нашем списке вы найдете топ русских сериалов, которые обещают стать настоящими хитами. В этой подборке вы найдете некоторые из интересных новинок, которые стоит посмотреть.

кадр из сериала «Золотое дно», 2024

Лихие (2024)

Возрастное ограничение: 18+
Жанр: драма, криминал

Новый криминальный сериал «Лихие» переносит зрителей в атмосферу 90-х. В центре сюжета – семья егеря Павла Лиховцева, живущая в тайге и ведущая традиционный образ жизни. Однако, с приходом новых экономических реалий, их мир рушится. Пасека, основное средство существования семьи, разоряется. В поисках лучшей жизни Павел вынужден переехать с семьей в Хабаровск. В городе их ожидает совершенно другая жизнь, полная криминала.

В ролях:

  • Артём Быстров;
  • Егор Кенжаметов;
  • Савелий Кудряшов;
  • Евгений Ткачук;
  • Елена Николаева;
  • Максим Карушев и другие.

Внутри убийцы (2024)

Возрастное ограничение: 18+
Жанр: детектив, триллер

История разворачивается в мрачной атмосфере Санкт-Петербурга, где опытный психолог-профайлер Зоя Волгина и ее напарник, следователь Тимофей Волох, ведут охоту на маньяка-душителя.

В ролях:

  • Анастасия Евграфова;
  • Тихон Жизневский;
  • Яна Сексте;
  • Сергей Шакуров;
  • Дарья Коныжева и другие.

Золотое дно (2024)

Возрастное ограничение: 18+
Жанр: драма

Захватывающая драма «Золотое дно», разворачивающаяся на фоне борьбы за огромное наследство. После внезапной смерти Алексея Градова, владельца крупного строительного холдинга, начинается борьба за контроль над империей. Главные герои сериала – члены семьи Градовых и бывший чиновник, который был близким партнером Алексея. Каждый из них имеет свои планы на многомиллионное состояние и готов на все, чтобы его заполучить.

В ролях:

  • Алексей Гуськов;
  • Юлия Снигирь;
  • Игорь Гордин;
  • Ростислав Бершауэр;
  • Наталия Вдовина и другие.

Дети перемен (2024)

Возрастное ограничение: 18+
Жанр: драма, криминал

Драма, разворачивающаяся на фоне стремительно меняющейся России 90-х годов. Сериал рассказывает историю трех братьев, объединенных одной матерью, но имеющих совершенно разные судьбы. Чтобы больше понять героев и атмосферу сериала, можно посмотреть трейлер «Дети перемен».

В ролях:

  • Слава Копейкин;
  • Макар Хлебников;
  • Хетаг Хинчагов;
  • Виктория Исакова;
  • Лев Зулькарнаев и другие.

Последний богатырь. Наследие (2024)

Возрастное ограничение: 6+
Жанр: фэнтези, комедия

Действие сериала «Последний богатырь. Наследие» разворачивается спустя некоторое время после событий последних фильмов. Иван живет спокойной жизнью в окружении семьи. У него подрастают две дочери: Марья, унаследовавшая богатырскую силу, и Софья, обладающая магическими способностями. Но однажды Белогорье снова оказывается в опасности.

В ролях:

  • Виктор Хориняк;
  • Арина Рожкова;
  • Эвелина Мазурина;
  • Елена Яковлева;
  • Владислав Ветров и другие.

Комбинация (2024)

Возрастное ограничение: 18+
Жанр: музыка, биография

Это музыкальная драма, повествующая о создании популярной женской группы. Сюжет «Комбинации» разворачивается вокруг бывшего сотрудника ОБХСС Александра Шишинина, решившего кардинально изменить свою жизнь. Он становится продюсером и создает женскую музыкальную группу. Вместе с талантливым композитором Виталием Окороковым он находит на улицах города будущих звезд.

В ролях:

  • Никита Кологривый;
  • Елизавета Базыкина;
  • Анастасия Уколова;
  • Павел Прилучный и другие.

Трасса (2024)

Возрастное ограничение: 18+
Жанр: драма, триллер

Психологический детективный триллер, действие которого разворачивается на фоне живописных, но таящих в себе опасность, пейзажей. Сериал погружает зрителя в мрачную историю, где переплетаются судьбы разных людей, связанных загадочным исчезновением.

В ролях:

  • Карина Разумовская;
  • Александр Ильин мл.;
  • Анна Михалкова;
  • Елизавета Ищенко и другие.

Морозко (2024)

Возрастное ограничение: 18+
Жанр: комедия

Сериал, который рассказывает историю 33-летней Риты, работающей на телевидении. Снаружи она кажется успешной и независимой, но внутри ее мучает глубокое одиночество. Пустота в душе, отсутствие близких отношений и диагноз, ставящий под угрозу ее мечту стать матерью, заставляют Риту переосмыслить свою жизнь.

В ролях:

  • Аглая Тарасова;
  • Никита Ефремов;
  • Алиса Руденко;
  • Николай Наумов;
  • Виктор Логинов и другие.

кадр из сериала «Последний богатырь. Наследие», 2024

Игры (2024)

Возрастное ограничение: 16+
Жанр: драма, спорт

Сериал «Игры» переносит нас в СССР конца 1970-х годов, в атмосферу подготовки и проведения Олимпийских игр 1980 года в Москве. Главный герой, Игорь Зорин, оказывается вовлеченным в оргкомитет Олимпиады. Молодой и амбициозный, он сталкивается с непростыми задачами и интригами, которые окружают это масштабное событие.

В ролях:

  • Григорий Верник;
  • Мария Карпова;
  • Игорь Костолевский;
  • Юрий Стоянов и другие.

Она такая классная (2024)

Возрастное ограничение: 18+
Жанр: комедия, драма

Сериал рассказывает историю Артема, молодого и беззаботного парня, который вместе со своими друзьями и соседом Лёней отправляется в Питер.

В ролях:

  • Денис Прытков;
  • Лев Зулькарнаев;
  • Валерий Степанов и другие.

Очевидное невероятное (2024)

Возрастное ограничение: 16+
Жанр: комедия, фантастика

Действие разворачивается в небольшом городке Великий Гусляр, где происходят самые невероятные события: путешествия во времени, контакты с инопланетными цивилизациями, говорящие животные и многое другое.

Жители Гусляра уже давно привыкли к этим чудесам и воспринимают их как обыденность. Однако, с появлением нового мэра, который мечтает превратить город в туристический центр, размеренная жизнь горожан кардинально меняется.

В ролях:

  • Артём Быстров;
  • Максим Лагашкин;
  • Светлана Ходченкова;
  • Павел Любимцев и другие.


Этот топ русских сериалов с высоким рейтингом, представленный в этой подборке, показывает разнообразие жанров и высокое качество современных российских проектов. Не упустите возможность насладиться этими новинками и составить своё мнение!

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