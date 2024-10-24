Топ русских сериалов: список интересных проектов 2024 года

В 2024 году на экраны вышло много новых российских сериалов, предлагающих разнообразные жанры и увлекательные сюжеты. Если вы ищете, что посмотреть в этом году, в нашем списке вы найдете топ русских сериалов, которые обещают стать настоящими хитами. В этой подборке вы найдете некоторые из интересных новинок, которые стоит посмотреть.

кадр из сериала «Золотое дно», 2024

Лихие (2024)

Возрастное ограничение: 18+

Жанр: драма, криминал

Новый криминальный сериал «Лихие» переносит зрителей в атмосферу 90-х. В центре сюжета – семья егеря Павла Лиховцева, живущая в тайге и ведущая традиционный образ жизни. Однако, с приходом новых экономических реалий, их мир рушится. Пасека, основное средство существования семьи, разоряется. В поисках лучшей жизни Павел вынужден переехать с семьей в Хабаровск. В городе их ожидает совершенно другая жизнь, полная криминала.

В ролях:

Артём Быстров;

Егор Кенжаметов;

Савелий Кудряшов;

Евгений Ткачук;

Елена Николаева;

Максим Карушев и другие.

Внутри убийцы (2024)

Возрастное ограничение: 18+

Жанр: детектив, триллер

История разворачивается в мрачной атмосфере Санкт-Петербурга, где опытный психолог-профайлер Зоя Волгина и ее напарник, следователь Тимофей Волох, ведут охоту на маньяка-душителя.

В ролях:

Анастасия Евграфова;

Тихон Жизневский;

Яна Сексте;

Сергей Шакуров;

Дарья Коныжева и другие.

Золотое дно (2024)

Возрастное ограничение: 18+

Жанр: драма

Захватывающая драма «Золотое дно», разворачивающаяся на фоне борьбы за огромное наследство. После внезапной смерти Алексея Градова, владельца крупного строительного холдинга, начинается борьба за контроль над империей. Главные герои сериала – члены семьи Градовых и бывший чиновник, который был близким партнером Алексея. Каждый из них имеет свои планы на многомиллионное состояние и готов на все, чтобы его заполучить.

В ролях:

Алексей Гуськов;

Юлия Снигирь;

Игорь Гордин;

Ростислав Бершауэр;

Наталия Вдовина и другие.

Дети перемен (2024)

Возрастное ограничение: 18+

Жанр: драма, криминал

Драма, разворачивающаяся на фоне стремительно меняющейся России 90-х годов. Сериал рассказывает историю трех братьев, объединенных одной матерью, но имеющих совершенно разные судьбы. Чтобы больше понять героев и атмосферу сериала, можно посмотреть трейлер «Дети перемен».

В ролях:

Слава Копейкин;

Макар Хлебников;

Хетаг Хинчагов;

Виктория Исакова;

Лев Зулькарнаев и другие.

Последний богатырь. Наследие (2024)

Возрастное ограничение: 6+

Жанр: фэнтези, комедия

Действие сериала «Последний богатырь. Наследие» разворачивается спустя некоторое время после событий последних фильмов. Иван живет спокойной жизнью в окружении семьи. У него подрастают две дочери: Марья, унаследовавшая богатырскую силу, и Софья, обладающая магическими способностями. Но однажды Белогорье снова оказывается в опасности.

В ролях:

Виктор Хориняк;

Арина Рожкова;

Эвелина Мазурина;

Елена Яковлева;

Владислав Ветров и другие.

Комбинация (2024)

Возрастное ограничение: 18+

Жанр: музыка, биография

Это музыкальная драма, повествующая о создании популярной женской группы. Сюжет «Комбинации» разворачивается вокруг бывшего сотрудника ОБХСС Александра Шишинина, решившего кардинально изменить свою жизнь. Он становится продюсером и создает женскую музыкальную группу. Вместе с талантливым композитором Виталием Окороковым он находит на улицах города будущих звезд.

В ролях:

Никита Кологривый;

Елизавета Базыкина;

Анастасия Уколова;

Павел Прилучный и другие.

Трасса (2024)

Возрастное ограничение: 18+

Жанр: драма, триллер

Психологический детективный триллер, действие которого разворачивается на фоне живописных, но таящих в себе опасность, пейзажей. Сериал погружает зрителя в мрачную историю, где переплетаются судьбы разных людей, связанных загадочным исчезновением.

В ролях:

Карина Разумовская;

Александр Ильин мл.;

Анна Михалкова;

Елизавета Ищенко и другие.

Морозко (2024)

Возрастное ограничение: 18+

Жанр: комедия

Сериал, который рассказывает историю 33-летней Риты, работающей на телевидении. Снаружи она кажется успешной и независимой, но внутри ее мучает глубокое одиночество. Пустота в душе, отсутствие близких отношений и диагноз, ставящий под угрозу ее мечту стать матерью, заставляют Риту переосмыслить свою жизнь.

В ролях:

Аглая Тарасова;

Никита Ефремов;

Алиса Руденко;

Николай Наумов;

Виктор Логинов и другие.

кадр из сериала «Последний богатырь. Наследие», 2024

Игры (2024)

Возрастное ограничение: 16+

Жанр: драма, спорт

Сериал «Игры» переносит нас в СССР конца 1970-х годов, в атмосферу подготовки и проведения Олимпийских игр 1980 года в Москве. Главный герой, Игорь Зорин, оказывается вовлеченным в оргкомитет Олимпиады. Молодой и амбициозный, он сталкивается с непростыми задачами и интригами, которые окружают это масштабное событие.

В ролях:

Григорий Верник;

Мария Карпова;

Игорь Костолевский;

Юрий Стоянов и другие.

Она такая классная (2024)

Возрастное ограничение: 18+

Жанр: комедия, драма

Сериал рассказывает историю Артема, молодого и беззаботного парня, который вместе со своими друзьями и соседом Лёней отправляется в Питер.

В ролях:

Денис Прытков;

Лев Зулькарнаев;

Валерий Степанов и другие.

Очевидное невероятное (2024)

Возрастное ограничение: 16+

Жанр: комедия, фантастика

Действие разворачивается в небольшом городке Великий Гусляр, где происходят самые невероятные события: путешествия во времени, контакты с инопланетными цивилизациями, говорящие животные и многое другое.

Жители Гусляра уже давно привыкли к этим чудесам и воспринимают их как обыденность. Однако, с появлением нового мэра, который мечтает превратить город в туристический центр, размеренная жизнь горожан кардинально меняется.

В ролях:

Артём Быстров;

Максим Лагашкин;

Светлана Ходченкова;

Павел Любимцев и другие.





Этот топ русских сериалов с высоким рейтингом, представленный в этой подборке, показывает разнообразие жанров и высокое качество современных российских проектов. Не упустите возможность насладиться этими новинками и составить своё мнение!