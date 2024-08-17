ТОП-15 ошибок в инвестициях и трейдинге

Ошибка 1. Попытка быстро заработать на взлётах и падениях рынков.

За многие годы в трейдинге мы поняли одно, что трейдинг и инвестиции — это не про лёгкие и быстрые деньги. Это про отличный заработок, но на длинной дистанции. И неважно, что на рынках: кризис или полный штиль. Попытки быстро заработать приводят только к быстрым разочарованиям.

Ошибка 2. Попытка быть умнее рынка.

Давайте по честному рынку всё равно, умный вы или глупый, богатый или бедный. Рынку абсолютно всё равно, он просто идёт вверх, вниз или вбок. И от того, что вы будете думать, что вы умнее рынка, вы богаче не станете. Рынку абсолютно без разницы. И он хладнокровный и без сожалений накажет вас за вашу самонадеянность

Ошибка 3. Попытка предсказать разворот рынка.

Запомните одну простую истину. Никто не знает куда пойдёт цена! И уж точно никто не знает, когда рынок развернётся. А помните шутку про тех, кто покупал октябрьское дно, а ноябрьское дно им досталось в подарок. Не повторяйте эту ошибку и не пытайтесь предсказать развороты на рынке. Это просто невозможно.

Ошибка 4. Попытка смешать торговлю на бирже и казино.

Вы встречали трейдеров, которые сегодня на всю «котлету» покупают, а завтра на всю «котлету» продают? Или может быть мы раскрыли чью-то секретную стратегию? Друзья, рынок — это не казино! На рынке нельзя сегодня ставить на красное, а завтра на чёрное. На рынке не проходят попытки отыграться. Трейдер — это серьёзная профессия. Люди годами учатся принимать правильные торговые решения и контролировать риски.

Ошибка 5. Торговля без системы.

Если вы пытаетесь заработать на рынке без чёткой и понятной системы, то это как игра в угадайку. На рынках нет смысла испытывать свою удачу. Новичкам, конечно, везёт, но, как правило, не долго. И если вы хотите стабильно и безопасно торговать, то вам нужна будет торговая система. Только с ней можно прийти к результату.

Ошибка 6. Паника или торговля на эмоциях.

Для того чтобы зарабатывать на рынках, нужна не только торговая система, но и правильное психологическое состояние. По опытным трейдерам практически невозможно понять заработали они сегодня или потеряли. Они сохраняют спокойствие и выдержку в любой ситуации. Так что как только вы замечаете за собой, что психология берёт вверх, если вас захлёстывают эмоции, страхи, жадность, паника или эйфория, то знайте, что вам лучше закрыть все позиции и взять паузу.

Ошибка 7. Покупка неизвестных активов.

Сначала разберитесь в вопросе, и только потом вкладывайте деньги.

Ошибка 8. Попытка решить свои финансовые проблемы на рынках.

Если вы сидите в финансовой яме, то для вас есть одно правило. Перестаньте копать! На рынки люди приходят со свободными деньгами, для того чтобы эти деньги приумножить. И если у вас финансы «поют романсы» и в кошельке пусто, то фондовый рынок вид ли резко изменит положение в лучшую сторону. А в худшую сторону легко!

Ошибка 9. Торговать на заёмные средства.

Если вы опытный трейдер с капиталом и знаете, что и как делать, то, пожалуйста. Но если вы новичок, то для новичков твёрдо и чётко — торгуем только на свои. Никаких кредитов на торговлю!

Ошибка 10. Слепо доверять профессионалам своего дела.

Всё нужно проверять самостоятельно! Нет смысла пользоваться торговыми сигналами, отдавать деньги в доверительное управление или пользоваться какими-то другими услугами профессионалов, прежде чем вы сами разберётесь в вопросе. Во-первых, сейчас около рынков бродит огромное количество мошенников. А, во-вторых, даже профессионалы иногда ошибаются и страдают некомпетентностью. Они-то ведь своими деньгами не рискуют, только вашими. Так что однозначно не нужно слепо доверять аналитикам, трейдерам и прочим «специалистам».

Ошибка 11. Разумно распределяйте свои средства.

Грамотные инвесторы никогда не кладут все «яйца в одну корзину». Держите деньги в разных активах. Откройте счета у разных брокеров, будь это форекс, фондовые или брокеры бинарных опционов. Распределяйте деньги на разные счета под разные цели и задачи.

Ошибка 12. Попытка заработать на сложных финансовых инструментах.

Иногда может казаться, что чем сложнее инструмент, тем больше на нём можно заработать. Но по факту это работает как раз наоборот. Чем проще и понятнее для вас инструмент, тем выше будет ваш доход. Так что разбирайтесь, учитесь и не усложняйте себе жизнь.

Ошибка 13. Торговля на инсайдах и на закрытой информации в «закрытых» каналах.

Давайте будем откровенными. Никто не будет распространять секретную информацию просто так. Если это делается, значит это кому-то выгодно! Поймите, кому и зачем это выгодно, и только потом принимайте решение.

Ошибка 14. Не пользоваться льготами, вычетами и прочими возможностями, которые даёт рынок.

Сколько лет существует индивидуальный инвестиционный счёт и возможность гарантировано заработать 20% и более годовых без риска, гарантированно? И сколько людей пользуются этой возможностью? Уверены, что многие про эту возможность даже, в принципе, не знают.

Ошибка 15. Завышенные ожидания.

Сколько хочет заработать человек, который только пришёл на рынок? 10, 20, 100% хочет каждый месяц стабильно, без рисков и так далее. А вы знаете сколько зарабатывает самый известный и богатый инвестор в мире? Да-да, мы говорим про знаменитого Уоррена Баффетта, который заработал миллиарды долларов на фондовом рынке. Средняя доходность компании Баффетта 20% годовых. Если вы будете зарабатывать 40% в год, то можете считать, что вы в два раза умнее самого успешного инвестора в мире. Круто!

Итак, подведём итоги.

Мы разобрали 15 самых распространённых ошибок инвесторов. Это, конечно, далеко не полный список и мы его можем его долго продолжать. Но если исправить хотя бы эти ошибки, то можно уже избежать множество проблем, с которыми сталкиваются многие трейдеры.