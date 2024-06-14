Полезное
· 16+ · Анастасия Есикова

ТОП-10 школ программирования в Казани

Подписаться в Telegram

Школы программирования предлагают интенсивные курсы и программы, которые помогают быстро освоить навыки разработки программного обеспечения. Эти учебные заведения ориентированы на практическое обучение и часто предлагают гибкие форматы, такие как онлайн и оффлайн курсы. Мы подготовили для вас ТОП школ программирования в Казани с оффлайн и онлайн форматами обучения.

Основные особенности

  • Интенсивные курсы: программы обучения в школах программирования обычно краткосрочные и интенсивные, что позволяет быстро освоить новые навыки.

  • Практическая направленность: большое внимание уделяется практическим заданиям и проектам, что помогает закрепить теоретические знания на практике.

  • Гибкость: возможность выбора между онлайн и оффлайн форматами обучения, что позволяет учиться в удобное время и из любого места.

  • Поддержка и менторство: доступ к наставникам и менторской поддержке, что помогает получать обратную связь и решать возникающие вопросы.

Преимущества обучения в школах программирования

  • Быстрый старт: интенсивные курсы позволяют быстро освоить необходимые навыки и начать карьеру в программировании.

  • Практические навыки: фокус на практических заданиях и реальных проектах помогает подготовиться к реальной работе в индустрии.

  • Сетевые возможности: возможность завести полезные контакты в индустрии, что может помочь в поиске работы и профессиональном развитии.

  • Актуальность знаний: курсы часто обновляются, чтобы соответствовать последним тенденциям и требованиям рынка.

Недостатки обучения в школах программирования

  • Интенсивность: высокая интенсивность курсов может быть сложной для некоторых студентов, особенно для тех, кто совмещает учебу с работой или другими обязанностями.

  • Стоимость: некоторые школы программирования могут быть достаточно дорогими, особенно если речь идет о престижных заведениях.

  • Ограниченность времени: краткосрочные курсы могут не охватывать все аспекты программирования, что требует дополнительного самообучения.

Форматы обучения

  • Онлайн курсы: позволяют учиться в удобное время и из любого места. Включают в себя видеолекции, интерактивные задания и поддержку наставников.

  • Оффлайн курсы: проводятся в учебных центрах и включают в себя лекции, практические занятия и работу в команде.

  • Гибридные курсы: сочетают в себе элементы онлайн и оффлайн обучения, что позволяет получать лучшее из обоих форматов.

ТОП-3 онлайн-школ программирования

  1. GeekBrains — онлайн-школа, предлагающая курсы по различным языкам программирования и технологиям. Включает в себя практические задания и проекты.

  2. Skillbox — платформа с курсами по программированию, дизайну, маркетингу и другим направлениям. Предлагает гибкие форматы обучения и поддержку наставников.

  3. Яндекс.Практикум — онлайн-школа, специализирующаяся на обучении программированию, анализу данных и другим ИТ-направлениям. Включает в себя интенсивные курсы и практические задания.

Получить подборку 45+ онлайн-курсов по программированию с подробным описанием, ценами, преимуществами и недостатками

ТОП-7 оффлайн школ программирования

  1. Международная школа профессий — ул. Мусы Джалиля, д. 7, "Грачи"; +7 (843) 212-20-68.
    В школе представлено 1 0 различных факультетов и более 150 курсов. Пройдя обучение в МШП вы получите широкую теоретическую базу и научитесь грамотно использовать новые знания на практике.

  2. ЧУ ДПО "Городской центр образования" — ул. Муштари, 11/43; +7 (843) 294-83-31, 294-83-35.
    Центр занимается подготовкой по новым специальностям в соответствии с актуальными потребностями рынка.

  3. АКАДЕМИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ Казанского Национального Исследовательского Технического Университета им. А.Н.Туполева - КАИ — ул. Б.Красная, 55 (7-е зд. КГТУ-КАИ), 1-й этаж, к.118; +7 (937) 621 21 33.
    АИТ работает в области внедрения и использования новых информационных технологий, подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров; развития инновационных технологий в образовании. Основным видом деятельности Академии ИТ является оказание дополнительных образовательных услуг в форме проведения авторизованных курсов ведущих ИТ-фирм (Microsoft, 1С, Intel, IBM, Sun Microsystems), а также собственных курсов по информационным технологиям.

  4. KIBERone — Островского д.87, 4 этаж, офис 405, Бизнес Центр "Verde Plaza"; +7 (843) 251-25-15.
    Компания является резидентом Skolkovo, партнёром Microsoft и других федеральных компаний.

  5. ИТ-парк — ул. Петербургская, д. 52; +7 (843) 235-18-96
    Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» – это уникальная площадка в Республике Татарстан для развития информационных технологий. Главная задача технопарка - создание и обеспечение максимально благоприятных условий для эффективных ИТ-разработок как стартап-проектами, так и крупными ИТ-компаниями на всех стадиях: от идеи и проектирования до создания и внедрения конечного инновационного продукта.

  6. ЛАНИТ-ТИССА — Оренбургский тракт, д.5, оф.405; +7 (843) 533-39-21.
    Учебный Центр был образован на базе Учебного центра компании ТИССА, который с 1994 года работал на рынке IT-обучения. За время работы "ТИССА-УЦ" было обучено свыше 2 500 IT-специалистов и пользователей прикладных систем. В новый Учебный Центр вошел административный и преподавательский состав "ТИССА-УЦ".

  7. ИТИС КФУ — Кремлёвская улица, 35;+7 (843) 221-34-33
    Высшая школа информационных технологий и интеллектуальных​ систем (ИТИС) - инновационный ИТ-факультет основанный в 2011 году совместными усилиями Министерства информатизации и связи РТ, КФУ, представителями крупнейших IT-компаний региона. ИТИС – это подготовка высококвалифицированных кадров, повышение квалификации и профессиональная переподготовка сотрудников предприятий в области ИТ.

Обучение в школах программирования предлагает множество преимуществ для тех, кто хочет быстро освоить навыки программирования и начать карьеру в ИТ. Интенсивные курсы, практическая направленность и поддержка наставников помогают эффективно подготовиться к реальной работе в индустрии. Однако важно учитывать интенсивность и стоимость курсов при выборе школы программирования.

Надеемся, что наш ТОП школ программирования помог вам соориентироваться на рынке предложений и сделать выбор.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Без выбросов не обойтись»: что происходит с экологией Казани

Важное в РТ

16 минут назад

ВТБ Лизинг поставил партию бетоносмесителей производственной компании из Казани

компания по сбору борщевика

Новости Татарстана

день назад

Альберт Бикмуллин, спасший в Юдино падающую с балкона девочку, уходит на СВО

Полезное

3 дня назад

В июле Центробанк поднимет ключевую ставку. На сколько она вырастет?

сантехнические работы цена екатеринбург в Екатеринбурге

Новости Казани

день назад

В Казани 12 июня горело Арское кладбище

Новости Татарстана

10 часов назад

Сантехник в Челнах спрыгнул со 2 этажа, так как его не выпускали из квартиры

Новости Казани

8 часов назад

13 объектов возле ТЦ «Тюбетейка» изымают под новый сквер

Новости Татарстана

день назад

Дорога в «Большом Зеленодольске» обойдется властям в 5 млрд рублей

Новости Татарстана

5 часов назад

Татарстанцы перетащили рыбу из реки Куюковка в Богородское озеро
Новости Татарстана
10 часов назад

Легкомоторный самолёт 13 июня жёстко сел в нижнекамском аэропорту Бегишево

Легкомоторный самолёт 13 июня жёстко сел в нижнекамском аэропорту Бегишево

Новости Татарстана

16 минут назад

В Иннополисе студент 1 курса едва не погиб

Интересное в Казани

день назад

Наркоз, седация или принуждение? Как лечить зубы у детей, чтобы не посеять панический страх перед стоматологом на всю жизнь 

Новости Казани

час назад

В Казани завершился ремонт парка Тысячелетия

Новости Казани

3 часа назад

Авиазавод в Казани поднял в небо первый собранный Ту-214
В Казани отреставрируют мост, которому уже больше 100 лет
Новости Казани
5 часов назад

В Казани отреставрируют мост, которому уже больше 100 лет

Новости Казани

3 часа назад

В Казани на День молодежи 29 июня выступит певица Ольга Серябкина

Новости Татарстана

3 часа назад

Группировка «Талибан»* планирует вступить в состав БРИКС

Новости Казани

7 часов назад

Выбирал в кого врезаться: в Казани легковушка влетела в автобус
Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще
Триумф делегации из Татарстана на грандиозном финале Всероссийского конкурса "Мисс и миссис бизнес Россия"
Интересное в Казани
день назад

Триумф делегации из Татарстана на грандиозном финале Всероссийского конкурса "Мисс и миссис бизнес Россия"