Топ-10 оригинальных новогодних подарков для близких

Новогодний праздник – это время радости, приятных встреч и подарков. Выбрать идеальный подарок для близких людей порой бывает сложно. В этой статье предлагаются оригинальные идеи выбора подарков, которые сделают Новый год особенным для ваших близких.

Сладкие новогодние подарки

Все любят сладости, особенно дети. Вы можете купить сладкие подарки в различных упаковках: в мягкой игрушке, красивой жестяной банке, с символом года, в рюкзачке, фигурке деда-мороза и многие другие.

Персонализированные кухонные принадлежности

Вы можете подарить необычную прихватку для горячего с вензелем, сервировочную доску с именем получателя, кружку с личным поздравлением, нож с индивидуальной гравировкой. Эти и другие практичные подарки не только принесут пользу, но при каждом использовании станут приятным напоминанием о празднике.

Рукодельные подарки

Связанная вашими руками шапка или сервировочная салфетка, вышитое полотенце или чехол для подушки, расписные прянички или шоколадки ручной работы, авторский календарь с фотографиями – каждая из этих поделок сделает ваш подарок уникальным. Вложите свою душу в создание подарка, а в ответ вы можете получить искреннюю и благодарную улыбку.

Курсы и мастер-классы

Подарите не просто вещь, а возможность научиться чему-то новому или просто получить удовольствие от увиденного. Оплатив курсы кулинарии или мастер-класс по росписи гончарных изделий, вы не только подарите запоминающиеся впечатления, но и можете изменить жизнь получателя в лучшую сторону. Окунувшись в мир кулинарии или освоив гончарное искусство, он может превратить новое занятие в хобби или доходное дело.

Винный набор с историей

Элегантный набор с необычными винами, каждое из которых сопровождается своей историей, – подарок для настоящих гурманов.

Путешествие в коробке

Подарите коробку с предметами, напоминающими о разных странах – от восточных специй до японских сувениров. Приложив к каждому предмету краткое описание страны производителя, вы предоставите возможность близкому вам человеку отправиться в путешествие, не выходя из дома.

Альбом воспоминаний

Коллаж из фотографий, запечатлевших в альбоме лучшие моменты из жизни получателя, – это эмоциональный и трогательный подарок. Он долгие годы может хранить приятные воспоминания.

Набор для творчества

Кисти, краски или набор для вышивания – хороший подарок близкому человеку. Он предоставляет получателю возможность выразить свою творческую натуру и провести время с удовольствием.

Цифровой ассистент

Подарите близкому человеку цифрового домашнего ассистента, начиная от умного чайника или горшка для растений до робота-пылесоса или умной колонки. Любой из этих подарков облегчает жизнь своему владельцу, делает её более удобной и комфортной.

Заключение

Новогодний праздник – это время подарков. С нашими подсказками вы сделаете его по-настоящему особенным для ваших близких. Выбрав одну из этих оригинальных идей, вы подарите не только что-либо материальное, но и массу восторженных впечатлений, которые будут радовать душу весь год.

Источник: azbukaprazdnika.com