"Театральный квартал": грандиозный симбиоз истории и современности в Москве

Концерн "КРОСТ", лидер на рынке жилищного строительства, представляет свой новый флагманский проект — Жилой комплекс "Театральный квартал". Расположенный в историческом районе Щукино в Северо-Западном административном округе Москвы, этот уникальный комплекс призван стать новой архитектурной жемчужиной города.

Архитектурное великолепие в духе сталинского неоренессанса "Театральный квартал" вдохновлён наследием величайших архитекторов Советской эпохи — Щусева, Жолтовского и Фомина. Комплекс включает четыре высотных корпуса, каждый из которых носит имя этих знаменитых мастеров. Проект архитектурно воплощает стиль сталинского ампира, сочетающий в себе аристократизм и исключительное качество.

Роскошные интерьеры и высокие потолки Великолепные входные группы, мраморные колонны и потолки высотой от 3,3 до 3,6 метров создают атмосферу роскоши и комфорта. Первые этажи зданий отведены под коммерческие помещения, в том числе магазины, кафе и услуги для жителей.

Зелёные насаждения и приватные парки Комплекс окружён ландшафтным парком с редкими породами деревьев, уютными кафе и многоуровневыми садами. Для детей предусмотрены развивающие площадки, а для взрослых — зоны для спорта и отдыха.

Безопасность и комфорт "Театральный квартал" оснащён современными системами безопасности с использованием BLE-идентификаторов, что обеспечивает надёжность и уединение. Подземный паркинг рассчитан на 420 машиномест, что подчеркивает статус и комфортность проживания.

Идеальное расположение Не смотря на то, что комплекс находится за пределами ТТК, транспортная доступность остаётся на высоком уровне. Близость к "Курчатовскому институту", паркам "Серебряный бор" и "Октябрьское радиополе" делает его местоположение идеальным для семейного проживания.

Концерн "КРОСТ" приглашает всех заинтересованных сторон и потенциальных покупателей ознакомиться с проектом и оценить все преимущества жизни в "Театральном квартале". Это не просто жильё, это искусство жить с комфортом и стилем.

"Театральный квартал" — это больше, чем просто жилой комплекс. Это проект, который преображает район, внося в его облик чувство стиля, комфорта и культурной наполненности. С его появлением Щукино обретает новое дыхание, предлагая жителям и гостям города не просто место для жизни, но и пространство для вдохновения и настоящего искусства.