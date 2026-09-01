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Татарстанские родители могут возместить ущерб от мошенников на 1,5 млн рублей

Служба новостей Автор статьи
МТС запустила комплексное решение по безопаснос...

Фото: пресс-служба ПАО МТС

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МТС запустила комплексное решение по безопасности в сети с детской страховкой от мошеннических схем в размере 1,5 миллиона рублей. Она предоставляется автоматически и без доплат в рамках детского тарифа.

Согласно аналитике МТС, каждый четвёртый (26%) родитель беспокоится из-за звонков мошенников ребёнку, 63% абонентов-родителей хотели бы ограничить доступ детей к опасным сайтам, 66% - к приложениям, 44% хотели бы отслеживать местоположение ребёнка. По данным МТС Junior, с начала года функция «Безопасный интернет» выявила и защитила детей от 41 миллиона сайтов с опасными фишинговыми ссылками и взрослым контентом 18+.

В рамках запущенного МТС решения, если ребенок, пользователь услуг связи тарифной линейки Junior, станет жертвой мошеннической схемы и старшие родственники понесут финансовые потери от действий злоумышленников, компания выплатит компенсацию в размере 1,5 млн рублей.

«Дети остаются одной из наиболее уязвимых групп, атакуемых в сети мошенниками. Ребёнок часто становится способом добраться до всей семьи: через него злоумышленники пытаются получить доступ к банковской карте, аккаунтам и другим данным. Татарстанские родители уже используют фильтры спама, нежелательных звонков и вредоносной рекламы на базе ИИ-алгоритмов. Совсем недавно для пользователей детских тарифов Junior появилась бесплатная «SOS-кнопка», одним нажатием которой ребенок без набора номера или текста может сообщить о своем местоположении взрослому и попросить с ним экстренно связаться. Детская страховка стала логичным дополнением в системе комплексной цифровой защиты семьи», — комментирует директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

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