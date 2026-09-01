Татарстанские родители могут возместить ущерб от мошенников на 1,5 млн рублей

МТС запустила комплексное решение по безопасности в сети с детской страховкой от мошеннических схем в размере 1,5 миллиона рублей. Она предоставляется автоматически и без доплат в рамках детского тарифа.

Согласно аналитике МТС, каждый четвёртый (26%) родитель беспокоится из-за звонков мошенников ребёнку, 63% абонентов-родителей хотели бы ограничить доступ детей к опасным сайтам, 66% - к приложениям, 44% хотели бы отслеживать местоположение ребёнка. По данным МТС Junior, с начала года функция «Безопасный интернет» выявила и защитила детей от 41 миллиона сайтов с опасными фишинговыми ссылками и взрослым контентом 18+.

В рамках запущенного МТС решения, если ребенок, пользователь услуг связи тарифной линейки Junior, станет жертвой мошеннической схемы и старшие родственники понесут финансовые потери от действий злоумышленников, компания выплатит компенсацию в размере 1,5 млн рублей.