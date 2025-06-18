Сколько получают курьеры в Яндекс Лавке в 2025 году

Работа курьером в Яндекс Лавке в 2025 году остаётся одним из популярных вариантов трудоустройства, особенно среди тех, кто ищет гибкий график и возможность самостоятельно регулировать нагрузку. Заработок курьеров зависит от множества факторов: количества выполненных заказов, времени работы, расстояния доставки и условий, в которых приходится работать. Рассмотрим подробнее, сколько получают курьеры в Яндекс Лавке и от чего зависит их доход.

Основные факторы, влияющие на доход курьера

Заработок курьера складывается из нескольких компонентов:

Фиксированная ставка за час работы . В Москве она может достигать около 170 рублей в час, но зависит от региона и условий компании-партнёра.

Оплата за каждый выполненный заказ . В среднем курьер получает от 150 до 350 рублей за заказ, в зависимости от расстояния и сложности доставки.

Бонусы за работу в пиковые часы . В утренние и вечерние часы, а также в выходные и праздничные дни ставка за заказ и час работы увеличивается.

Дополнительные выплаты за выполнение определённого количества заказов, работу в сложных погодных условиях или в отдалённых районах.

Чаевые от клиентов. Хотя они не гарантированы, качественное обслуживание может увеличить доход курьера.

Сколько зарабатывают курьеры Яндекс Лавки в день и месяц?

Средний дневной доход курьера варьируется от 2 000 до 5 000 рублей. В дни с высокой активностью, особенно в часы пик и во время акций, заработок может достигать 6 000–7 000 рублей. При стандартной нагрузке — 8-10 часов работы и выполнении 10-15 заказов в день — курьер может рассчитывать на 3 000–4 000 рублей.

В месячном выражении заработок курьера зависит от интенсивности работы и количества рабочих дней. При работе 5-6 дней в неделю и выполнении порядка 10-15 заказов в день доход составляет от 50 000 до 143 000 рублей. В среднем большинство курьеров зарабатывают около 80 000–100 000 рублей в месяц.

Влияние формата работы и транспорта на доход

Работать курьером в Яндекс Лавке в СПб можно пешком, на велосипеде, самокате, мопеде или личном автомобиле. Выбор транспорта влияет на скорость выполнения заказов и количество заказов в день, а значит, и на доход:

Пешие курьеры обычно зарабатывают от 50 000 до 100 000 рублей в месяц.

Велокурьеры могут получать до 90 000 рублей, учитывая большую мобильность.

Курьеры на авто имеют возможность зарабатывать до 160 000 рублей в месяц, так как могут выполнять больше заказов и работать на больших расстояниях.

Особенности работы и возможности заработка

Работа курьером в Яндекс Лавке привлекает возможностью самостоятельно планировать график, выбирать удобные смены и совмещать работу с учебой или другими занятиями. Кроме того, компания предлагает различные бонусы и акции, которые увеличивают доход в периоды повышенного спроса.

Среди дополнительных преимуществ — возможность получать выплаты еженедельно, скидки на продукцию Яндекс Лавки, а также юридическая поддержка и участие в корпоративных мероприятиях.

Итог

Заработок курьера в Яндекс Лавке в 2025 году зависит от активности, выбранного транспорта и времени работы. При интенсивной занятости доход может достигать 140 тысяч рублей в месяц, что делает эту работу привлекательной для тех, кто ценит гибкость и возможность самостоятельно влиять на свой заработок. При этом важно учитывать, что доход напрямую зависит от количества выполненных заказов, условий доставки и времени суток.