Сердечная недостаточность (СН) – актуальная проблема гериартрической кардиологии. Исследования показали, что средний возраст больных с манифестацией этого заболевания составляет 70-75 лет. Несмотря на значительные достижения медицины в лечении патологии сердечно-сосудистой системы, распространенность СН не только не снижается, но и возрастает с каждым годом. Сердечно-сосудистые заболевания неуклонно лидируют в структуре смертности населения, а также являются причиной снижения качества жизни.

Прогноз болезни крайне серьезен и не зависит от стадии патологического процесса. Пожилые люди с острой или хронической недостаточностью нуждаются в постоянном уходе, динамическом наблюдении за состоянием здоровья, так как риск развития осложнений у них выше. В пансионате для пожилых людей https://pansionat-domodedovskaya.ru/pansionaty-dlya-pozhylyh/dlya-bolnyh-alcgejmera/ ухаживающий персонал подготовлен и знаком с особенностями ухода за такими пациентами.

Хроническая сердечная недостаточность у пожилых: общие аспекты

ХСН – это в первую очередь проблема лиц пожилого и старческого возраста, доля которых в развитых странах растет с каждым годом. Сердечная недостаточность может рассматриваться, как исход многих сердечно-сосудистых сопутствующих заболеваний. Смертность пожилых больных в течение года колеблется от 10 до 50%. ХСН продолжает оставаться самой частой причиной госпитализации.

Особенности этиологии, патогенеза

Причины сердечной недостаточности у пожилых пациентов и лиц молодого работоспособного возраста различны. Основной причиной ХСН лиц старшей возрастной категории – ишемическая болезнь сердца. Дисфункция левого желудочка со снижением фракции выброса при ИБС может быть вызвана следующими состояниями:

·инфарктом миокарда;

·ишемией миокарда, а также его гибернацией;

·регургитацией в области митрального клапана;

·комбинированными причинами.

Среди других причин, способствующих развитию сердечной недостаточности, отмечают:

·артериальную гипертензию с поражением органов-мишеней;

·нарушения сердечного ритма желудочков, предсердий;

·дилатационную кардиомиопатию, вызванную влиянием токсинов, алкоголя;

·клапанные пороки сердца (митрального, аортального клапанов);

·мерцательную аритмию с ритмом свыше 100 ударов в минуту;

·хроническое легочное сердце, как следствие тяжелых патологий дыхательной системы, с трикуспидальной регургитацией, либо без нее;

·тяжелый анемический синдром;

·болезни щитовидной железы;

·любая стадия хронической болезни почек;

·перикардит, аневризма аорты и др.

Еще одной особенностью ХСН у лиц пожилого и старческого возраста является полиэтиологичность, которая подразумевает комплексное воздействие патогенных факторов.

Симптомы

Симптомокомплекс зависит от основного заболевания, вызвавшего явления сердечной недостаточности. Стандартными признаками ХСН считаются:

·одышка в покое, при физической активности;

·учащенный, неритмичный пульс;

·чувство сдавленности в груди, нехватки воздуха;

·предобморочные состояния;

·отеки конечностей;

·явления цианоза;

·перебои в работе сердца.

Внезапное появление перечисленных симптомов сердечной недостаточности свидетельствует о развитии острой формы патологии, при которой требуется незамедлительное оказание медицинской помощи.

При хронической сердечной недостаточности патологические симптомы прогрессируют медленно, состояние долгое время остается стабильным и даже не требует медикаментозной поддержки. Со временем симптоматика нарастает, а больные отмечают значительное ухудшение самочувствия, непереносимость малейшей физической нагрузки.

Диагностика

Проведение диагностики и подбор лечения требует выявления первичного заболевания, которое послужило толчком для формирования сердечной недостаточности. При сборе анамнеза врач обращает внимание на давность возникновения первых симптомов, изменение их интенсивности за последнее время, присоединение осложнений, угрожающих жизни пациента. Физикальный осмотр позволяет обнаружить цианоз кожных покровов, симптом набухания шейных вен, отекинижних конечностей. Аускультация выявляет нарушения ритма, шумы в сердце. По результатам осмотра врач составляет необходимый диагностический минимум и устанавливает предположительный диагноз.

Пациенту назначается дополнительное лабораторно-инструментальное обследование:

·анализы крови с определением гемоглобина для исключения анемии;

·липидограмма для контроля атеросклероза коронарных артерий;

·общий анализ мочи для оценки состояния почек при выборе лекарственной терапии;

·электрокардиография и суточное мониторирование;

·ЭхоКГ сердца и внутренних органов;

·рентгенография легких.

При отсутствии противопоказаний может назначаться инвазивное исследование – коронарная ангиография.

Особенности медикаментозного лечения

С возрастом даже у практически здоровых людей происходят значительные физиологические изменения структуры, функции внутренних органов, что следует принимать во внимание при назначении фармакотерапии.

Снижение функции почек с возрастом сказывается на скорости выведения лекарственного препарата этим органом. Эти изменения отслеживаются по результатам биохимического анализа крови. Дисфункция почек у пациентов пожилого и старческого возраста способствует излишней кумуляции лекарства, что требует безусловной коррекции дозы. Почечные расстройства ограничивают использование препаратов из групп ингибиторов АПФ, блокаторов альдостероновых рецепторов.

С возрастом объем воды и внутрисосудистой жидкости уменьшается, поэтому даже небольшие дозы диуретиков способны вызывать ортостатическую гипотензию. Дальнейшее снижение объема внутрисосудистой жидкости при терапии мочегонными средствами часто приводит к развитию почечной недостаточности.

У пожилых пациентов расстраиваются механизмы барорефлекторной регуляции артериального давления предрасполагают к гипотонии при назначении ингибиторов АПФ, бета-адреноблокаторов, нитратов.

Возрастные изменения затрагивают аорту, крупные артерии, которые утрачивают свою эластичность. В результате этих процессов создается дополнительная постнагрузка на левый желудочек. Данные изменения проявляются систолической гипертензией. Назначение антагонистов кальция, тиазидных диуретиков при монотерапии эффективно снижает артериальное давление.

С течением времени систолическая функция левого желудочка остается неизменной, но значительное снижается его работа в диастолу. Тиазидные, петлевые диуретики, уменьшая объем циркулирующей крови, ослабляют преднагрузку на левый желудочек. Происходит нарушение функции сердца и его наполнения в диастолу, снижается сердечный выброс.

Пожилые больные с ХСН часто страдают множеством заболеваний, которые необходимо учитывать при разработке плана медикаментозного лечения. Некоторые комбинации лекарственных средств недопустимы и могут вызвать тяжелые осложнения.

Нарушается функция печени, что изменяет фармакокинетику большинства лекарственных средств.

С возрастом количество жировой ткани в организме увеличивается, но снижается мышечная масса, объем внутрисосудистой жидкости, что достоверно изменяет распределение фармпрепарата в организме.

Нарушения кровотока в пищеварительном тракте блокирует всасывание лекарственных средств, а также снижает их биодоступность.

В большинстве клинических случаев у пожилых пациентов выявляется анемия, опосредованная недостаточным питанием, почечной недостаточностью, которая может усугубляться приемом аспирина, ингибиторов АПФ, блокаторов АТ1-рецепторов.

Первая помощь при сердечном приступе

Сердечный приступ представляет собой остро возникшее критическое состояние, которое нуждается в немедленном оказании медицинской помощи. К признакам острой сердечной недостаточности у пожилых людей относят:

·болевой синдром в области грудной клетки различной интенсивности, продолжающийся свыше 15 минут;

·иррадиация болевого импульса в левое плечо, лопатку, половину шеи, верхнюю часть живота;

·чувство нехватки воздуха, сопровождающееся резкой слабостью и головокружением;

·холодный липкий пот;

·явления диспепсии.

При обнаружении одного, нескольких из перечисленных симптомов различной интенсивности и продолжительностью свыше 15 минут, необходимо вызвать бригаду скорой помощи по телефонам 103, 112.

При возникновении сердечного приступа:

Больного нужно усадить, либо положить и обеспечить ему опору, чтобы избежать травм при потере сознания; Освободить грудную клетку от сдавливающих элементов одежды, открыть окно, если находитесь в помещении; Принять таблетку нитроглицерина, аспирина; Дождаться приезда скорой, приготовив пакет документов, если понадобится госпитализация.

Больному необходимо обеспечить покой, не разрешать вставать, ходить по квартире. Прием аспирина допускается только при отсутствии аллергических реакций.

Группы препаратов для лечения

Если у пациента отмечается систолическая дисфункция, то препаратами первого ряда являются ингибиторы АПФ (каптоприл, эналаприл). Также возможно назначение:

·бета-адреноблокаторов (бисопролол, метопролол) для длительного лечения больных с компенсированными формами ХСН II-IV классов;

·блокаторов альдостероновых рецепторов (спиронолактон, эплеренон);

·петлевые, тиазидные диуретики;

·сердечные гликозиды (дигоксин).

Хирургическое лечение сердечной недостаточности

Некоторые клинические ситуации требуют проведения обязательного хирургического вмешательства. В пожилом возрасте могут проводиться:

·имплантация искусственного водителя ритма;

·восстановление кровоснабжения в сосудах путем реваскуляризации сердечной мышцы;

·малоинвазивные рентгенохирургические методики операции по коррекции пороков сердца;

·открытые операции на сердце.

Питание и режим дня

Больным с ХСН рекомендуется придерживаться диеты, которая требует ограничения употребления жидкости, жиров и соли. Примерные рекомендации по диетотерапии включают:

·разрешенный объем жидкости до 1,5 литров в сутки;

·содержание жиров не должно превышать 50 грамм;

·ежедневная порция углеводов не более 400 грамм;

·употребление продуктов, обогащенных калием (сухофрукты, морская капуста);

·полное исключение спиртных напитков.

Люди пожилого и старческого возраста нуждается в соблюдении гигиены сна, режима сна и отдыха, достаточном пребывании на свежем воздухе. Все перечисленные аспекты лечения строго соблюдаются персоналом элитного пансионата для пожилых людей pansionaty-pozhilyh.ru. Также ежедневно проводится комплекс ЛФК упражнений, который поддерживает здоровье и помогает повышать адаптационные способности организма к физическим нагрузкам.

Профилактика сердечной недостаточности

Безусловно основная задача врача и ухаживающих людей – сохранение здоровья подопечного, поэтому профилактика занимает далеко не последнее место в списке способов предупреждения осложнений.

Пожилые пациенты могут часто отказываться от лечения, не понимая серьезности своего состояния. Задача ухаживающего – объяснить важность своевременной профилактики и лечения. Чтобы избежать осложнений, важно придерживаться следующих советов: