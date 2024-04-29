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Септопластика носовой перегородки

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Исправление кривизны (септопластика) носовой перегородки — хирургическая операция, которую безболезненно проводят в течении 40-60 минут.

септопластика

Септопластика носа

Состоящая из хрящевых и костных структур носовая перегородка из-за механического воздействия, возрастных изменений может искривляться. Этот анатомический дефект устраняется только хирургическим путем. Для этого проводится септопластика носа, цена такой операции лишь незначительно выше терапевтических методов лечения ЛОР заболеваний.

При этом эффективность значительно выше.
Без операции кривая перегородка носа может вызвать осложнения. Как минимум хронический насморк, затруднение дыхания даже при незначительной деформации.

Если не проводится септопластика, перегородка носа формируется неправильно. Это чревато различными осложнениями, самые безобидные из которых:

  • Отеки раковин носа;
  • Воспаление околоносовых пазух;
  • Затруднение дыхания;
  • Апноэ (храп во сне).

При значительном искривлении носовой перегородки может наступить гипоксия (недостаток кислорода) головного мозга. При хроническом кислородном голодании мозговые клетки погибают. Это может привести к различным патологическим состояниям, вплоть до летального исхода.

Выход один — септопластика носа, исправление кривизны. Если пациент желает придать носу правильную форму или изменить ее, одновременно проводится ринопластика -- косметическая операция по исправлению формы носа.

Операция по исправлению кривой носовой перегородки проводится без разрезов, через ноздри. Хирург удаляет часть ткани или после исправления деформации возвращает ее обратно. Септопластика проводится под местным наркозом в амбулаторных условиях.

септопластика носа

ЛОР-клиника доктора Коренченко

В нашей клинике вы можете недорого заказать септопластику носовой перегородки в Санкт-Петербурге. По желанию одновременно можно провести и ринопластику.

Для проведения операции созданы все условия: современное оборудование, прогрессивные методы хирургического вмешательства, опытные врачи и другой медперсонал.

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Солонина Елена Станиславовна

Солонина Елена Станиславовна

Врач-оториноларинголог высшей квалификационной категории, хирург-отоларинголог, кандидат медицинских наук, ведущий специалист.

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Врач-оториноларинголог, хирург-отоларинголог, фониатр, кандидат биологических наук, врач высшей квалификационной категории.

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Врач-оториноларинголог, доктор медицинских наук, профессор, врач высшей квалификационной категории.

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