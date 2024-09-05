«Садовод» – один из крупнейших рынков России, предлагающий широкий ассортимент товаров как оптом, так и в розницу. В этой статье мы поделимся полезными советами о том, как делать там покупки и экономить.

Торговый комплекс «Садовод» является одним из самых крупных комплексов Москвы. Столичный рынок существует уже больше 20 лет, и каждый день радует покупателей приятными ценами и хорошим качеством продукта.

Основными нишами в торговом комплексе являются: женская и мужская одежда (платья, брюки, джинсы, мужские и женские костюмы, Садовод предлагает огромный ассортимент) и обувь для всех возрастных категорий, меховые и кожаные куртки и пальто, продукция для детей, ковры, ткани и фурнитура, товары для туризма и охоты, корм для животных и сами животные, комнатные и уличные растения и удобрения. Ассортимент в торговом комплексе «Садовод», как говорится, на любой вкус и цвет.

Как найти нужный товар на рынке

У покупателя может возникнуть вопрос, как покупать на Садоводе? Найти нужный товар здесь очень просто как в павильоне, так и в интернет-магазине. На рынке и на сайте ТК есть схемы комплекса. Необходимо будет найти подходящий вам по категории отдел. После нужно будет выбрать один из магазинов, в которых представлены нужные вещь. Покупатель также может попросить помощи у сотрудников рынка.

В интернет-магазине купить товар еще проще. Зайдя на сайт, покупатель может указать в поисковой строке название товара и добавить его к себе в корзину, после чего оплатить. В интернет-магазине также имеется каталог, где пользователь может выбрать категорию товаров и изучить ассортимент.

Способы связи с продавцами

Если у покупателя возникли вопросы, он всегда может связаться с продавцом. На сайте указан контактный номер поддержки. По возникающим у покупателя вопросам звонки принимаются по графику: понедельник-пятница с 11:00 до 15:00, суббота-воскресенье с 12:00 до 15:00.

Также в шапке сайта прикреплена электронная почта поддержки, на которую можно писать по любым возникающим вопросам.

Часто сами продавцы оставляют контактный номер телефона на сайте, и связаться с ними можно будет без посредников. К тому же, многие поставщики создают страницы в социальных сетях для продажи своих товаров.

Как оформить заказ на Садоводе

Первым делом нужно выбрать вещь в каталоге и добавить её к себе в корзину. На сайте под многими позициями есть отзывы реальных покупателей. Это поможет вам определиться с выбором. После того как вы положите выбранный товар в корзину, нужно будет нажать на кнопку «оформить заказ» и по инструкции, предоставленной после нажатия, оплатить заказ.

Вскоре после вышеперечисленных действий вам предоставят информацию по поводу доставки купленной партии.

Позиции с торгового комплекса можно приобрести не только на официальном сайте, но и на других маркетплейсах, таких как Ozon и Wildberries. Для этого необходимо узнать название фирмы продавца, у которого вы хотите приобрести товар, и найти его в отделе продавцов на маркетплейсах.

Как экономить, покупая на Садоводе

Торговый комплекс «Садовод» хорош тем, что, покупая на нем, можно хорошо сэкономить. Достаточно следовать нескольким советам.

Ждите скидок. Периодически здесь проводятся распродажи. Во время таких распродаж цены на вещи могут опускаться до 50%, а может и больше. Обычно такие распродажи приурочены к каким-либо праздникам или к концу сезона. Покупайте оптом. Покупая товар оптом, можно сохранить хорошие деньги. В торговом комплексе действует принцип: чем больше вы покупаете, тем дешевле вам обойдется позиция из каталога. Торгуйтесь. Не стоит забывать, что Садовод –это рынок. Поэтому торгуясь, можно купить изделие намного дешевле, чем на других площадках, продающих такой же товар. Будет намного легче торговаться, беря партию оптом.

Меры предосторожности при покупках на Садоводе

Совершая покупки на Садоводе в Москве, не стоит забывать о некоторых опасностях покупок на рынке. Недобросовестные продавцы могут продать вам поддельный товар по цене оригинала. Для того что бы этого избежать, тщательно осматривайте товар на предмет подлинности при совершении покупок.

Покупая продукты, обязательно посмотрите срок годности. Если он на продукте не указан, визуально осмотрите его на предмет испорченности. Заказывая вещь в интернет-магазине, всегда читайте отзывы, находящиеся под товарной карточкой.

При получении посылки в пункте выдачи или от курьера, обязательно осмотрите предмет на наличие брака. Покупая на рынке, всегда сравнивайте цены с другими магазинами, т. к. продавцы могут сильно завысить цену для неопытного покупателя.

Что нужно знать, перед походом на рынок Садовод

Перед походом на рынок, вы должны точно знать, за какими продуктами вам хотите идти. Для этого вам пригодится список товаров, который лучше составить дома.

Также поможет заранее составленный маршрут, который сэкономит время и не даст заблудиться среди массы павильонов торгового комплекса «Садовод». Отметьте на маршруте, в какие павильоны вам нужно будет зайти и в какой последовательности это лучше всего осуществить.

При походе на рынок лучше не покупать лишнего. Ходя среди огромного количества магазинов с большим разнообразием товаров, да еще и с возможностью покупать в розницу, можно легко потратить деньги, так и не купив нужную вещь.

Не забывайте о скидках и распродажах. Лучше купить понравившийся товар по приятной цене, дождавшись скидки. Важно помнить, что не каждый продавец в торговом павильоне принимает оплату картой, поэтому будьте готовы перевести продавцу деньги или оплатить наличными.

Вы должны знать, что на рынке работают сотрудники преимущественно восточных национальностей, поэтому нужно быть готовыми к языковому барьеру. Старайтесь максимально простым языком объяснить продавцу, что вам нужно.

Ну и конечно получайте удовольствие, покупая на Садоводе, ведь этот рынок традиционно славился соотношением цены и качества продукта.