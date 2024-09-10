Франчайзинг в Казани демонстрирует устойчивую динамику роста, несмотря на сложные экономические и политические условия. Татарстан, и в частности Казань, активно развивает этот сегмент, хотя масштабы и темпы его роста пока уступают Москве и другим крупным регионам.

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Что говорит статистика

За последние годы спрос на покупку франшиз в Казани заметно увеличился. По данным сервиса «Авито», за период с января по сентябрь 2023 года интерес к франшизам в Казани вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшей популярностью среди потенциальных франчайзи пользовались пункты выдачи заказов, интернет-магазины и предприятия общественного питания. Например, доля пунктов выдачи заказов в общем спросе составила 17%, интернет-магазинов — 15%, а предприятий общественного питания — 16%.

Интересно, что Казань занимает четвертое место среди городов-миллионников по темпам роста спроса на ресторанные франшизы. Это подтверждает тенденцию на увеличение значимости малого бизнеса в сфере общественного питания и торговых услуг в регионе. По мнению экспертов, франчайзинг все чаще воспринимается как альтернатива традиционному трудоустройству, предлагая возможности для диверсификации источников доходов.

В 2023 году в Татарстане было зарегистрировано около 6,8 тыс. франшиз. Это относительно небольшие показатели по сравнению с Москвой, где количество франчайзинговых точек превышает 13 тыс. Тем не менее рынок развивается, и локальные проекты начинают конкурировать с федеральными и международными сетями.

Одним из наиболее заметных трендов последних лет стало смещение интереса франчайзи к менее капиталоемким и более устойчивым к экономическим колебаниям сегментам. До 2022 года ключевыми драйверами роста рынка франшиз в Казани были крупные ресторанные сети и предприятия общественного питания, но теперь на передний план выходят пункты выдачи заказов, онлайн-торговля и индустрия красоты.

Трудности франчайзинга в Казани

Несмотря на положительную динамику, рынок франчайзинга в Казани сталкивается с рядом серьезных вызовов. Одним из них является недостаток государственной поддержки. В отличие от Москвы и других регионов, в Татарстане отсутствуют масштабные программы помощи франчайзинговым проектам, такие как льготные кредиты и субсидии. Минэкономики Татарстана выдает гранты в размере до 500 тыс. рублей начинающим предпринимателям, однако этих средств зачастую не хватает для полноценного запуска бизнеса по франшизе.

Так, по данным каталога франшиз BusySpace затраты на открытие франшизы включают:

Паушальный взнос (единовременный платеж за право использования бренда) — в среднем составляет от 100 тыс. до 1 млн рублей, в зависимости от сферы бизнеса и конкретной франшизы. Полные инвестиции (включают затраты на аренду, оборудование, ремонт, оплату сотрудников и другие расходы). Варьируются в зависимости от сферы: Магазины розничной торговли (FMCG): от 2,5 млн до 35 млн рублей;

Салоны красоты и бьюти-услуги: от 1 млн до 5 млн рублей;

Франшизы с пунктами выдачи заказов (ПВЗ): стартовые инвестиции начинаются от 800 тыс. рублей.

Кроме высокой стоимости, проблемой стало появление маркетплейсов и онлайн-платформ, которые перетягивают на себя значительную часть бизнеса, особенно в сфере торговли и услуг. Многие предприниматели выбирают работать через платформы Wildberries и Ozon, что снижает спрос на классические франчайзинговые предложения. Кроме того, инфобизнес и многочисленные курсы «успешного успеха» также отвлекают потенциальных франчайзи от реального бизнеса.

Перспективы

Несмотря на все сложности, франчайзинг в Казани продолжает оставаться привлекательной бизнес-моделью.

Среди перспективных направлений можно выделить развитие франшиз в сфере услуг и образования, а также индустрии развлечений. По данным «Авито», спрос на франшизы в этих сегментах вырос на 145% и 700% соответственно. Кроме того, растет интерес к нишевым проектам.

В условиях изменившегося рынка малый и средний бизнес должен приспосабливаться к новым реалиям. Франчайзинг как форма бизнеса остается востребованным, но требует пересмотра стратегий и подходов. Татарстан, несмотря на ряд трудностей, имеет потенциал для дальнейшего развития франчайзинга, особенно в условиях повышенного интереса к малому бизнесу и росту числа инвесторов, ищущих надежные и проверенные решения для ведения бизнеса.