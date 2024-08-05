Хотите отлично выглядеть, не прибегая к пластическим операциям и инъекциям? В сети клиник «Подружки» есть, что вам предложить. Отличной альтернативой хирургии и уколам является аппаратная косметология.

Одной из эффективных процедур для борьбы с любыми признаками старения и улучшения здоровья и внешнего вида кожи является RF-лифтинг на аппарате Scarlet S. Расскажем о процедуре и результатах в этой статье.

RF-лифтинг — молодость и здоровье кожи

Микроигольчатый RF-лифтинг кожи лица — безоперационный способ улучшения состояния и структуры кожи, основанный на фракционном радиоволновом воздействии. Сфокусированная радиочастотная энергия поступает в средние и глубокие слои кожи и запускает естественные процессы восстановления, а также усиленный синтез коллагена и эластина.

Тончайшие позолоченные иглы-микроэлектроды Scarlet доставляют высокочастотный импульс на глубину до 3 мм. Уникальность аппарата в том, что иглы нагреваются по всей длине, но концентрация максимальной энергии происходит на самом конце микроэлектрода. Радиоволновая энергия не затрагивает окружающие ткани и органы.

Результаты проведения процедуры

По многочисленным отзывам клиентов клиник сети «Подружки» эффект после лифтинга на аппарате Scarlet S заметен практически сразу. Появляется ощущение подтяжки и повышенного тонуса кожи, выравнивается тон, и лицо приобретает здоровое сияние.

После сеанса допустимо покраснение обработанной зоны, которое очень быстро проходит. От микропроколов могут оставаться незначительные следы, заживающие в течение пары дней.

После воздействия микроигольчатого RF-лифтинга Scarlet S запускается активная выработка коллагена и эластина, что позволяет добиться следующих результатов:

омоложение в области лица, шеи и декольте;

устранение пигментных пятен и постакне;

подтяжка кожи в зоне вокруг глаз, включая верхнее веко;

повышение упругости и эластичности кожного покрова;

рубцы и стрии становятся менее заметными, выравнивается рельеф кожи;

подтяжка овала лица и устранение второго подбородка;

выравнивание тона, здоровое сияние кожи.

РФ-лифтинг справляется с признаками фотостарения и используется для устранения эстетических недостатков как на лице, так и теле: растяжек, обвисания кожи, последствий стресса и нарушения циркадных ритмов.

Реабилитационный период

Процесс восстановления после лифтинга на аппарате Scarlet S занимает в среднем 2–3 дня. За это время проходит покраснение кожи и мелкие следы от позолоченных игл. Наши специалисты подготовили небольшой свод правил, которые необходимо соблюдать после проведения процедуры.

Откажитесь от декоративной и уходовой косметики в течение первых суток, чтобы избежать риска инфицирования и повышенной отечности.

В течение двух недель после процедуры не следует посещать бани, сауны и бассейн.

На две недели отложите любой вид загара. При выходе на открытое солнце обязательно нанесите на кожу солнцезащитное средство с уровнем SPF не ниже 30.

Остальные подробности о процедуре, самой методике и цене вам расскажут специалисты наших клиник. Узнайте, какой эффект для кожи лица дает RF-лифтинг на аппарате Scarlet S в сети клиник «Подружки», на нашем сайте.