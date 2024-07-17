Преимущества и популярные способы получения болгарского гражданства

Гражданством Болгарии интересуется все большее количество иностранцев. Паспорт этой страны дает своим обладателям многочисленные преимущества. В первую очередь стоит сказать о том, что граждане Болгарии могут свободно передвигаться, проживать и работать в любой стране ЕС. ВНЖ Испании дает такую же привилегию.

При желании можно получить образование в университетах и школах ЕС на тех же условиях, что и у жителей этих стран. Кроме того, они получают доступ к системам здравоохранения и социальным услугам государств ЕС.

К преимуществам стоит отнести и такие факторы:

Безвизовый режим. Болгарский паспорт позволяет посещать более 170 стран без визы или с получением визы по прибытии.

Коммерческая деятельность. Есть возможность ведения бизнеса и инвестиций в странах ЕС на льготных условиях.

Льготы и права. Граждане Болгарии защищены правами и льготами, предусмотренными законодательством ЕС. Они могут принимать участие в выборах в Болгарии и выборах в Европейский парламент.

Проживание и социальные льготы. В данном случае стоит отметить право на постоянное проживание в стране. Можно рассчитывать на льготы, пенсии и другие государственные пособия.

Как получить гражданство Болгарии – актуальный вопрос. Теперь более подробно рассмотрим эту тему.

Способы и особенности

Первый вариант – по происхождению. Ребенок, родившийся от хотя бы одного гражданина Болгарии, автоматически получает гражданство. Взрослые, имеющие болгарские корни, тоже могут получить паспорт этой страны. Однако у них должны быть документальные доказательства наличия предков-болгар.

Для достижения желаемой цели вы можете воспользоваться программой натурализации. Здесь обязательно соблюдение нескольких условий. Одно из них – постоянное проживание на территории страны не менее 5 лет на основании ВНЖ. Еще претендентам нужно продемонстрировать владение болгарским языком.

Широкое распространение получила программа инвестиционного гражданства. Речь идет о вложении определенной суммы средств в болгарскую экономику (например, покупка недвижимости, инвестирование в бизнес или государственные облигации). Процесс получения гражданства по инвестициям часто происходит в ускоренном порядке, по времени занимает от одного года.

Болгарский паспорт предоставляет множество возможностей и преимуществ как на национальном, так и на европейском уровне, делая его привлекательным для многих людей.