Если вы новичок в мире горных лыж и мечтаете освоить этот захватывающий вид спорта, то возникает вопрос — где же лучше всего начать свой путь к мастерству? Существует несколько вариантов, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. Давайте рассмотрим их подробнее.

Обучение с тренером

Здесь есть два варианта: либо вы приезжаете на горнолыжный курорт и берете уроки у тренера на месте, либо посещаете местные лыжные клубы и школы. В зависимости от конкретного курорта и школы вам на выбор может быть представлено несколько вариантов обучения, но все они сводятся к групповым и индивидуальным тренировкам. Существует мнение, что второй вариант более эффективен, так как все внимание преподавателя направлено только на вас. Но управляющий горнолыжным курортом «Черневская горка» в Подмосковье Андрей Кузнецов рассказал, что следует обратить внимание на групповые занятия, так как:

Это дешевле, чем индивидуальные тренировки.

Вы сможете учиться не только на своих ошибках, но и на чужих.

Обычно количество человек в группе не превышает 6-8, поэтому тренер успеет обратить внимание на каждого.

Вы будете повторять упражнение большее количество раз. Это сделано для того, чтобы все участники группы (или их большее количество) усвоили материал.

Лыжные школы на курортах

Это наиболее популярный способ обучения катанию на горных лыжах, так как достаточно просто приехать на горнолыжный курорт, а все необходимое можно приобрести на месте — взять в аренду оборудование, выбрать подходящую под уровень подготовки трассу и нанять инструктора, если нужна его помощь.

Плюсы:

Есть всё необходимое для комфортного и продуктивного обучения: подготовленные трассы для начинающих, оборудование (лыжи, ботинки, палки и защита, например, шлем).

Инструкторы на курортах обычно имеют многолетний опыт как в катании, так и в преподавании.

Минусы:

Обычно и аренда спортивного оборудования, и услуги преподавателя на курортах стоят дорого. Но эта проблема решаема — можно приехать со своим тренером (об этом ниже) и оборудованием.

Кстати, лыжные школы не всегда принадлежат курорту, на котором они работают. Бывает и такое, что на одном курорте работают сразу несколько разных школ. Это удобно, так как посетитель может выбрать ту, чьи условия больше подходят по стоимости, графику и другим параметрам.

Вот пример. В спортивно-экологическом комплексе "Лата Трэк" есть 4 горнолыжных школы.

Свой тренер

Да, на склон можно приехать и со своим тренером. Здесь тоже есть свои плюсы и минусы:

Плюсы:

Индивидуальный подход.Тренер может разработать индивидуальную программу, учитывая ваши сильные и слабые стороны.

Можно заранее обговорить цели тренировок. Расскажите, что вам интересно — обучение с нуля по плану тренера или обучение какой-то конкретной технике?

Минусы:

Работа с личным тренером может быть дороже, чем в групповых занятиях на курорте. Сразу уточните, входит ли в тариф оплата дороги профессионала, питание и другие расходы.

В зависимости от места вашего проживания и доступности тренеров у вас может быть ограниченный выбор профессионалов. Не всегда легко найти тренера, который соответствует вашим требованиям и ожиданиям (особенно в небольшом городке).

Если будете самостоятельно выбирать тренера, проверьте его квалификацию. Следует опасаться инструкторов, которые не проходили обучение в специальных школах. Программы специализированных школ включают в себя обучение стандартам безопасности, которые помогают минимизировать риски на склоне. Инструкторы без соответствующего обучения могут не знать или игнорировать эти стандарты, что может привести к опасным ситуациям для учащегося и других лыжников.

Самообучение

Есть пара вариантов самообучения: с помощью онлайн-уроков или видео на YouTube и обучение с друзьями или членами семьи, которые уже умеют кататься. Плюсы этих вариантов очевидны:

Можно заниматься в любое удобное время.

Это бесплатно или практически бесплатно. Если речь идет об онлайн-курсах, они платные (но все равно дешевле, чем занятия с тренером). Если говорить про родственников и друзей, обычно они готовы обучать вас бесплатно.

Да, в интернете много материалов по онлайн-обучению

Но мы категорически не рекомендуем заниматься самообучением. И вот почему:

Это небезопасно. Горные лыжи — активный вид спорта, который несет определенные риски, особенно для начинающих. Неправильное выполнение техники катания может привести к травмам как себя, так и других спортсменов на склоне. Профессиональный инструктор обучит вас правильной технике и безопасности, что снизит риск возникновения несчастных случаев.

Горные лыжи — активный вид спорта, который несет определенные риски, особенно для начинающих. Неправильное выполнение техники катания может привести к травмам как себя, так и других спортсменов на склоне. Профессиональный инструктор обучит вас правильной технике и безопасности, что снизит риск возникновения несчастных случаев. Может быть малоэффективно. Профессиональный инструктор имеет опыт и знания, необходимые для эффективного обучения горнолыжному катанию. Он может точно оценить ваш уровень подготовки и помочь развивать навыки сбалансировано и последовательно, что приведет к более быстрому прогрессу, чем при самостоятельном обучении.

Профессиональный инструктор имеет опыт и знания, необходимые для эффективного обучения горнолыжному катанию. Он может точно оценить ваш уровень подготовки и помочь развивать навыки сбалансировано и последовательно, что приведет к более быстрому прогрессу, чем при самостоятельном обучении. Вы не сможете увидеть ошибки и исправить их. Кончено, если вас обучают родственники или друзья, то избежать ошибок можно. Но с видеоуроками ситуация сложнее, так как заметить и исправить свои ошибки самостоятельно практически невозможно. Инструктор может обнаружить и скорректировать неправильные движения или привычки на ранней стадии, что поможет вам избежать формирования плохих привычек, трудно исправимых в будущем.

И вот ещё совет напоследок — не нужно бежать в магазин за покупкой горнолыжного снаряжения. Советуем для начала взять все необходимое (горные лыжи, одежду и аксессуары) в аренду. Это позволит вам понять, нравится ли вам этот вид спорта и подходит ли он вам. Если вы решите продолжить обучение, то покупка собственного оборудования станет более осознанной.

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