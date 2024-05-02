Новая страница уфимского ритейла: второй магазин 'ВкусВилл' открыл свои двери

В Уфе недавно произошло значительное событие для всех поклонников качественных и свежих продуктов – открылась новая точка всем известной продуктовой сети "ВкусВилл". Расположенная на проспекте Октября, эта торговая площадка стала вторым филиалом в городе после успешного запуска первого магазина на улице Ленина, возле "Гостиного Двора".

Магазин "ВкусВилл" открыт для покупателей ежедневно с 9:00 до 22:00 и предлагает широкий ассортимент товаров. Здесь можно найти свежие молочные и мясные изделия, разнообразную рыбу и птицу, а также овощи и фрукты. Кроме того, доступны хлебобулочные изделия, бакалея, готовые блюда и даже торты. Для удобства клиентов в магазине также представлены товары для дома и уходовая косметика.

Особенностью "ВкусВилл" является возможность заказа продуктов с доставкой на дом. Сеть предлагает быструю и бесплатную доставку в течение двух часов после оформления заказа онлайн. Это отличный вариант для тех, кто ценит свое время и предпочитает делать покупки не выходя из дома.

Для тех, кто регулярно посещает "ВкусВилл", стоит рассмотреть оформление виртуальной карты лояльности. С помощью нее можно накапливать бонусы за покупки и использовать их для оплаты следующих заказов, а также участвовать в акциях и специальных предложениях. Получить карту можно за несколько минут: достаточно авторизоваться по номеру телефона на сайте или через мобильное приложение "ВкусВилл".

