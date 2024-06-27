“Нейро” от Яндекс: что это такое и как это влияет на продвижение

Знаете ли вы, что в апреле 2024-го в российском IT-секторе произошло нечто важное? Если нет, то вот вам новость: “Яндекс” запустил “умный поиск” на базе нейросетевой модели YandexGPT3. Так что, коллеги, готовьтесь — SEO становится ещё интереснее. Как это работает на сегодняшний день и что значит для тех, кто продвигает сайты, — разбираемся в статье.

Принципы работы “Нейро”

Итак, новый “умный поиск” под названием “Нейро” активируется в браузере “Яндекса” как на мобильных устройствах, так и на компьютерах. Одним щелчком по кнопке рядом с полем для введения запроса — и вуаля. Не нравится? Возвращайтесь в старую версию одним движением тумблера. Ах да, ещё есть “Алиса”, которая тоже работает с этим чудом техники.

“Яндекс” утверждает, что всё просто: пользователь формулирует вопрос, искусственный интеллект проводит поиск в интернете и выдает ответ с ссылками на пять источников, из которых он брал данные. Добавьте к этому ещё и память модели — она понимает контекст разговора и может отвечать на дополнительные вопросы по теме. Грубо говоря, задавайте всё, что взбредет в голову, а “Нейро” найдёт ответ.

Фишки поиска в “Нейро”

Главное преимущество “умного” ресерча — единый ответ вместо десятка вкладок. Вам не надо тратить часы на перебор источников.

Второй плюс — актуальность данных. “Нейро”, в отличие от ChatGPT, например, берёт информацию из свежих источников, даже если она появилась час назад.

Запросы в таком поиске можно составлять как угодно, даже с ошибками. Нейросеть переформулирует и найдёт релевантные источники.

“Нейро” понимает даже картинки: можно прислать ей фото человека и спросить, кто это. Или проанализировать таким образом снимок с неизведанным фруктом, цветком, грибом и так далее.

“Яндекс” рекомендует попробовать эту технологию, когда нужна какая-то инструкция или требуется быстрый ликбез по новой теме.

Из явных недостатков на данный момент стоит отметить только то, что “Нейро” работает лишь у российских пользователей: за рубежом нужен VPN.

Влияние “Нейро” на оптимизацию сайтов и поиск

Нововведение “Яндекса” — прорыв не только для сервиса, но и для генеративного поиска в целом. Search Generative Experience (SGE) от Google не вышел на рынок в России, но теперь у нас есть своё решение.

Как известно, алгоритмы нейросетевого поиска изучают контент более тщательно, чем классические поисковые роботы. Но как именно они работают — чёрная дыра. А без этого осознания нет и оптимизации под ранжирование сайтов искусственным интеллектом.

Пока можно выдвинуть гипотезу, что “Нейро” берёт источники из топа поисковой выдачи, учитывая контекст. Возможно, ИИ использует множество источников, не только из первой страницы выдачи. Так или иначе, всем сайтам надо ориентироваться на максимальную релевантность запросам. Но в этом, отчасти, и состоит качественное продвижение сайтов испокон веков.

Другой значимый аспект в обсуждении этого вопроса — приоритет собственных площадок “Яндекса”. Например, “Дзен” всегда находится на первой странице выдачи, даже если запрос странный или откровенно выдуманный, а статья в блоге не по теме. Будет ли так же и с ИИ-поиском? Пока неизвестно. Также непонятно, сможет ли “Нейро” отличить сгенерированный контент от действительно экспертного и уникального.

Стоит ли тревожиться SEO-специалистам? Хочется верить, что нет. Поиск изменится, но традиционные принципы оптимизации останутся с нами надолго. Главное — качественный и полезный контент. Следим за обновлениями и аплодируем “Яндексу” за внимательность к пользователям: их поисковые запросы теперь будут понимать в несколько раз быстрее.