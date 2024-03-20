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· Анастасия Есикова

Машина в кредит: преимущества и недостатки

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Получить деньги в банке можно на старую или новую машину, электромобиль или на другие виды техники. Для этого можно воспользоваться как программами потребительского кредитования, так и специальными. Автокредит предполагает целевую выдачу средств. Выделенные суммы могут быть направлены исключительно на приобретение транспортного средства. Когда вам нужна машина в кредит, постарайтесь изучить максимум предложений от банков. Это позволит найти среди них действительно выгодное.

Плюсы и минусы автокредитования

К плюсам относят:

  • Высокую вероятность положительного решения. Банк получает в залог купленное транспортное средство, снижая риски неоплаты.

  • Вся сумма перечисляется сразу на счет продавца, поэтому покупателю не придется платить дополнительные комиссии за переводы.

  • Невысокие процентные ставки. По программам, предполагающим государственную поддержку, они минимальны.

К недостаткам относят необходимость наличие суммы на первый взнос. Он составляет обычно 10-20% от стоимости. Банки могут потребовать оформление дополнительных страховок, выдвинуть особые требования по отношению к покупаемому транспорту.

Потребительский кредит на машину

Такой подход предполагает возможность покупки транспорта без первого взноса. Иногда люди обращаются в банк как раз для получения средств с целью внесения такого платежа. Процентные ставки будут выше, но банк не сможет ограничить ваш выбор. При потребительском кредитовании дополнительное страхование – не является обязательным, но ОСАГО придется оформить в любом случае. Совершить покупку можно как у юридического, так и физического лица.

При выдаче автокредита банк проверяет юридическую чистоту приобретаемого средства, что дополнительно защищает покупателя от участия в преступных схемах. При потребительском виде придется самостоятельно проверять продавца и его товар, чтобы обезопасить себя.

Особенности

Размер кредита зависит от состоятельности кредитополучателя. Обычно платежеспособность приходится доказывать справками. При автокредитовании этого этапа можно избежать. Процентная ставка во всех случаях влияет на размер итоговой переплаты, поэтому стоит выбирать вариант, где этот показатель меньше. Обязательно убедитесь в отсутствии скрытых комиссий. Сделать это легко, если внимательно почитать условия договора.

Получение кредита на машину в автосалоне или в банке

В салоне к решению всех формальных вопросов подключается дилер, поскольку он заинтересован в покупке у него авто. При оформлении кредита таким способом можно дополнительно получить бонусы и подарки, но нужно заранее внимательно рассчитать сумму и оценить уровень переплаты. Чаще последняя будет выше, чем при использовании услуг банка.

В финансовых учреждениях готовить документы и заниматься оформлением кредита придется самостоятельно, но для клиентов доступно больше программ. Вы легко сможете найти условия, которые подходят вам сразу по разным параметрам.

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