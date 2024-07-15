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· 16+ · Анастасия Дмитриева

Манго: вкусный и полезный фрукт

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Для людей, которые ведут здоровый образ жизни, подсчет калорий - это обычное дело. Как и использование таблицы калорийности продуктов, которая помогает легко составить ежедневный рацион, не потратив на это слишком много времени. Тем же, кто занимается этим впервые или еще не привык, предлагаются разнообразные подсказки.

Зачем нужна таблица калорийности

Например, для того, чтобы вычислить, какой процент от дневного рациона будет составлять съеденное блюдо, можно сделать точную оценку дневного прием. Все достаточно просто: заполняется специальная активная панель с указанием возраста. пола, роста, веса и года рождения. Очень удобно то, что указывается также и цель - похудение, набор веса или его сохранение. Обязательным пунктом является уровень ежедневной активности. В итоге человек получает полное представление о том. какую позицию то или иное блюдо занимает в его рационе и может грамотно составить меню.
Важно учитывать буквально все - было бы ошибкой думать, что те же овощи и фрукты можно есть в неограниченных количествах. на самом деле это не так - например, если узнать калорийность манго, то выяснится, что 100 граммов этого вкуснейшего фрукта составляют около 6% дневного рациона, если брать средний показатель.

Манго - что следует знать о фрукте

На самом деле. в нем очень много углеводов - на сто граммов продукта они составляют целых 16, причем 12 из них - это сахара. На практике это означает, что людям, которые хотят похудеть, к манго следует относиться с осторожностью. Это не значит, что его нельзя есть вообще, но могут быть определенные особенности. Например, съесть фрукт утром перед тренировкой будет полезно.
При этом в манго достаточно много пищевых волокон и мало жиров, как и в большинстве фруктов.
За что любят манго - особенности фрукта
Его называют фруктовым королем - и с учетом прекрасного вкуса в этом нет ничего удивительного. Плоды очень сочные, но при этом не приторные, поскольку умеренная кислинка приятно влияет на сладость фрукта. Плотная консистенция с умеренно жесткими волокнами делает его отличным решением для завтрака. Добавлять манго в овсянку, например - это отличный вариант.
При этом продукт отличается действительно богатым химическим составом:

  • кальций и цинк, калий и фосфор, марганец и железо - есть все эти полезные вещества;

  • комплекс витаминов группы В, витамины А, С и D;

  • органические кислоты, уже упоминавшаяся клетчатка и пектин.

Что касается калорийности, то она составляет 67 калорий на сто граммов, в то время как средний вес спелого плода - 300 граммов, но это с косточкой и шкуркой. Поэтому взвешивать его нужно уже после очистки, чтобы правильно рассчитать порцию при похудении или для того, чтобы не набрать вес.

Польза манго: информация о популярном фрукте

В манго содержатся натуральные антиоксиданты, поэтому его нужно употреблять в сезон простуд, чтобы поддержать защитные силы организма и укрепить иммунитет. Кстати, при самой простуде манго также будет полезным благодаря своим жаропонижающим свойствам.
Также это один из самых известных афродизиаков - если употреблять манго регулярно, то естественным образом повышается половое влечение. Кроме того, плоды рекомендуются в качестве профилактического средства против злокачественных опухолей, они благотворно влияют на нервную систему.
Однако манго стоит с осторожностью употреблять аллергикам и людям, которые склонны к запорам. Нельзя упобтрелять в пищу недозревшие или перезревшие плоды, поскольку это вызывает колики и вздутие живота. В остальных случаях его можно использовать как полезный перекус для утоления чувства голода и восполнения энергии.

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