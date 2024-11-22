Кто может работать по трудовой визе в РФ: новые правила

Недавно российские чиновники внесли ряд изменений в законодательство, касающееся трудоустройства иностранных граждан. Эти изменения затронули как условия получения трудовых виз, так и порядок их оформления. В данной статье миграционный эксперт разберет, кто может работать по трудовой визе в РФ и какие новые правила необходимо соблюдать для оформления документов.

Категории иностранных граждан, имеющих право на трудовую визу

Трудовая виза в России может быть выдана следующим категориям иностранных граждан:

Высококвалифицированные специалисты (ВКС)

Визовые иностранные работники

Члены семьи высококвалифицированных специалистов

Иностранные работники, переезжающие в Россию на основании инвестиционных проектов

Высококвалифицированные специалисты (ВКС)

Высококвалифицированные специалисты (ВКС) – это категория иностранцев, обладающих высокой квалификацией и получающих заработную плату не ниже установленных законом предельных значений. Согласно изменениям 2024 года, для ВКС:

Не требуется квота на прием на работу.

Разрешение на работу оформляется по ходатайству будущего работодателя и действует на весь срок трудового договора, но не более трех лет.

Возможность пребывания на территории РФ на основании рабочей визы или вида на жительство (ВНЖ).

Члены семьи ВКС могут получить рабочую визу в упрощенном порядке.

Визовые иностранные работники

Для трудоустройства визовых иностранных граждан требуется:

Получение квоты на привлечение иностранной рабочей силы.

Оформление разрешения на привлечение и использование иностранных работников.

Получение разрешения на работу (РНР), которое является обязательным для визы.

Члены семьи высококвалифицированных специалистов

Члены семьи ВКС (супруги, несовершеннолетние дети, нетрудоспособные совершеннолетние дети) имеют право на получение рабочей визы на срок действия визы ВКС. Они могут работать, учиться или заниматься другой деятельностью, не запрещенной российским законодательством.

Иностранные работники по инвестиционным проектам

Иностранные граждане, заключившие трудовые договоры с резидентами территорий опережающего развития или свободного порта Владивосток, получают многократную визу на срок действия договора, но не более трех лет с момента въезда в Российскую Федерацию.

Процедура оформления трудовой визы

Оформление трудовой визы включает несколько этапов:

Работодатель должен получить квоту на привлечение иностранных граждан (если это необходимо). Получение разрешения на привлечение и использование иностранных работников (РНП). Оформление разрешения на работу (РНР) для иностранного гражданина. Приглашение на въезд (рабочее приглашение) оформляется через МВД России и направляется в консульство в стране проживания иностранца. Иностранный гражданин подает документы на визу в консульство РФ в своей стране.

Документы для получения трудовой визы

Для получения трудовой визы требуется следующий перечень документов:

Оригинал паспорта.

Заполненная визовая анкета.

Две фотографии установленного образца.

Консульский сбор.

Оригинал приглашения.

Справка об отсутствии ВИЧ-инфекции.

Преимущества трудовой визы

Рабочая виза предоставляет ряд преимуществ для иностранных граждан:

Возможность непрерывного проживания в России от 1 года до 3 лет с возможностью продления.

Официальное трудоустройство и получение заработной платы.

Возможность привезти с собой семью.

Право на упрощенное получение вида на жительство (ВНЖ) после двух лет непрерывного стажа.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Кто может получить трудовую визу в Россию без квоты?

Высококвалифицированные специалисты (ВКС) и их семьи, а также иностранные граждане, связанные с реализацией инвестиционных проектов.

Как долго действует трудовая виза для ВКС?

Трудовая виза для ВКС действует на срок трудового договора, но не более трех лет.

Какие документы нужны для получения трудовой визы?

Паспорт, заполненная визовая анкета, фотографии, подтверждение отсутствия ВИЧ-инфекции, оригинал приглашения и консульский сбор.

Можно ли работать в России без трудовой визы?

Иностранные граждане из стран с безвизовым режимом, такие как страны ЕАЭС, могут работать в России без трудовой визы, но с патентом или другими разрешительными документами.

Какие особенности трудоустройства для граждан Украины, ДНР и ЛНР?

С 21 февраля 2022 года гражданам ДНР, ЛНР и Украины не требуются разрешение на работу или патент для трудоустройства в России.