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· 16+ · Михаил Светлов

Кредит наличными: возможные альтернативы

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Кредит наличными: возможные альтернативы

Не получилось оформить кредит онлайн с выгодной ставкой? Или банк не одобрил заем вовсе? Скорее всего, проблема в кредитной истории (КИ). Разбираемся, как быть в этой ситуации и какие есть альтернативные варианты.

Почему отказали в кредите

Будущего заемщика банк проверяет сразу по нескольким параметрам. Основные — платежеспособность и кредитная история. КИ складывается из вашего предыдущего опыта кредитования и отношения к другим финансовым обязательствам: штрафам, алиментам, налогам, счетам от ЖКХ и прочего.

Если вы допускали просрочки по платежам и увиливали от выплат, скорее всего, у вас низкий кредитный рейтинг. То же касается тех, кто никогда не связывался с кредитами: банк не может предугадать, насколько ответственно вы отнесетесь к своему первому займу.

Большая финансовая нагрузка — еще одна причина отказа. Чем больше у вас займов, тем меньше вероятности, что следующий кредит вам одобрят. Но все зависит от суммы платежей. Если ваш доход превышает его в несколько раз — проблем не будет.

Что делать, чтобы кредит все же одобрили

Есть несколько альтернативных выходов из ситуации.

Самый простой — взять кредит под залог имущества. Так банк будет уверен, что при любом раскладе сможет вернуть одолженную сумму. А значит, куда охотнее выдаст кредит под выгодный процент.

Можно привлечь поручителя — его имя в договоре также повысит шансы на одобрение.

Попробуйте открыть зарплатную карту через банк, в котором хотите взять заем — к своим клиентам финансовые организации относятся более лояльно. Или используйте любой другой инструмент банка — например, карту рассрочки или вклад.

Используйте кредитную карту как способ улучшить свою КИ. Купите что-то недорогое и добросовестно вносите платежи. Так в КИ появятся положительные записи, которые со временем выправят рейтинг.

Если у вас несколько кредитов, рефинансируйте их под более выгодный процент, чтобы снизить финансовую нагрузку.

Альтернативные вариант кредиту

В долг у банка можно взять деньги не только через кредит.

1. Кредитная карта

Кредитки банки одобряют охотнее. К тому же у многих предусмотрен льготный период — время, за которое вы можете вернуть деньги без комиссии. Идеальное решение, если речь о покупке в магазине или оплате услуги.

2. Рассрочка

Если не хочется связываться с кредиткой, можно оформить рассрочку на определенную вещь в магазине. К примеру, ноутбук или посудомоечную машину.

3. Овердрафт

Краткосрочный заем по дебетовой карте. Вы можете как бы уйти в минус, а затем вернуть взятые в долг деньги. Заявку на овердрафт рассматривают достаточно быстро.

Вы также можете попросить деньги у родных. Обязательно напишите расписку, чтобы ваши близкие были уверены, что деньги вы вернете.

Если беспокоить родных не хочется, покопайтесь в вещах. Возможно найдется ценная вещь, которой вы давно не пользуетесь. Продайте ее через популярный интернет-сервис для продажи личных вещей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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