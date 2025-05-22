Кредит наличными: возможные альтернативы
Кредит наличными: возможные альтернативы
Не получилось оформить кредит онлайн с выгодной ставкой? Или банк не одобрил заем вовсе? Скорее всего, проблема в кредитной истории (КИ). Разбираемся, как быть в этой ситуации и какие есть альтернативные варианты.
Почему отказали в кредите
Будущего заемщика банк проверяет сразу по нескольким параметрам. Основные — платежеспособность и кредитная история. КИ складывается из вашего предыдущего опыта кредитования и отношения к другим финансовым обязательствам: штрафам, алиментам, налогам, счетам от ЖКХ и прочего.
Если вы допускали просрочки по платежам и увиливали от выплат, скорее всего, у вас низкий кредитный рейтинг. То же касается тех, кто никогда не связывался с кредитами: банк не может предугадать, насколько ответственно вы отнесетесь к своему первому займу.
Большая финансовая нагрузка — еще одна причина отказа. Чем больше у вас займов, тем меньше вероятности, что следующий кредит вам одобрят. Но все зависит от суммы платежей. Если ваш доход превышает его в несколько раз — проблем не будет.
Что делать, чтобы кредит все же одобрили
Есть несколько альтернативных выходов из ситуации.
Самый простой — взять кредит под залог имущества. Так банк будет уверен, что при любом раскладе сможет вернуть одолженную сумму. А значит, куда охотнее выдаст кредит под выгодный процент.
Можно привлечь поручителя — его имя в договоре также повысит шансы на одобрение.
Попробуйте открыть зарплатную карту через банк, в котором хотите взять заем — к своим клиентам финансовые организации относятся более лояльно. Или используйте любой другой инструмент банка — например, карту рассрочки или вклад.
Используйте кредитную карту как способ улучшить свою КИ. Купите что-то недорогое и добросовестно вносите платежи. Так в КИ появятся положительные записи, которые со временем выправят рейтинг.
Если у вас несколько кредитов, рефинансируйте их под более выгодный процент, чтобы снизить финансовую нагрузку.
Альтернативные вариант кредиту
В долг у банка можно взять деньги не только через кредит.
1. Кредитная карта
Кредитки банки одобряют охотнее. К тому же у многих предусмотрен льготный период — время, за которое вы можете вернуть деньги без комиссии. Идеальное решение, если речь о покупке в магазине или оплате услуги.
2. Рассрочка
Если не хочется связываться с кредиткой, можно оформить рассрочку на определенную вещь в магазине. К примеру, ноутбук или посудомоечную машину.
3. Овердрафт
Краткосрочный заем по дебетовой карте. Вы можете как бы уйти в минус, а затем вернуть взятые в долг деньги. Заявку на овердрафт рассматривают достаточно быстро.
Вы также можете попросить деньги у родных. Обязательно напишите расписку, чтобы ваши близкие были уверены, что деньги вы вернете.
Если беспокоить родных не хочется, покопайтесь в вещах. Возможно найдется ценная вещь, которой вы давно не пользуетесь. Продайте ее через популярный интернет-сервис для продажи личных вещей.
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