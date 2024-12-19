Косметика Shiseido — это синоним элегантности, инноваций и высококачественных формул, которые завоевали признание по всему миру.

Косметика бренда, которая производится в Японии, сочетает в себе философию красоты Страны восходящего солнца и современные научные достижения. Благодаря инновационным формулам и высокому качеству продукции, Shiseido на протяжении многих лет остается одним из лидеров в индустрии красоты, предлагая своим клиентам лучшие решения для ухода за кожей и создания безупречного образа.

История и развитие бренда

Японская компания Shiseido была основана в 1872 году в Токио врачом, фармацевтом Аринобу Фукухарой. Изначально это была первая в Японии частная аптека, где торговали западными лекарствами и косметикой, которая сегодня стала одной из лидирующих корпораций в индустрии красоты.

В 1915 году возглавлять семейный бизнес стал сын Аринобу, Шинзо, который стал первым президентом компании и тем человеком, который сделал компанию известной на весь мир

История и развитие бренда

Японская компания Shiseido была основана в 1872 году в Токио аптекарем Аринобу Фукухарой. Изначально это была первая в Японии сеть частных аптек, где торговали западными лекарствами и косметикой.

В 1888 году под этой маркой был выпущен первый продукт, который сделал аптеку известной — премиальная зубная паста. Несколько позднее, в 1897 году, появилось первое средство для лица, созданный Shiseido на основе научно-обоснованной формулы — эссенция Eudermine.

В 1915 году компанию возглавил сын Аринобу, Шинзо, который стал первым президентом Shiseido и тем, который превратил её в узнаваемый бренд.

За минувшие годы компания Shiseido прошла долгий путь, расширяя свой ассортимент и выходя на международные рынки. В 1900-х годах бренд начал активно использовать передовые технологии, такие как экстракция растительных компонентов и научные исследования в области дерматологии. В 1960-х годах Shiseido начала экспортировать свою продукцию за пределы Японии, открывая магазины в США и Европе.

Сегодня Shiseido является одним из крупнейших производителей косметики в мире, предлагая широкий спектр продуктов для различных типов кожи и потребностей.

Знаковые продукты бренда Shiseido

Восстанавливающая эссенция Eudermine

Это средство стало знаковым продуктом для Shiseido и продолжает оставаться одним из самых популярных по сей день. С момента своего создания в 1897 году он не утратил своей актуальности, однако формула лосьона сейчас соответствует современным требованиям к эффективным косметическим средствам и содержит знаменитую супербиогиалуроновую кислоту Shiseido. Eudermine обладает легкой текстурой и глубоко увлажняет кожу, придавая ей эластичность и свежесть. Благодаря своему уникальному составу лосьон подходит для всех типов кожи и может использоваться как универсальное увлажняющее средство после очищающей пенки перед нанесением крема.

Линия Benefiance

Эта линия-специалист, средства которой направленны на борьбу с морщинами и включает в себя различные средства ухода, такие как сыворотки, эмульсии и кремы. Продукты Benefiance содержат мощные антивозрастные компоненты, которые помогают уменьшить видимость морщин и улучшают текстуру кожи. Они насыщают кожу влагой и питают её, придавая здоровый, сияющий и упругий вид. А результат становится заметным уже через 2 недели!

Сыворотка Ultimune

Один из самых революционных продуктов бренда. Сыворотка разработана для укрепления защитных функций кожи и повышения её устойчивости к внешним и внутренним стрессам. Впервые в истории косметологии Shiseido доказал, что иммунитет кожи играет ключевую роль в поддержании ее здоровья и молодости. Формула содержит 8 экстрактов растений, которые помогают улучшить общее состояние кожи, делая её более упругой и сияющей. Сыворотка подходит для всех типов кожи и может использоваться как средство для усиления результативности любого крема и в комбинации с другими сыворотками.