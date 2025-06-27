При выборе коммутационного оборудования для промышленных задач важно учитывать надежность, устойчивость к нагрузкам и удобство интеграции. В этом отношении оптимальным решением становятся https://www.dek.ru/shop/puskoreguliruyushchaya-apparatura/kontaktory — это контакторы Dekraft серии КМ-102, которые доказали свою эффективность в условиях высоких токовых нагрузок и интенсивной эксплуатации. Их конструкция разработана с учетом требований к безопасности, долговечности и универсальности применения.

Назначение и особенности

Контакторы этой серии используются для управления силовыми цепями, включая запуск и остановку асинхронных электродвигателей, коммутацию систем освещения, отопления и других промышленных линий. Диапазон номинальных токов — от 9 до 95 А — делает оборудование универсальным для различных масштабов нагрузки.

Силовые контакты изготавливаются с серебряным покрытием, что снижает переходное сопротивление и увеличивает срок службы. Конструкция устройства предусматривает установку дополнительных контактных блоков, что расширяет возможности интеграции в системы управления.

Преимущества эксплуатации

Контакторы КМ-102 отличаются:

Высокой износостойкостью (до 10 млн электрических циклов и до 30 млн механических);



Рабочим температурным диапазоном от –25 до +55 °C;



Соответствием стандартам промышленной автоматизации;



Возможностью монтажа на DIN-рейку или монтажную панель.



Эти параметры позволяют использовать оборудование в щитах на производстве, в автоматизированных линиях, а также в объектах с особыми требованиями к надежности.

Простота установки

Монтаж осуществляется быстро и не требует специальных навыков. Благодаря стандартной конструкции и надежным винтовым зажимам подключение проводов различных сечений занимает минимум времени. Это особенно ценно при модернизации уже работающих систем или при создании новых распределительных щитов.

Области применения

Контакторы серии КМ-102 применяются в таких сферах, как:

Электроэнергетика;



Машиностроение;



Автоматизация производственных процессов;



Управление инженерными системами зданий.



Наличие дугогасительных камер снижает износ контактов и предотвращает образование электромагнитных помех, что особенно важно при использовании в ответственных цепях.

Заключение

Контакторы КМ-102 от Dekraft — это надежное и эффективное решение для промышленной коммутации. Они сочетают в себе прочность, техническую продуманность и удобство в эксплуатации. Использование таких устройств позволяет обеспечить стабильную работу оборудования и безопасность на каждом этапе производственного процесса.