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Как установить раздвижные межкомнатные двери

Михаил Светлов Автор статьи
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Раздвижные межкомнатные двери экономят пространство и выглядят стильно. Установить их можно своими руками, следуя инструкции.

Инструменты и материалы

Для установки раздвижных межкомнатных дверей подготовьте следующие инструменты и материалы. Из основных комплектующих потребуются: дверное полотно, верхняя несущая направляющая (для устойчивости также может понадобиться нижняя направляющая), роликовые каретки с механизмами, стопорные ограничители для фиксации крайних положений створок, а также ручки, замки, защелки и полный набор крепежных элементов.

Из инструментов обязательно наличие строительного уровня, шуруповерта, дрели с набором сверл, рулетки и стамески для подгонки посадочных мест. Для стеклянных дверей используйте специализированную усиленную фурнитуру, рассчитанную на высокие нагрузки — она обеспечивает надежную фиксацию тяжелого полотна, предотвращает провисание и гарантирует плавный ход створок на протяжении всего срока службы.

Особенности установки стеклянных дверей

Для стеклянных межкомнатных раздвижных дверей понадобится фурнитура:

  • Роликовые механизмы из нержавеющей стали или алюминия с защитой от коррозии.

  • Ручки-скобы, фиксирующиеся через отверстия или зажимами.

  • Доводчики, ограничители и замки.

Этапы установки

1. Подготовка проема

  • Проверить горизонтальность верха проема и ровность стен.

  • Завершить отделку стен.

  • Освободить место сбоку от проема (ширина = ширина двери) — там не должно быть розеток и препятствий.

2. Крепление направляющих

  • Закрепить деревянный брус над проемом строго горизонтально. Длина бруса = 2 ширины двери.

  • Прикрепить металлическую направляющую (рельс).

  • Для тяжелых или двухстворчатых дверей — дополнительно смонтировать нижнюю направляющую на полу.

3. Сборка и навешивание полотна

  • Закрепить роликовые механизмы на верхнем торце двери симметрично, с одинаковым отступом от края.

  • Навесить дверь на направляющую (завести ролики в паз рельса).

  • Проверить плавность хода, отрегулировать ролики.

  • Установить стопорные ограничители по краям направляющей.

4. Установка фурнитуры и настройка

  • Установить врезные ручки (не выступающие за поверхность двери).

  • В нижнем торце двери выполнить паз для напольного флажка.

  • Закрыть конструкцию декоративным коробом и наличниками.

  • Проверить работу: ход должен быть плавным и бесшумным.

Установка раздвижной двери своими руками — задача выполнимая, но для сложных систем, особенно со стеклянными полотнами, лучше обратиться к профессионалам.

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