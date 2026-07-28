Как установить раздвижные межкомнатные двери
Раздвижные межкомнатные двери экономят пространство и выглядят стильно. Установить их можно своими руками, следуя инструкции.
Инструменты и материалы
Для установки раздвижных межкомнатных дверей подготовьте следующие инструменты и материалы. Из основных комплектующих потребуются: дверное полотно, верхняя несущая направляющая (для устойчивости также может понадобиться нижняя направляющая), роликовые каретки с механизмами, стопорные ограничители для фиксации крайних положений створок, а также ручки, замки, защелки и полный набор крепежных элементов.
Из инструментов обязательно наличие строительного уровня, шуруповерта, дрели с набором сверл, рулетки и стамески для подгонки посадочных мест. Для стеклянных дверей используйте специализированную усиленную фурнитуру, рассчитанную на высокие нагрузки — она обеспечивает надежную фиксацию тяжелого полотна, предотвращает провисание и гарантирует плавный ход створок на протяжении всего срока службы.
Особенности установки стеклянных дверей
Для стеклянных межкомнатных раздвижных дверей понадобится фурнитура:
Роликовые механизмы из нержавеющей стали или алюминия с защитой от коррозии.
Ручки-скобы, фиксирующиеся через отверстия или зажимами.
Доводчики, ограничители и замки.
Этапы установки
1. Подготовка проема
Проверить горизонтальность верха проема и ровность стен.
Завершить отделку стен.
Освободить место сбоку от проема (ширина = ширина двери) — там не должно быть розеток и препятствий.
2. Крепление направляющих
Закрепить деревянный брус над проемом строго горизонтально. Длина бруса = 2 ширины двери.
Прикрепить металлическую направляющую (рельс).
Для тяжелых или двухстворчатых дверей — дополнительно смонтировать нижнюю направляющую на полу.
3. Сборка и навешивание полотна
Закрепить роликовые механизмы на верхнем торце двери симметрично, с одинаковым отступом от края.
Навесить дверь на направляющую (завести ролики в паз рельса).
Проверить плавность хода, отрегулировать ролики.
Установить стопорные ограничители по краям направляющей.
4. Установка фурнитуры и настройка
Установить врезные ручки (не выступающие за поверхность двери).
В нижнем торце двери выполнить паз для напольного флажка.
Закрыть конструкцию декоративным коробом и наличниками.
Проверить работу: ход должен быть плавным и бесшумным.
Установка раздвижной двери своими руками — задача выполнимая, но для сложных систем, особенно со стеклянными полотнами, лучше обратиться к профессионалам.
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