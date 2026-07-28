Раздвижные межкомнатные двери экономят пространство и выглядят стильно. Установить их можно своими руками, следуя инструкции.

Инструменты и материалы

Для установки раздвижных межкомнатных дверей подготовьте следующие инструменты и материалы. Из основных комплектующих потребуются: дверное полотно, верхняя несущая направляющая (для устойчивости также может понадобиться нижняя направляющая), роликовые каретки с механизмами, стопорные ограничители для фиксации крайних положений створок, а также ручки, замки, защелки и полный набор крепежных элементов.

Из инструментов обязательно наличие строительного уровня, шуруповерта, дрели с набором сверл, рулетки и стамески для подгонки посадочных мест. Для стеклянных дверей используйте специализированную усиленную фурнитуру, рассчитанную на высокие нагрузки — она обеспечивает надежную фиксацию тяжелого полотна, предотвращает провисание и гарантирует плавный ход створок на протяжении всего срока службы.

Особенности установки стеклянных дверей

Для стеклянных межкомнатных раздвижных дверей понадобится фурнитура:

Роликовые механизмы из нержавеющей стали или алюминия с защитой от коррозии.

Ручки-скобы, фиксирующиеся через отверстия или зажимами.

Доводчики, ограничители и замки.

Этапы установки

1. Подготовка проема

Проверить горизонтальность верха проема и ровность стен.

Завершить отделку стен.

Освободить место сбоку от проема (ширина = ширина двери) — там не должно быть розеток и препятствий.

2. Крепление направляющих

Закрепить деревянный брус над проемом строго горизонтально. Длина бруса = 2 ширины двери.

Прикрепить металлическую направляющую (рельс).

Для тяжелых или двухстворчатых дверей — дополнительно смонтировать нижнюю направляющую на полу.

3. Сборка и навешивание полотна

Закрепить роликовые механизмы на верхнем торце двери симметрично, с одинаковым отступом от края.

Навесить дверь на направляющую (завести ролики в паз рельса).

Проверить плавность хода, отрегулировать ролики.

Установить стопорные ограничители по краям направляющей.

4. Установка фурнитуры и настройка

Установить врезные ручки (не выступающие за поверхность двери).

В нижнем торце двери выполнить паз для напольного флажка.

Закрыть конструкцию декоративным коробом и наличниками.

Проверить работу: ход должен быть плавным и бесшумным.

Установка раздвижной двери своими руками — задача выполнимая, но для сложных систем, особенно со стеклянными полотнами, лучше обратиться к профессионалам.