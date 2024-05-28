Аденоиды - лимфоидные ткани в задней части носоглотки. При нормальном функционировании они предназначены для защиты организма от инфекций. Однако, порой аденоиды увеличиваются из-за повторных инфекций или аллергических реакций, что приводит к затруднениям в дыхании, проблемам со сном, насморкам и другим проблемам. В таких случаях может потребоваться удаление.

Как проводят операцию?

Такая операция или аденоидэктомия, становится необходимой тогда, когда увеличение аденоидов приводит к серьезным нарушениям дыхания и другим проблемам, значительно ухудшающим качество жизни ребенка. Это может включать в себя частые инфекционные заболевания верхних дыхательных путей, хронический насморк, нарушения сна и речи, а также проблемы с слухом и даже задержку роста и развития.

Прежде чем решить о необходимости операции, проводится тщательная диагностика. Врачи осуществляют физическое обследование, включая визуальный осмотр носоглотки, а также используют методы образовательной диагностики, такие как рентгенография, которая позволяет оценить степень увеличения аденоидов и их влияние на дыхание.

Аденоэктомия проходит под обезболиванием и обычно длится недолго. Доктор проводит удаление увеличенных аденоидов через ротовое отверстие, после чего рекомендуется некоторое время отдыхать, избегать физической активности и потенциальных источников инфекции.

ЛОР-клиника доктора Коренченко

Клиника доктора Коренченко в Санкт-Петербурге представляет собой медицинское учреждение, в котором особое внимание уделяется диагностике и лечению заболеваний ЛОР-органов у детей. Важной составляющей нашей работы является лечение аденоидов, что является одним из наиболее распространенных заболеваний среди детей.

Наша клиника оснащена передовым медицинским оборудованием и современными технологиями, что позволяет нам проводить точные диагностические процедуры и эффективные операции. Мы располагаем всем необходимым для полного обследования пациентов и выбора наиболее подходящего метода лечения.

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В клинике доктора Коренченко вы найдете не только высококвалифицированных специалистов, но и широкий спектр диагностических процедур и лечебных методик для различных заболеваний, включая аденоиды. Мы стремимся предоставить нашим пациентам все необходимые услуги и помощь в лечении, обеспечивая максимально комфортные условия и высокий уровень медицинского сервиса.

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