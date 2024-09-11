Как провести уборку в холодильнике и разложить всё по полочкам

Холодильник должен быть территорией идеальной чистоты, но далеко не у всех получается поддерживать его в этом состоянии. Иногда открывать дверцу страшновато: неприятные запахи, беспорядок на полках вряд ли кого-то порадуют.

Даже если заказать услуги клининга, они смогут только отмыть технику, а вот организовывать пространство придется самостоятельно. Сделать это достаточно просто, если следовать определенным правилам и применить несколько полезных лайфхаков.

Основные правила уборки в холодильнике

Чтобы в холодильнике всегда было чисто и царил безупречный порядок, достаточно ввести в привычку несколько базовых правил.

Вовремя проводите ревизию

Это один из самых важных этапов, которые требуется проводить регулярно. Хотя бы раз в неделю выбрасывайте продукты с истекшим сроком годности. Особое внимание уделите соусам, питьевым и обычным йогуртам, молочной продукции. Также присмотритесь к тому, что используется редко: банки с огурцами, майонез, томатная паста, аджика, горчица. В открытых емкостях зачастую быстро образуется плесень.

Старайтесь не забивать холодильник до отказа. Чем меньше в нем свободного места, тем больше проблем с циркуляцией воздуха. В результате продукты будут портиться гораздо быстрее. Поэтому следите, чтобы хотя бы ⅓ пространства оставалась свободной. Не допускайте, чтобы бутылочки и баночки стояли впритык к стенкам. Не наставляйте на полки слишком много тяжелых емкостей. Если храните на полочке лекарства, сложите их в аккуратный контейнер. Но сначала проверьте, так ли необходимо это делать. Уберите все, что можно держать при комнатной температуре в аптечку, чтобы не захламлять холодильник.

Мойте холодильник правильно

Внутри и снаружи холодильника должно быть чисто. Поэтому его необходимо своевременно мыть, предварительно разморозив. Извлеките все, что возможно: полки, ящики, контейнеры, решетки, лотки и отмойте отдельно, прополощите, высушите. Затем приготовьте моющий раствор для пространства внутри и снаружи. Промойте им все поверхности, затем сотрите следы влажной тканью, протрите насухо. Если нет специальных средств под рукой, воспользуйтесь пищевой содой. Порошок соды можно расставить в мисках по полкам, чтобы предотвратить появление неприятного запаха.

Выделение зон для хранения

Самая большая ошибка, которую совершают хозяйки – бессистемное складирование продуктов. Важно выделить зоны хранения и соблюдать их.

Пример удобной организации:

напитки составляйте в специальный отсек на дверце холодильника;

свежую продукцию сложите в ящик внизу, который выдвигается, можно его подписать, указав срок;

мясную продукцию, которую нет необходимости замораживать, тоже располагайте снизу, обычно на полках имеются специальные значки;

не забивайте пространство, оставьте место для продуктов, которые нужно разморозить или замариновать;

для яичного лотка обычно выделяют полочку на дверце, но разумнее поставить его на полку, так как там температура устойчивее;

полочки на дверцах оптимально подходят для хранения джема, варенья, соуса, других приправ, которые не боятся колебаний температур;

наведите порядок в морозильной камере, расположив отдельно мясную продукцию, овощи, полуфабрикаты, лед.

Не забывайте про температурный режим

Вспомните, чему нас учили в школе – теплый воздух поднимается, прохладные опускается и держится внизу. Внутри холодильника работают те же принципы и законы, поэтому их нужно иметь в виду при размещении продуктов.

сверху воздух наиболее теплый, обычно он там держится на уровне +7-8 С, комфортнее всего здесь располагать, например, зелень;

середину холодильника отведите для сырокопченых колбас, сметаны и йогуртов, готовой еды;

на дверцу поставьте все то, что не боится температурных скачков, молоко, например, здесь держать не стоит;

снизу размещайте продукты, требующие разморозки, сало, вареные колбасы, сыры;

в нижних ящиках холоднее всего, поэтому сюда лучше убрать сырые овощи с грибами, а также фрукты.

Приучите себя к порядку

Есть несколько правил, которые помогут поддерживать порядок в холодильнике на постоянной основе.

Разбор продуктов. Когда приносите сумки из холодильника, сразу кладите все по местам. Колбасу кладите к колбасе, овощи к овощам и так далее. Проверка дат. Выберите день в неделе, когда будете проверять срок годности у продуктов. Как только он вышел, сразу все выбрасывайте, не храните на всякий случай. Профилактика грибка. В холодильнике зачастую образуется плесень, этого нельзя допускать. Раз в месяц проветривайте холодильник, не ставьте в него горячую еду. Нельзя допускать образования в нем конденсата.

Эти привычки помогут вам поддерживать холодильник в безупречном порядке и чистоте.

Полезные лайфхаки для организации пространства

Помимо основных правил, касающихся порядка в холодильнике, есть масса полезных секретов. Они помогают устроить все с максимальным удобством и сэкономить пространство.

Воспользуйтесь офисными подставками

Подставки для папок продаются в канцелярских отделах и предназначаются для офиса, но и на кухне им найдется место. Поставьте девайс вертикально и сложите в них бутылки, а при горизонтальном размещении они становятся удобными дополнительными полочками.

Организуйте хранение соусов

Соусы удобнее хранить крышечками вниз, тогда не приходится из них долго вытряхивать содержимое. Составьте бутыльки в лоток для яиц и разместите на дверце.

Используйте зип-пакеты

Они очень удобны, можно легко определить, что находится внутри. При этом пакеты занимают немного места, протечки исключены. Главное, подпишите дату заморозки, чтобы не забыть о ней.

Переставьте все лишнее

Не все, что хранится в холодильнике, должно там находиться. Например, огромные бутылки газировки или сока лучше поставить в шкаф. Если захочется холодного, воспользуйтесь льдом.

Приобретите контейнеры

Выбирая емкости, отдайте предпочтение квадратным. Они занимают меньше места и позволяют хранить продукты герметично. Отдельную емкость отведите для того, что может скоро испортиться. Это позволит сократить количество еды на выброс. Покупайте контейнеры с крышками, чтобы предотвратить распространение запахов. Кроме того, их можно ставить друг на друга.

Используйте корзинки

Корзины из пластика чрезвычайно комфортны в использовании. Сложите туда подходящие продукты и достать нужный сможете в два раза быстрее. Не придется раздвигать кучу всего, чтобы добраться до куска сыра. Такие корзинки подходят и для хранения яиц, например.

Помечайте контейнеры, полки

Заведите привычку приклеивать к контейнерам надписи. Так вы сможете не пропустить срок годности и будете точно знать, что находится внутри. Также можно подписать ящики, полки.

Используйте подставки с вращением

Очень удобный девайс, о котором мало кто знает. Вращающиеся полки подходят для расположения разных продуктов, стоит только повернуть ее и нужная баночка оказывается под рукой.

Купите коврики для полок

Очень полезный лайфхак, который позволяет предоставить загрязнение полок. Их отмывать гораздо удобнее, можно извлечь и вымыть под краном, высушить. Есть нескользящие, антибактериальные варианты.

Для генеральной уборки холодильника можно вызвать клининг, а вот организовать хранение придется самостоятельно. Но в этом нет ничего сложного, если ввести несколько полезных привычек.