Как провести уборку в холодильнике и разложить всё по полочкам
Холодильник должен быть территорией идеальной чистоты, но далеко не у всех получается поддерживать его в этом состоянии. Иногда открывать дверцу страшновато: неприятные запахи, беспорядок на полках вряд ли кого-то порадуют.
Даже если заказать услуги клининга, они смогут только отмыть технику, а вот организовывать пространство придется самостоятельно. Сделать это достаточно просто, если следовать определенным правилам и применить несколько полезных лайфхаков.
Основные правила уборки в холодильнике
Чтобы в холодильнике всегда было чисто и царил безупречный порядок, достаточно ввести в привычку несколько базовых правил.
Вовремя проводите ревизию
Это один из самых важных этапов, которые требуется проводить регулярно. Хотя бы раз в неделю выбрасывайте продукты с истекшим сроком годности. Особое внимание уделите соусам, питьевым и обычным йогуртам, молочной продукции. Также присмотритесь к тому, что используется редко: банки с огурцами, майонез, томатная паста, аджика, горчица. В открытых емкостях зачастую быстро образуется плесень.
Старайтесь не забивать холодильник до отказа. Чем меньше в нем свободного места, тем больше проблем с циркуляцией воздуха. В результате продукты будут портиться гораздо быстрее. Поэтому следите, чтобы хотя бы ⅓ пространства оставалась свободной. Не допускайте, чтобы бутылочки и баночки стояли впритык к стенкам. Не наставляйте на полки слишком много тяжелых емкостей. Если храните на полочке лекарства, сложите их в аккуратный контейнер. Но сначала проверьте, так ли необходимо это делать. Уберите все, что можно держать при комнатной температуре в аптечку, чтобы не захламлять холодильник.
Мойте холодильник правильно
Внутри и снаружи холодильника должно быть чисто. Поэтому его необходимо своевременно мыть, предварительно разморозив. Извлеките все, что возможно: полки, ящики, контейнеры, решетки, лотки и отмойте отдельно, прополощите, высушите. Затем приготовьте моющий раствор для пространства внутри и снаружи. Промойте им все поверхности, затем сотрите следы влажной тканью, протрите насухо. Если нет специальных средств под рукой, воспользуйтесь пищевой содой. Порошок соды можно расставить в мисках по полкам, чтобы предотвратить появление неприятного запаха.
Выделение зон для хранения
Самая большая ошибка, которую совершают хозяйки – бессистемное складирование продуктов. Важно выделить зоны хранения и соблюдать их.
Пример удобной организации:
напитки составляйте в специальный отсек на дверце холодильника;
свежую продукцию сложите в ящик внизу, который выдвигается, можно его подписать, указав срок;
мясную продукцию, которую нет необходимости замораживать, тоже располагайте снизу, обычно на полках имеются специальные значки;
не забивайте пространство, оставьте место для продуктов, которые нужно разморозить или замариновать;
для яичного лотка обычно выделяют полочку на дверце, но разумнее поставить его на полку, так как там температура устойчивее;
полочки на дверцах оптимально подходят для хранения джема, варенья, соуса, других приправ, которые не боятся колебаний температур;
наведите порядок в морозильной камере, расположив отдельно мясную продукцию, овощи, полуфабрикаты, лед.
Не забывайте про температурный режим
Вспомните, чему нас учили в школе – теплый воздух поднимается, прохладные опускается и держится внизу. Внутри холодильника работают те же принципы и законы, поэтому их нужно иметь в виду при размещении продуктов.
сверху воздух наиболее теплый, обычно он там держится на уровне +7-8 С, комфортнее всего здесь располагать, например, зелень;
середину холодильника отведите для сырокопченых колбас, сметаны и йогуртов, готовой еды;
на дверцу поставьте все то, что не боится температурных скачков, молоко, например, здесь держать не стоит;
снизу размещайте продукты, требующие разморозки, сало, вареные колбасы, сыры;
в нижних ящиках холоднее всего, поэтому сюда лучше убрать сырые овощи с грибами, а также фрукты.
Приучите себя к порядку
Есть несколько правил, которые помогут поддерживать порядок в холодильнике на постоянной основе.
Разбор продуктов. Когда приносите сумки из холодильника, сразу кладите все по местам. Колбасу кладите к колбасе, овощи к овощам и так далее.
Проверка дат. Выберите день в неделе, когда будете проверять срок годности у продуктов. Как только он вышел, сразу все выбрасывайте, не храните на всякий случай.
Профилактика грибка. В холодильнике зачастую образуется плесень, этого нельзя допускать. Раз в месяц проветривайте холодильник, не ставьте в него горячую еду. Нельзя допускать образования в нем конденсата.
Эти привычки помогут вам поддерживать холодильник в безупречном порядке и чистоте.
Полезные лайфхаки для организации пространства
Помимо основных правил, касающихся порядка в холодильнике, есть масса полезных секретов. Они помогают устроить все с максимальным удобством и сэкономить пространство.
Воспользуйтесь офисными подставками
Подставки для папок продаются в канцелярских отделах и предназначаются для офиса, но и на кухне им найдется место. Поставьте девайс вертикально и сложите в них бутылки, а при горизонтальном размещении они становятся удобными дополнительными полочками.
Организуйте хранение соусов
Соусы удобнее хранить крышечками вниз, тогда не приходится из них долго вытряхивать содержимое. Составьте бутыльки в лоток для яиц и разместите на дверце.
Используйте зип-пакеты
Они очень удобны, можно легко определить, что находится внутри. При этом пакеты занимают немного места, протечки исключены. Главное, подпишите дату заморозки, чтобы не забыть о ней.
Переставьте все лишнее
Не все, что хранится в холодильнике, должно там находиться. Например, огромные бутылки газировки или сока лучше поставить в шкаф. Если захочется холодного, воспользуйтесь льдом.
Приобретите контейнеры
Выбирая емкости, отдайте предпочтение квадратным. Они занимают меньше места и позволяют хранить продукты герметично. Отдельную емкость отведите для того, что может скоро испортиться. Это позволит сократить количество еды на выброс. Покупайте контейнеры с крышками, чтобы предотвратить распространение запахов. Кроме того, их можно ставить друг на друга.
Используйте корзинки
Корзины из пластика чрезвычайно комфортны в использовании. Сложите туда подходящие продукты и достать нужный сможете в два раза быстрее. Не придется раздвигать кучу всего, чтобы добраться до куска сыра. Такие корзинки подходят и для хранения яиц, например.
Помечайте контейнеры, полки
Заведите привычку приклеивать к контейнерам надписи. Так вы сможете не пропустить срок годности и будете точно знать, что находится внутри. Также можно подписать ящики, полки.
Используйте подставки с вращением
Очень удобный девайс, о котором мало кто знает. Вращающиеся полки подходят для расположения разных продуктов, стоит только повернуть ее и нужная баночка оказывается под рукой.
Купите коврики для полок
Очень полезный лайфхак, который позволяет предоставить загрязнение полок. Их отмывать гораздо удобнее, можно извлечь и вымыть под краном, высушить. Есть нескользящие, антибактериальные варианты.
Для генеральной уборки холодильника можно вызвать клининг, а вот организовать хранение придется самостоятельно. Но в этом нет ничего сложного, если ввести несколько полезных привычек.