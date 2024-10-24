Облик любого здания можно буквально преобразить, используя для этой цели неординарные архитектурные приёмы. Одним из таковых является эркер, то есть та часть строения, что выдаётся вперёд и распространяется сразу на несколько этажей, но не ниже второго.

Для того чтобы остеклить окна подобного типа, стандартные технологии не подойдут, а потому производители, включая всем известную компанию VEKA, работающую на все регионы РФ, применяют в качестве аналогов эркерные профили. С их помощью можно значительно улучшить поступление естественного солнечного света в помещение, приоткрывая панораму окрестной местности. Таким образом, не только экстерьер, но и внутренняя обстановка значительно улучшатся.

Конструктивные особенности оконных систем эркерного типа

Традиционной считается комплектация эркерных окон, состоящих:

из профильной системы, изготовленной из древесины, алюминия или пластика;

стекла либо стеклопакета;

фурнитуры;

специального соединения.

Как выбрать профильную систему эркерного окна

Если климат позволяет, то можно использовать только холодное остекление. В этом случае выбор падает на алюминиевые окна. Они отличаются повышенной прочностью и долговечностью, и внешне выглядят весьма неплохо. Несколько дороже будут стоить деревянные окна из лиственницы или дуба. Сосновый профиль считается бюджетным, однако качество его тоже достаточно высоко.

Золотой серединой считаются белые окна ПВХ, которые дополнительно, если потребуется, можно ламинировать, стилизуя под древесину. Реальная порода имитируется подобным образом довольно натурально.

Критерии выбора стёкол для эркерных окон из пластика

Для холодного остекления достаточно одного стекла в проёме даже для центральных регионов РФ, в т.ч. для Москвы и области. Этого хватает для обеспечения защиты от осадков и ветра, однако теплопотери при этом сохраняются. Стеклопакеты в этом плане считаются более надёжным решением. Они классифицируются на несколько типов в зависимости от функциональности. Таким образом, выделяют стеклопакеты:

противоударные, способные противостоять злоумышленникам;

энергосберегающие, сокращающие затраты на отопление;

шумоизолирующие, обеспечивающие изоляцию звуков, проникающих извне;

мультифункциональные, те, что сохраняют тепло в мороз и выводят его наружу летом.

Какими должны быть фурнитура и механизмы эркерных окон – главные особенности выбора

Если конструкционно изначально предполагается возможность открытия створок окна, то для этой цели применяется особая фурнитура. В эркерной конструкции соединены несколько традиционных, а потому вполне реально использовать те же приспособления, что и в классическом окне.

Особенности выбора профиля эркерных окон

Одной из основных деталей для создания подобных конструкций выступает эркерная труба. Именно с её помощью все детали объединяются друг с другом под различным углом. Вертикальный полый цилиндр дополнительно армируется профилем, благодаря чему конструкция получается особо прочной. Необходимость использования такого элемента объясняется наличием схождения граней поля, в котором преобладают холодные температуры, они смещаются, как правило, внутрь помещения. Это приводит к образованию конденсата и намерзанию инея в зимний период. Для того чтобы предотвратить подобные проявления, используются специальные эркерные соединители.

Как выбрать оптимальный дизайн эркерного окна

При создании эркерных окон можно воплотить в свою жизнь самые разнообразные дизайнерские идеи. Наиболее распространённым решением является ламинация, когда плёнка конкретного цвета или текстуры наносится на профиль. К подобному варианту обычно прибегают, если традиционное белое окно не вписывается в интерьер либо по какой-то другой причине не устраивает заказчика.

Эркерные окна могут быть весьма аристократичными, для чего используется специальный декор. Это могут быть фальш-переплеты или шпросы. Последние считаются более практичными благодаря тому, что монтируются между стёкол. Фальш-переплёты обычно устанавливаются на светопропускающей поверхности, это, безусловно, красиво, но перед тем, как выбрать такой вариант, стоит вспомнить о том, что окнам время от времени требуется уборка, которая будет затруднена из-за подобного декора.

Тонирование – ещё одно решение, пользующееся повышенным спросом. Оно особенно актуально, если нужно снизить яркость естественного света, проникающего в помещение. Кто-то использует такой вариант, не желая приобретать занавески. Комфортную атмосферу можно создать и без штор, достаточно выбрать тонировку односторонней видимости.

Витражное декорирование только набирает обороты популярности. Оно считается наиболее экзотичным. Наносится такой декор очень просто, посредством крепления плёнки со специальным рисунком.

Процесс установки эркерных окон – алгоритм действий

Монтируют подобные конструкции несколько иначе, нежели традиционные оконные системы. Самостоятельно делать этого не следует, так как все требования должны быть выполнены, только в этом случае эркерное сооружение справится со всеми функциями, что на него возлагаются. Сложность заключается ещё и в том, что на рынке нет готовых моделей, подходящих под конкретные проёмы. Именно поэтому изготовление должно производиться по всем правилам, начиная от замеров и заканчивая созданием готового изделия.

Окна следует соединять друг с другом обособленными оконными рамами. Для этой цели применяется специальный эркерный профиль, обеспечивающий возможность поворачивать отдельные элементы по отношению друг к другу. Гидроизоляции стыков также следует уделить особое внимание, от этого зависит невосприимчивость конструкции. Обязательно устанавливаются подоконники, способные идеально вписаться в общей стиль интерьера.

В результате можно получить то самое оригинальное архитектурное решение, которое придаёт и строению, и помещениям в нём собственные шарм и очарование.