Как правильно подобрать моечную машину для деталей?

Моечная машина для деталей – изделие, предназначенное для тщательной очистки элементов авто и оборудования. Удаление стойких загрязнений представляет большую проблему предприятий, СТО, транспортных компаний. Для того чтобы моечная машина для деталей прослужила долго, следует ответственно отнестись к ее выбору. На рынке представлено множество наименований продукции, каждое из которых отличается конструктивными особенностями, преимуществами, ценой.

Виды

Моечные машины для деталей классифицируются в зависимости от метода воздействия на изделия. Исходя из этого фактора, выделяют следующие виды установок:

струйные;

ультразвуковые.

Струйные модели делятся на тоннельные, погружные, откидные типы. Направленный поток воды подается под давлением на обрабатываемую область. Оборудование целесообразно использовать, когда необходимо удалить въевшиеся отложения в труднодоступных местах. Ультразвуковые моечные машины для деталей считаются инновационными устройствами. Они формируют нелинейный эффект воздействия на требуемый участок обработки. В результате происходит комплексная очистка заготовки вне зависимости от материала.

Критерии выбора

Перед приобретением необходимо принять во внимание специфику последующей эксплуатации оборудования. Продуманный подход к покупке позволит не разочароваться в изделии. Критериями выбора выступают:

производительность;

материалы изготовления;

совместимость с моющими средствами;

габариты, конструктивные особенности.

Главной характеристикой моечной машины для деталей становится создаваемое давление жидкости и производительность. Показатели находятся в обратно пропорциональной зависимости. Большое значение производительности достигается за счет меньшего давления насоса, что следует учитывать при выборе продукции. Оптимально, если основные элементы оборудования выполнены из нержавеющей стали. Это позволит защитить изделие от неблагоприятных факторов внешней среды и воздействия влаги.

В моечных установках обычно используют слабощелочные жидкости. Иногда для тщательной очистки требуется применить кислотные растворы. В этом случае оборудование не должно иметь запретов или противопоказаний на такие составы. Отдельное внимание уделяется габаритам и способу загрузки. Устройство обязано максимально подходить под реализуемые задачи, площадь помещения, очищаемые объекты.

Моечная машина для деталей представляет собой востребованное устройство очистки. Она классифицируется на несколько видов по конструкции и сфере применения. К выбору продукции следует подходить ответственно, что позволит избежать распространенных ошибок и напрасной траты денег.