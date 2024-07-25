Как обновить швы на плитке

Плитка — прочный и долговечный материал, в отличие от швов, заполняющих пустоты между керамическими элементами. На них скапливаются грязь и пыль, со временем они могут потускнеть и потерять свой первоначальный вид, что снижает эстетическую привлекательность отделки.

Обновить швы между плиткой можно без замены всего кафельного покрытия. Существует немало методов, позволяющих очистить их от разного вида загрязнений и даже полностью поменять затирку.

Процесс этот требует сил и времени, особенно если речь идет о больших площадях, подлежащих очистке. В таких случаях рекомендуется воспользоваться помощью профессионалов. Компания CleanOn, специализирующаяся на уборке офисов в Москве, предлагают широкий спектр услуг по уходу за плиточными покрытиями, включая глубокую очистку и обновление швов.

Как сделать, чтобы швы на плитке были всегда чистыми

Профилактику загрязнений плиточных швов надо начинать уже на этапе ремонта. Если при укладке кафеля учесть отдельные нюансы, можно предотвратить или хотя бы оттянуть появление проблем в будущем.

Здесь все достаточно просто:

Ширина швов должна быть минимальной. Чем уже зазор, тем меньше будет пачкаться затирка.

При выборе цвета фуги подбирать максимально приближенный к окраске плитки оттенок. Грязь на швах, сливающихся по цвету с основным покрытием, не так бросается в глаза. От белой затирки лучше вообще отказаться.

Использовать не простую, а эпоксидную фугу. Такая затирка благодаря улучшенному составу меньше впитывает жир и грязь, не боится влаги и плесени и лучше поддается очистке от загрязнений.

Применять специальные герметики для швов, которые создают водоотталкивающий слой и предотвращают проникновение грязи.

Чтобы сохранить швы плитки чистыми дольше в процессе эксплуатации, необходимо:

Регулярно очищать межплиточное пространство с использованием неагрессивных чистящих средств.

Обеспечить хорошую вентиляцию в помещении, особенно в ванных комнатах и на кухне, чтобы избежать скопления влаги.

Избегать использования агрессивных абразивных средств и жестких щеток, которые могут повредить затирку.

Постоянно проверять швы на наличие плесени, своевременно удалять грибок и обрабатывать стены профилактическими антигрибковыми составами.

Как правильно очистить швы

Регулярный уход избавляет от многих проблем и позволяет поддерживать в идеальном состоянии как само керамическое покрытие, так и затирку, заполняющую швы. Если проблема лишь в пыли или жирном налете, достаточно раз в неделю обрабатывать плитку обычным жидким мылом или средством для мытья посуды, смывая его после очистки водой.

Для запущенных случаев используют другие, более эффективные способы

Народные средства

Домашние составы порой работают ничем не хуже бытовой химии, главное — знать, как и при каких проблемах лучше использовать то или иное средство.

Сода и уксус. Смешать соду с водой до состояния пасты, нанести на швы, сверху распылить 9% уксус. Выдержать 20-30 минут, смыть водой, протереть сухой ветошью. Средство эффективно удаляет жир и бытовые загрязнения.

Лимонный сок, сода, горчица. Смешать ингредиенты в равных частях, нанести состав на зазоры, оставить на 10-15 минут. Очистить швы щеткой с мягкой щетиной, смыть все водой. Средство хорошо удаляет известковый и мыльный налет и жирные пятна.

Нашатырный спирт, уксус, средство для стирки белья. Растворить в стакане воды по столовой ложке каждого ингредиента, промазать межплиточные зазоры, спустя полчаса очистить все щеткой. Обработать водой. Состав помогает бороться с плесенью.

Сода и перекись водорода. Смешать оба продукта в соотношении 4 к 1, промазать полученной пастой швы, оставить на 2 часа, после чего обработать с помощью щетки и чистой воды. Это домашнее средство хорошо удаляет желтизну с белой затирки.

«Белизна». Состав подходит для удаления плесени и отбеливания потемневших белых швов. Средство разводят наполовину водой, смазывают им места стыков на плитке, спустя 20-30 минут смывают водой.

Бытовая химия

Профессиональные средства для уборки отлично подходят и для очистки швов. Химию, как и домашние составы, также надо подбирать в соответствии с видом загрязнения.

Рекомендуется использовать следующие средства:

«Пемолюкс». Хорошо справляется с желтизной.

Cif. Крем для очистки бытовых загрязнений.

Domestos Professional. Используется для удаления плесени, известкового налета.

Mellerud. Спрей применяется для удаления стойких загрязнений и отбеливания затирки.

HG. Спрей, разработанный специально для очистки плиточных швов. Убирает стойкие загрязнения, оказывает антибактериальное действие.

КЕНАЗ. Жидкое мощное средство эффективно против плесени, налета, известковых отложений, стойких пятне различного происхождения.

При использовании химии надо всегда следовать инструкции, указанной на упаковке, и не превышать время воздействия, рекомендованное производителем. В противном случае можно испортить не только заполняющую зазоры затирку, но и само керамическое покрытие.

Механический способ

Один из самых действенных вариантов очистки межплиточных швов, так как технология работ подразумевает физическое снятие загрязненного слоя затирки. Способ трудоемкий, требующий аккуратности и терпения. Для удаления верхнего слоя фуги используют абразивный инструментарий: наждачную бумагу, шпатель, специальные скребки и губки с напылением.

Но результат стоит затраченных усилий. После снятия загрязненной затирки швы будут выглядеть как новые. Для усиления эффекта по окончании работ рекомендуется покрыть обновленную поверхности защитной пропиткой. Она предохранит швы от загрязнений, влаги, налета и плесени.

Альтернативные методы

Хорошие результаты дают и другие способы очистки швов на плитке:

Парогенератор. Обработка паром помогает избавиться практически от всех видов загрязнений, в том числе и от плесени. Главный недостаток способа в том, что далеко не в каждом доме есть подобное устройство.

Маркер. Для обновления межплиточных зазоров используется специальный маркер соответствующего цвета. Такого рода инструменты снабжены наконечниками разных размеров, что позволяет подобрать оптимальный вариант под ширину обрабатываемого шва. Кроме того, в составе чернил имеется фунгицид, так что благодаря маркеру можно не только обновить, но защитить межплиточные зазоры.

Краска. Не самый лучший с эстетической точки зрения способ, который, тем не менее, позволяет освежить старую потускневшую и потерявшую цвет затирку. Не рекомендуется использовать масляную краску, для обновления швов подойдут только водоэмульсионные составы. Работать надо тонкой кисточкой.

Рекомендации

При выборе методики для очистки швов необходимо учитывать также особенности и фактуру самого кафельного покрытия.

Глянцевые поверхности не рекомендуется обрабатывать кислотными составами, а стеклянную мозаику и матовую плитку — средствами, содержащими щелочь. Кроме того, не стоит использовать и средства, содержащие абразивные частицы, так как они могут оставить царапины на кафеле. И, естественно, следует соблюдать осторожность при механической очистке швов. Неаккуратность в работе и применение грубых инструментов могут привести к появлению не только мелких дефектов, но и грубых сколов на керамической поверхности.

Если вы не уверены в том, что сможете самостоятельно справиться с сильными загрязнениями и очистить межплиточные швы, имеет смысл обратиться за помощью к клинерам. Профессиональная уборка домов и квартир, мойка окон, химчистка мебели — далеко не полный перечень услуг, оказываемых компанией CleanOn. Здесь работают только высококлассные специалисты, которые способны справиться с любой поставленной перед ними задачей.