Как чистить ковер с длинным ворсом в домашних условиях

Ковры с длинным ворсом выглядят потрясающе уютными и красивыми. Они украшают пространство, завершают общую концепцию дизайна. Кроме того, они утепляют полы, что немаловажно в прохладное время года. Но у длинноворсовых ковров есть и недостатки, например, ухаживать за ним достаточно непростой. Важно организовать его правильно, чтобы покрытие служило долгие годы и оставалось визуально привлекательным. Это можно делать самостоятельно или доверить процедуры клинингу. Уборка квартир от профессионалов включает в себя очищение ковровых покрытий.

Почему такой ковер быстро пачкается

Фактически представление о быстрой загрязненности длинноворсовых ковров не более чем миф. Чистота покрытия больше зависит от особенностей эксплуатации, количества домочадцев и других внешних обстоятельств. Но на длинноворсовых коврах грязь быстрее становится заметной и избавиться от нее бывает непросто. Ведь мусор и пыль, попавшие внутрь ворса, не так легко удалить. Поэтому если не ухаживать за таким покрытием или делать это неправильно, не вовремя, оно быстро потеряет привлекательный внешний вид, тускнеет и спутываются.

Что увеличивает риск загрязнения:

расположение ковров с длинным ворсом на кухне и в столовой способствует образованию пятен и сбору мусора;

домашние животные линяют и шерсть собирается в ворсе, удалить ее сложно;

отсутствие сменной обуви дома и хождения по ковру в ней приводит к быстрому скоплению грязи;

хождение по покрытию в домашних тапочках способствует сминанию ворса.

Общие правила чистки

Чтобы предотвратить образование стойких загрязнений, нужно правильно и регулярно очищать ковры. Способ зависит от состава покрытия. Искусственные изделия максимально некапризные, ковры из акрила, полипропилена и полиамида проще всего чистить. Их можно даже стирать, если размер позволяет это делать. Единственный нюанс – такие ковры боятся высокой температуры.

Покрытиям из вискозы подойдет только сухая чистка, так как мочить их нельзя. Также особого отношения требуют изделия из натурального материала.

Как чистить натуральные ковры:

шерстяные изделия слишком долго высыхают и боятся агрессивных составов;

ковры из хлопка не портятся от воды, но сушить их придется долго, а подбор средства зависит от цвета;

покрытия из шелка боятся влаги, их нельзя чистить обычными средствами, их лучше сразу отдать в чистку.

Перед тем как приступать к очищению длинноворсового ковра, нужно убрать мусор и пыль. Оптимально это сделать с помощью пылесоса. Когда все процедуры закончены, нужно сделать это снова.

Народные методы

Прежде чем приобретать специальные средства для чистки ковров, попробуйте варианты, которые всегда под рукой. Для регулярных процедур они отлично подходят. Используя растворы, будьте осторожны и не допускайте полного намокания изделия.

Пищевая сода

Очень хорошо подходит для очищения содовый раствор, если волокна не натуральное или вискозное. Сода не имеет резкого аромата, безопасна для людей и животных и ее очень просто убрать с покрытия. Порошок можно использовать как в качестве сухого метода, так и в виде пасты, раствора.

Порядок действий:

смешайте ложку пищевой соды и литр теплой воды;

наполните раствором распылитель;

обрызгайте поверхность коврового покрытия так, чтобы не слишком намочить ковер;

прочистите ковер с помощью щетки, двигаясь по направлению ворса;

качественно высушите изделие;

уберите частички соды пылесосом.

Этот метод идеально подходит, чтобы освежить покрытие, убрать пыль, сор, небольшие пятна. Также содовый раствор удалит все неприятные запахи, которые въелись в ворс. Если на ковре появились пятна, для их удаления подойдет специальный состав на основе соды, но усиленный другими компонентами. На 2 ложки соды понадобится такое же количество уксуса, все это вливают в литр воды и растворяют. Смесь наносят на загрязнение, ждут четверть часа и хорошо протирают щеткой. Затем удаляют излишки влаги полотенцем из бумаги. Данное средство не подойдет для шерстяных, шелковых и вискозных изделий.

Нашатырный спирт

Нашатырь тоже нужно развести воде для использования, это поможет вернуть яркость красок, сияние, освежает. Можно его использовать для удаления винных, кофейных, чайных и фруктовых пятен. На литр прохладной воды вводят 2 маленькие ложки аммиака. Порядок действий аналогичный предыдущему. Из-за резкого аромата нужно обеспечить проветривание и использовать респиратор.

Столовый уксус

На литр воды вводят 2,5 ложки обычного уксуса, чтобы получить эффективный раствор против неприятных ароматов, тусклости и пыли. Лучше всего распылять смесь из пульверизатора, затем проработать поверхность щеткой и просушить ковер. Этот состав безвреден для насыщенных оттенков. Если хочется усилить его, можно ввести ложку соды. В этом случае нужно его пропылесосить в конце.

Профессиональные средства

Если не справляются народные средства, можно попробовать промышленные. Желательно подбирать их, исходя из состава ковра. Если пометок нет, шампунь или спрей используют только для искусственных покрытий.

Популярная бытовая химия:

Vanish идеально справляется с неприятными ароматами, убирать любые пятна, делает краски яркими и насыщенными, но резковато пахнет;

“Капля VOX” стоит недорого и расходуется экономично, отлично удаляет большинство пятен разного происхождения;

“Шампунь 5+” средство подходит для разного вида покрытий, убирает разные загрязнения, ароматы и придает свежий цвет.

Если ковер с длинным ворсом искусственный, то его можно помыть с любым средством для чистки текстиля, например, мягкой мебели. Важно действовать по инструкции и предварительно сделать тест, чтобы не испортить покрытие.

Особенности чистки светлых ковров

Очень эффектно смотрятся белые, бежевые и кремовые ковры с длинным ворсом. Они делают помещение стильным и броским, но ухаживать за ними довольно сложно. На светлом любые пятна заметны, пыль очевидна сразу же. Сложность в том, что мыть светлые ковры нельзя – они послу сушки желтеют. Искусственные покрытия неплохо переносят влажные процедуры, но только если основа не клеевая. Исключите любые средства для чистки, в которых есть хоть какой-то пигмент. Состав должен быть прозрачным.

Советы

Чтобы добиться положительного результата, нужно следовать следующим рекомендациям.

во время чистки не двигайтесь против ворса, иначе можно испортить ворс;

не используйте для мягкого ворса жесткие щетки;

все влажные процедуры проводите летом, зимой можно, но только если есть осушитель;

в межсезонье добиться качественной просушки ковра очень трудно;

зимой длинноворсовый ковер прекрасно чистится на снегу;

начинайте всегда с мягких составов, агрессивные оставьте только для сложных случаев.

Если не получается добиться безупречной чистоты ковра самостоятельно, можно воспользоваться услугами профессионалов. Компания “Колибри-клининг” предоставляет все виды услуг в этой области. Специалистам клинерам можно доверить не только ковер, но и другие процедуры. Например, комплексная уборка в Москве – востребованная услуга, позволяющая снять с себя заботы о порядке в доме.