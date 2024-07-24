История и эволюция внедорожников

Определение термина «внедорожник» размылось со временем. Внедорожником называют даже «паркетники», хотя кроссовер отличается от внедорожника характеристикой из названия – он не предназначен для того, чтобы передвигаться вне дорог.

Общие признаки автомобилей для бездорожья

Исторически, автомобиль для бездорожья – это транспортное средство, имеющее:

мощный мотор;

колёсную базу 4х4;

высокий клиренс.

Гусеничные внедорожники также существуют, но обычно их выделяют в отдельную категорию транспортных средств.

Протовнедорожники эпохи зари автомобилестроения

Автомобильные дороги появились после того, как новые транспортные средства стали востребованными. Современная классификация авто по способам применения и особенностям конструкции появилась ещё позже. То есть, все первые автомобили были в чём-то внедорожниками – автомобильных дорог ещё не было.

Российские историки и публицисты с патриотическим мировоззрением называют изобретателем внедорожника француза Адольфа Кегресса, жившего и работавшего в Российской Империи. Этот инженер, изобретатель, а заодно и личный шофер Николая II первым задумался о повышении проходимости авто.

Он изобрёл колёсно-гусеничную базу, ставшую основой для таких машин как Citroën-Kégresse P7bis и Citroën-Kégresse P17. Модель P17 и называют первой машиной для бездорожья, изменившей представление об автомобильной технике.

Кегресс был талантливым инженером, придумавшим много интересных концептов: аэросани, колёсно-гусеничный автомобиль, колёсно-гусеничный артиллерийский тягач. Он первым описал схему переключения коробки передач с двумя сцеплениями.

Некоторые из его изобретений были реализованы на предприятиях Citroën, инженер смог переехать во Францию после русской революции 1917 года, где и продолжил работу.

Лёгкие командирские машины 30-х

В 30-х годах появились первые по-настоящему серийные полноприводные автомобили: Мармон-Херрингтон, Курогане, Хорьх-91, ГАЗ М1, появившийся перед Великой Отечественной войной ГАЗ-61. Они не сильно отличались по внешнему виду от других авто своего времени.

К тому же несмотря на полноприводность, полноценными внедорожниками эти авто назвать сложно – подвеска оставляла желать лучшего, да и все достоинства высокого клиренса были реализованы уже позднее. Хотя в 30-х корпус авто стали поднимать выше, а на заводах Ford уже додумались до поперечных рессор, ставших общепринятыми, и рамы с Х-образным усилителем.

Потом эти инновации использовали в СССР для создания ГАЗ М1 и ГАЗ-61. В то время «заимствовать» у Ford было общепринятым трендом.

Сложно сказать, как именно развивалась бы армейская мысль и гражданский рынок автомобилей, если бы не начавшаяся Вторая мировая война. Возможно, внедорожникам пришлось бы «пробиваться» к славе куда более причудливыми путями. Возможно, концепция полноприводного автомобиля с колёсной базой 4х4 и усиленной подвеской вообще не стала бы популярной. Но история не любит сослагательного наклонения.

Легендарные «Джи-Пи» и Willys MB

Даже сленговое название всех внедорожников «джип» родом из Второй мировой войны. В массовом сознании автомобили Willys MB, Ford GPW и Bantam BRC 40. Создание легендарного «автомобиля победы» – заслуга прежде всего инженера American Bantam Карла Пробста.

Не только Пробста, но и саму American Bantam теперь знают только люди, увлекающиеся историей автомобилестроения.

В Советском Союзе все такие автомобили называли «Уиллисами», в США прижился термин «джип», по одной из версий, сокращение от Ford GPW. А делали их на заводах всех трёх компаний, для первой глобальной войны механизированных соединений требовались сотни тысяч легковых машин повышенной проходимости.

В защиту инженеров Willys и Ford можно сказать, что их модели точными копиями Bantam BRC 40 не являлись, да и по ходу войны машины существенно дорабатывались.

Послевоенные судебные тяжбы и первые гражданские джипы

После победы над нацистами частные компании, ковавшие американский «меч», тут же решили ещё немного заработать. И тут же погрязли в исках друг против друга. В конце концов, бренд Jeep отошёл Willys-Overland Motors, видимо, потому, что у них были самые хитрые юристы.

Впрочем, Willys-Overland Motors юристы не помогли. Она слилась с Kaiser Jeep, который был поглощён American Motors Corporation, которая после слияния с Chrysler стала частью итало-американского Fiat Chrysler Automobiles, который после слияния с Groupe PSA превратился в транснациональную Stellantis NV. Которая сейчас и владеет правами на бренд Jeep, отсуженный когда-то Willys-Overland Motors у American Bantam. В этих слияниях и поглощениях прослеживается весь блеск и нищета американских производителей автомобилей второй половины 20-го и начала 21 века.

Первым «джипом» стал Willys Jeep CJ2A. От армейских моделей он отличался слабо. Да и зачем – машина была сверхпопулярная, и за очень короткое время аналоги стали выпускаться ещё и в Индии с Японией и Франции.

К началу 50-х от привычного облика «Джи-Пи» стали постепенно отходить, внедорожники перестали ассоциироваться с «Уиллисами». В СССР выпустили ГАЗ-М72 полноприводную «Победу», которую в России называют первым кроссовером, забывая о Willys Overland Jeepster.

Каноничный облик и первые авто с турбонаддувом

Каноничный облик Jeep, как и все остальные внедорожники, приобрёл в США. Хотя и Jeep Cherokee 1974 года, Wagoneer 1963 года и даже Jeep Cherokee 1974 года на современные внедорожники не очень-то похожи внешне, по характеристикам — это классические внедорожники.

Проходимость, неприхотливость, мощный двигатель сделали машины популярными у американцев, а впоследствии и во всём мире. Двигатель V8 стал символом American Motors, американской мощи, американской свободы и американской мечты.

Разработанный во Франции в начале века двигатель достиг совершенства в США 60-70-х, когда с такими двигателями выпускалось до 80% американских автомобилей. Не все из них позиционировались как внедорожники, но и внедорожников было много.

Приблизительно в это же время автомобили в США окончательно трансформировались из роскоши в средство передвижения. И тут же выяснилось, что восьмицилиндровые двигатели – это дорого из-за большого расхода бензина.

В то время в США внедорожник не ассоциировался с роскошью. Как следствие, практически все внедорожники того времени обзавелись и менее «прожорливыми» модификациям.

Но американцы не желали отказываться от «мощи моторов» даже на фоне нефтяного кризиса 70-х годов, и производители предложили им некоторое компромиссное решение. Машины обзавелись сначала форсированными двигателями, а потом и полноценными турбокомпрессорами. Первым стал Garrett T5, который позволил сохранить высокие показатели мощности полноценного V8 c большим объёмом, но при этом уменьшить расход топлива.

История турбированных двигателей и двигателей с турбонаддувом и история внедорожников – это разные, пусть и связанные друг с другом истории. Также следует понимать, что современные двигатели с турбонаддувом, крайне требовательные к качеству бензина и масла, и двигатели из 70-х, которые для нагнетания использовали даже не промышленную, а собственноручно изготовленную смесь воды и метанола в пропорции 50% на 50% – это совершенно не одно и то же. Если сегодня попробовать залить нечто подобное в бак, вы рискуете оказаться в соответствующем месте вроде Турбо-Профи или ему подобном.

Но общий принцип один и тот же: нагнетание мощности при меньшем объёме двигателя. К концу 80-х и началу 90-х окончательно сформировалась знакомая современным автолюбителям ситуация: любой автомобиль может выпускаться как с экономичными или даже сверхэкономичными двигателями, а также с двигателями любого объёма, в том числе и имеющими турбонаддув.

Jeep Grand Cherokee и узнаваемые современные пятидверники

Jeep Grand Cherokee от Chrysler стал «лебединой песней» компании, не выдержавшей конкуренции с азиатскими и европейскими гигантами. На постсоветском пространстве пятидверный, угловатый, дорогой Grand Cherokee ассоциируется с внедорожниками даже больше, чем Mercedes-Benz G класса (гелендваген) или пресловутый HMMWV.

Дизайн современных гражданских внедорожников – это всегда полностью или частично дизайн ещё первых Grand Cherokee образца 1993 года.



Создатели Grand Cherokee вдохновлялись дизайнерскими решениями, актуальными для своего времени. Они смогли вернуть машине брутальный «милитаризированный» облик, но при этом смогли сделать авто удобным и даже роскошным.

Именно с «Большого Чероки» начинается концепция «дорогого джипа», причём начинается не только на постсоветском пространстве. В то время на постсоветском пространстве любой автомобиль иностранного производства был синонимом роскоши.

До начала 90-х роскошные внедорожники не выпускались в мире нигде, они ассоциировались либо с нишевыми гражданскими авто, либо с вооружёнными силами, либо со спецслужбами.

Британские внедорожники Land Rover – британский «младший брат» американских внедорожников

Land Rover изначально позиционировался как «младший брат» американских авто. Первые модели были безжалостно «содраны» с «Уиллисов», да и потом он полностью или частично повторял путь эволюции американских полноприводных авто.

Самая известная модель, являющаяся сейчас флагманской, Land Rover Land Rover появилась ещё в 70-х, но если сравнить Land Rover второго поколения образца 1994 года и вышедший немного раньше Grand Cherokee, то сразу становится понятно кто у кого что заимствовал.

Автомобили 4х4 для армии и спецслужб

Говоря о внедорожниках последней четверти 20 века, нельзя не упомянуть несколько моделей, разрабатывавшихся для вооружённых сил, полиции, спецслужб. Часть из них со временем адаптировали и для гражданских, самые известные примеры – HMMWV и «Гелендваген». Но особой популярности «на гражданке» машины не снискали, слишком большой расход топлива сделал эти авто популярными только у арабских шейхов, рэп-исполнителей и голливудских звёзд.

Разве что советская «Нива» завоевала популярность у жителей отдалённых регионов СССР. В которых с дорогами было несколько хуже, чем в условной Оклахоме. Наследники советского автопрома из РФ то бросались либо в копирование «среднестатистического джипа» (ГАЗ-3106), то начинали делать «русский HMMWV» (армейские внедорожники «Тигр»).

Чем больше производители сугубо гражданских авто развивали концепцию «паркетников», тем больше расходились их дорожки с армейскими моделями внедорожников. Сейчас эти машины сложно назвать даже «дальними родственниками».

Chevrolet Tahoe от General Motors

Особняком стоит полноприводный Chevrolet Tahoe производства General Motors. Концерн, после банкротства 2009 года представлял только жалкую тень былого величия, а в 2017 году влился в Groupe PSA. Tahoe – это тоже «лебединая песня» американского автопрома.

Chevrolet Tahoe называют дорогой, неудобной машиной. Но их закупают для американских государственных структур. На них гоняют агенты ФБР в сериалах и в реальности.

Но заводы General Motors в США продолжают закрываться даже несмотря на лобби. Американское правительство всё чаще смотрит в сторону электрокаров, гибридов и Tesla. Так что из Tahoe американские спецслужбы вполне могут пересесть на какое-нибудь дружелюбное для окружающей среды транспортное средство.

Внедорожники: перспективы развития

Машины, способные перемещаться по пересеченной местности, нужны и в 21 веке. Возможно, в прошлое уйдут двигатели внутреннего сгорания. Но сама концепция внедорожника останется до тех пор, пока существуют дороги и места, где их нет.

Машины для бездорожья исчезнут либо тогда, когда люди откажутся от наземного транспорта, либо тогда, когда человечество создаст автомобиль, способный обеспечить одинаково удобное передвижение по любой поверхности без дополнительного расхода топлива.

А с каким он будет двигателем, с какой колёсной (или гусеничной) базой он будет – это уже вторично. Возможно, это будет электромобиль, возможно, кто-то оживит концепцию водородного двигателя. Возможно, у этого внедорожника будет миниатюрный ядерный реактор под капотом. Или новый вариант турбонаддува.