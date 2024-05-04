Исследование комфортной экранной реальности: обзор 65-дюймового телевизора от Яндекс.





В современном мире технологий выбор телевизора становится все более сложным заданием. Но сегодня мы рассмотрим один из самых инновационных продуктов на рынке – ТВ Станция Про 65”. Этот умный телевизор, разработанный совместно с экспертами Яндекса, предлагает не только высокое качество изображения, но и ряд уникальных функций, которые делают его идеальным выбором для современного домашнего кинотеатра.

Подключение и интерфейс

ТВ Станция Про 65” оборудована разнообразными портами для подключения различных устройств. Среди них HDMI 2.1 (eARC) и 2 × HDMI 2.0, USB 3.0 и USB 2.0, RJ45 (LAN, Ethernet), оптический аудиовыход Toslink (SPDIF Optical) и 3,5 мм AUX-выход. Беспроводные модули включают двухдиапазонный Wi-Fi (802.11b/g/n/ac) и Bluetooth 5.1. Это обеспечивает удобство в подключении и совместимость с широким спектром устройств.

Управление и функции

Управление ТВ Станцией Про 65” осуществляется при помощи комплектного пульта, который также поддерживает Bluetooth. Помимо этого, можно использовать голосового помощника Алису для управления телевизором. Функциональность голосового ассистента обширна и позволяет контролировать различные аспекты телевизионного опыта.

Качество изображения

QLED-матрица с пиковой яркостью до 550 нит и контрастностью 4000:1 обеспечивает превосходное качество изображения. Сочные цвета, глубокие черные тона и высокая детализация делают просмотр контента на ТВ Станции Про 65” захватывающим и увлекательным.

Звуковые возможности

Благодаря интеграции шести динамиков, звук ТВ Станции Про 65” достигает нового уровня качества, воспроизводя каждый звук с четкостью и глубиной. Это особенно актуально при просмотре фильмов, игр или прослушивании музыки. А функция Bluetooth добавляет гибкости, позволяя наслаждаться аудио без проводов и с легкостью передавать звук на любые совместимые устройства. Таким образом, вы можете создать идеальную атмосферу для своего просмотра или прослушивания, наслаждаясь качественным звучанием в любое время.

Яндекс ТВ Станция Про 65” – это не просто телевизор, это интегрированная система развлечений для вашего дома. С высоким качеством изображения, многофункциональным управлением и современным дизайном, он станет идеальным выбором для тех, кто ценит комфорт и инновации. Покупая ТВ Станцию Про сегодня, вы получаете не только качественный продукт, но и подписку на Яндекс Плюс на 30 месяцев – отличный бонус для всех ценителей современных технологий.