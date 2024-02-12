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· Анастасия Есикова

Имплантация зубов

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Имплантация зубов является инновационной и эффективной методикой в мире стоматологии, которая позволяет восстановить утраченные зубы и вернуть пациенту красивую и здоровую улыбку. Эта процедура основана на вживлении титанового импланта в челюсть, на котором затем будет установлена керамическая коронка.

Имплантация зубов имеет множество преимуществ по сравнению с традиционными методами протезирования. Во-первых, это надежность и долговечность: современные имплантаты способны прослужить десятилетиями, сохраняя все свои функции и внешний вид. Во-вторых, имплантация позволяет избежать удаления здоровых зубов, как это требуется при протезировании на каркасах или съемных протезах. Таким образом, это является менее инвазивной и более сохраняющей зубную ткань процедурой.

Стоит отметить, что имплантация зубов может быть проведена не всем пациентам. Необходимо здоровое состояние десен и адекватная оценка плотности костной ткани челюсти. В случае недостаточной густоты кости может потребоваться проведение дополнительных процедур по приращиванию костной ткани перед имплантацией.

Процесс имплантации зубов состоит из нескольких этапов. Сначала проводится осмотр и определение соответствующей лечебной схемы для каждого конкретного случая. Затем необходимо удалить остатки поврежденного зуба и подготовить костную ткань для вживления импланта. После этого врач устанавливает титановый имплант, который будет служить опорой для нового зуба. Процесс заживления и оздоровления костной ткани занимает от нескольких месяцев до полугода.

После полного заживления кости, пациент возвращается к врачу для установки керамической коронки на имплантат. Коронка полностью восстанавливает функциональность и внешний вид зуба. Ее цвет и форма адаптируются к остальным зубам, что придает природный и естественный вид улыбке.

Важно отметить, что успех имплантации зубов во многом зависит от соблюдения пациентом всех рекомендаций врача по уходу за имплантированными зубами. Это включает в себя правильное чистка зубов и использование зубной нити, регулярные посещения стоматолога для профилактического осмотра и профессиональной чистки полости рта.

В итоге, имплантация зубов является современным и эффективным способом восстановления утраченных зубов. Она позволяет пациентам вернуть красивую улыбку и полноценное жевание. Эта процедура требует некоторого времени для проведения и реабилитации, но результаты стоят затраченных усилий и времени.

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