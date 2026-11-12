HR-рейтинги признали лидером оператора связи

Сразу два издания представили топ работодателей России — традиционный от Forbes и новый от РБК. Попадание в них свидетельствует о высокой привлекательности для соискателей, доверии сотрудников и эффективности технологической стратегии, лежащей в основе управления персоналом. Эксперты обоих рейтингов включили в группу лидеров МегаФон.

В этом году в рейтинге Forbes участвовали 222 организации. Его методология оценивает претендентов по основным элементам ESG-повестки: экология, сотрудники и общество, корпоративное управление, и распределяет по четырем группам: «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза». Оператор четвертый год подряд сохранил высший «платиновый» статус.

В рейтинге РБК, где оценивали 361 организацию, эксперты анализировали более 40 показателей, сгруппированных по пяти ключевым направлениям: сотрудники и условия труда, социальная ответственность, эффективность бизнеса и инновационное развитие, деловая репутация, а также мнение коллектива. Попадание в лидерские позиции среди такого количества участников стало результатом комплексной работы по созданию среды, где технологичность сочетается с заботой о людях.

МегаФон выстроил прозрачную экосистему карьерного роста, оснастив команду ИИ-инструментами, что делает их профессиональный путь современным, понятным и комфортным. Такая интеграция напрямую влияет на эффективность бизнеса: автоматизация ускоряет процессы и повышает качество работы. Одновременно с этим реализуются адресные проекты помощи детям-сиротам, воспитанникам детских домов и людям с ограниченными возможностями здоровья, включая профориентацию, спорт и обучение цифровой грамотности.