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Для успешной учебы и крепких знаний: волонтеры АО «Транснефть – Прикамье» поддержали будущих казанских школьников

Служба новостей Автор статьи
Работники «Транснефть – Прикамье» традиционно п...

Фото: пресс-служба АО "Транснефть - Прикамье"

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Работники «Транснефть – Прикамье» традиционно приняли участие в масштабной акции «Помоги собраться в школу». Организатором инициативы ежегодно выступает исполнительный комитет г. Казани.

На собранные средства волонтеры закупили портфели и «Наборы первоклассника». Подарочные комплекты будущие первоклашки получили перед началом учебного года на праздничном мероприятии в культурном центре «Сайдаш».

Благотворительная акция «Помоги собраться в школу» проходит по всей России, помогая малообеспеченным, многодетным семьям и детям участников СВО. Благодаря неравнодушию и слаженности прикамских волонтеров начало учебы станет для первоклассников Советского района Казани радостным и ярким событием.

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