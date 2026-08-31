Для успешной учебы и крепких знаний: волонтеры АО «Транснефть – Прикамье» поддержали будущих казанских школьников

Работники «Транснефть – Прикамье» традиционно приняли участие в масштабной акции «Помоги собраться в школу». Организатором инициативы ежегодно выступает исполнительный комитет г. Казани.

На собранные средства волонтеры закупили портфели и «Наборы первоклассника». Подарочные комплекты будущие первоклашки получили перед началом учебного года на праздничном мероприятии в культурном центре «Сайдаш».

Благотворительная акция «Помоги собраться в школу» проходит по всей России, помогая малообеспеченным, многодетным семьям и детям участников СВО. Благодаря неравнодушию и слаженности прикамских волонтеров начало учебы станет для первоклассников Советского района Казани радостным и ярким событием.