Оформление офисного пространства - важная составляющая корпоративной культуры и имиджа компании. И здесь нет мелочей. Живые цветы способны не только украсить обстановку, но и положительно повлиять на работу сотрудников. Разберем, как именно букеты в офисе сказываются на продуктивности персонала и почему стоит заказать подписку на цветы в LetLoveBloom.

Что говорят исследования о влиянии цветов на работоспособность

Существует немало научных работ, подтверждающих благотворное воздействие живых цветов и растений на психоэмоциональное состояние и продуктивность человека. Вот лишь некоторые выводы исследователей:

Сотрудники в офисах, украшенных цветами и растениями, на 15% более продуктивны и креативны, чем в стерильных помещениях (University of Exeter, 2014).

Наличие букета на рабочем столе улучшает память и концентрацию внимания, снижает стресс и количество больничных (Texas A&M University, 2003).

Созерцание цветов повышает скорость решения задач на 12%, а эффективность работы мозга - на 18% (Harvard University, 2008).

40-секундное разглядывание роз снижает артериальное давление, частоту сердечных сокращений и уровень тревожности (University of North Florida, 2009).

Эти и другие исследования доказывают, что живые цветы - не просто элемент декора. Они являются действенным инструментом для создания здоровой атмосферы и повышения эффективности работы в офисе.

Корпоративные кейсы использования цветов в офисе

Многие известные компании на собственном опыте убедились, что цветы положительно влияют на результативность бизнеса. Вот несколько показательных кейсов:

Google. В офисах IT-гиганта повсюду расставлены букеты и растения. По словам руководства, это помогает поддерживать творческую атмосферу и генерировать инновационные идеи.

В офисах IT-гиганта повсюду расставлены букеты и растения. По словам руководства, это помогает поддерживать творческую атмосферу и генерировать инновационные идеи. Apple. Стив Джобс придавал большое значение озеленению рабочего пространства. Он говорил, что цветы стимулируют нестандартное мышление, без которого невозможно создавать прорывные продукты.

Стив Джобс придавал большое значение озеленению рабочего пространства. Он говорил, что цветы стимулируют нестандартное мышление, без которого невозможно создавать прорывные продукты. Amazon. Крупнейший онлайн-ритейлер заказывает для своего офиса свежие букеты трижды в неделю. В компании заметили, что благодаря цветам снизился уровень стресса сотрудников колл-центра.

Крупнейший онлайн-ритейлер заказывает для своего офиса свежие букеты трижды в неделю. В компании заметили, что благодаря цветам снизился уровень стресса сотрудников колл-центра. KPMG. Консалтинговая фирма провела эксперимент в одном из филиалов. Часть кабинетов украсили цветочными композициями, вторую оставили без изменений. Спустя месяц в "зеленых" офисах продуктивность выросла на 10-15%, а креативность - на 30%.

Как видите, флористическое оформление применяют компании из совершенно разных сфер - от IT до консалтинга. И везде цветы доказывают свою эффективность в качестве инструмента повышения мотивации и продуктивности команды.

Какую выгоду получит ваш бизнес от цветов в офисе

Допустим, в вашем офисе работает 50 человек со средней зарплатой 70 000 рублей. По данным исследований, живые цветы способны повысить продуктивность минимум на 10%. Это значит, что каждый сотрудник станет эффективнее на 7 000 рублей в месяц. Умножаем на количество сотрудников и получаем прирост производительности в денежном выражении - 350 000 рублей!

При этом расходы на еженедельную доставку букетов по подписке составят 10 000 - 15 000 рублей в месяц (в LetLoveBloom действуют специальные тарифы для корпоративных клиентов). Получается, каждый вложенный в цветы рубль принесет в 20-30 раз больше прибыли за счет повышения результативности работы.

Кроме того, благодаря цветам в офисе вы сможете:

Сократить затраты на подбор персонала и текучку кадров, ведь растения повышают вовлеченность и лояльность сотрудников.

Снизить количество больничных и "отгулов", потому что цветы укрепляют иммунитет и улучшают психоэмоциональный климат в коллективе.

Повысить продажи и качество сервиса за счет более приветливого и позитивного настроя сотрудников.

Улучшить имидж и подчеркнуть статус компании в глазах клиентов и партнеров - ведь цветы демонстрируют внимание к деталям и вкус.

Как видите, инвестиции в корпоративную подписку на букеты окупаются многократно. Цветы для офиса приносят компании ощутимые материальные и нематериальные выгоды.

Как заказать букеты для офиса с доставкой

Начать сотрудничество с LetLoveBloom очень просто:

Оставьте заявку на сайте или свяжитесь с менеджером по телефону/электронной почте. Выберите количество букетов и периодичность доставки (1, 2 или 4 раза в месяц). Укажите бюджет, размер композиций, предпочтения по цветам и стилю. Определите дату и время первой доставки, адрес и получателя. Подпишите договор и оплатите удобным способом.

Мы предложим оптимальные условия подписки, исходя из ваших задач и возможностей. Флористы LetLoveBloom будут составлять уникальные букеты, идеально подходящие под концепцию и стиль вашего офиса, а курьеры - оперативно доставлять их в заданные часы.

Хотите, чтобы ваши сотрудники работали продуктивнее и испытывали радость от каждого дня в офисе? Закажите регулярную доставку цветов от LetLoveBloom. Это недорого, удобно и очень эффективно. Убедитесь сами, насколько букеты преобразят атмосферу, настроение и результаты работы! Оформляйте подписку на цветы с доставкой в офис - красивый способ повысить продуктивность бизнеса.