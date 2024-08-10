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· 16+ · Анастасия Дмитриева

Что такое НЛП и какие основные техники существуют: самое главное от экспертов Pakhotin.org

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Нейро-лингвистическое программирование, или НЛП, представляет собой подход в психологии, который был разработан в 1970-х годах Ричардом Бэндлером и Джоном Гриндером. Они стремились создать модель того, как люди общаются и изменяют свое поведение.

Основной идеей НЛП является полагание о том, что есть определенные узоры мышления, которые успешные люди используют для достижения своих целей, и что эти узоры могут быть поняты, смоделированы и переданы другим людям для улучшения их личной и профессиональной жизни.

НЛП включает в себя ряд техник, которые нацелены на изменение мысли и поведения с целью достижения лучших результатов. Критики утверждают, что НЛП имеет недостаточную эмпирическую поддержку, и его часто рассматривают скептически в научном сообществе. Тем не менее, некоторые методы НЛП используются в различных областях, включая бизнес, спорт, образование, и личностный рост.

Основные техники НЛП

1. Репрезентативные системы

Согласно НЛП, люди воспринимают мир через сенсорные каналы или репрезентативные системы: зрение (визуальная), слух (аудиальная), ощущения (кинестетическая), а также обоняние и вкус. Техники НЛП учат узнавать и использовать предпочтительные репрезентативные системы себя и других для эффективного общения.

2. Якорение

Якорение в НЛП — это процесс, при котором эмоциональное состояние связывается с определенным стимулом (например, прикосновением, словом или изображением), так что это состояние может быть затем вызвано этим стимулом. Это похоже на классическое условление Павлова.

3. Смена субмодальностей

Субмодальности – это особенности, которые мы используем для уточнения наших восприятий, например, яркость или громкость. НЛП предполагает, что изменяя эти субмодальности, мы можем изменить воспринимаемую интенсивность наших воспоминаний или чувств.

4. Метамодель языка

Метамодель языка в НЛП помогает выявлять и разъяснять неточности и ограничения в языке человека, что, в свою очередь, может привести к ограничениям в мышлении.

5. Моделирование

Моделирование в НЛП заключается в изучении того, как успешные люди в различных сферах действуют, чтобы потом копировать или "моделировать" их техники с целью воспроизведения их успеха.

6. Перефрейминг или переформулирование

Эта техника заключается в изменении контекста или восприятия ситуации, чтобы изменить ее значение. Это можем затем привести к изменению эмоций и реакций, вызванных ситуацией.

7. Постановка целей

В НЛП большое значение придается правильной постановке целей. Это включает в себя формулирование целей таким образом, чтобы они были конкретными, измеримыми, достижимыми, релевантными и ограниченными по времени (принцип SMART).

8. Стратегии решения проблем

В НЛП используют систематические стратегии для анализа и решения проблем, включающие разбиение процесса достижения цели на шаги и изменение мыслительных процессов для преодоления препятствий.

Важно отметить, что эффективность НЛП зависит от множества факторов, включая уровень мастерства практикующего, уникальность контекста и открытость человека к изменениям. НЛП остается предметом дебатов и критики, но несмотря на это, некоторые техники НЛП были внедрены в различные сферы практической психологии и коучинга.

Источник: https://pakhotin.org/

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