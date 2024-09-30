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Что такое и как рассчитать нмц

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НМЦ — начальная максимальная цена — это предельная стоимость товаров, работ, услуг, приобретаемых в рамках закупочной процедуры. НМЦ определяет границу, выше которой заказчик не готов заключить с исполнителем контракт или договор.

Государственные заказчики Московской области и других регионов обязаны устанавливать начальную цену при проведении тендеров. Значение НМЦ:

- Ориентир для поставщиков, позволяющий рассчитать рентабельность поставки

- Показатель, используемый для расчета экономической эффективности закупочной процедуры (на основе данных об итоговом снижении)

- Фактор снижения коррупционных рисков, контроля возможного завышения стоимости

- Исходный показатель для проведения аукциона, переторжки

- Основа для расчета размера обеспечения заявок, определения способа закупки, установления требований к участникам тендера

Законодательство о торгах устанавливает следующие методы расчета НМЦ, в том числе в Московской области:

  1. Изучение сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) — основной способ расчета. Заказчик собирает информацию о ценах на товары, работы, услуги, планируемые к поставке, которые предлагает рынок. Для этого могут быть использованы различные источники:

- Коммерческие предложения от поставщиков

- Прайс-листы, интернет-магазины, торговые площадки

- Данные о проведенных тендерах в Единой информационной системе

- Исследования маркетинговых агентств, статистические сборники

  1. Нормативный метод. Подходит для определения НМЦ на товары, работы, услуги, стоимость которых ограничена законодательно. Существуют нормативы, определяющие предельные цены на вычислительную, офисную, вспомогательную технику, услуги связи для отдельных видов заказчиков.
  2. Тарифы — законодательно установленные расценки на некоторые виды продукции. Используются при расчете НМЦ на поставку электроэнергии, воды, тепла, канализацию отходов, вывоз мусора, услуги транспорта.
  3. Заказ проектно-сметной документации. Производится проектными организациями в соответствии со справочниками стоимости при закупке строительных услуг.
  4. Затратный метод. Расчет базируется на сумме производственных, транспортных, иных затрат с учетом налогов и предполагаемой нормы прибыли.

Расчет НМЦ входит в состав материалов каждой закупки Московской области (и остальных субъектов) с госзаказчиком. Обоснование цены включает калькуляцию стоимости, а также подтверждающие исходные данные, документы, справочную информацию.

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