Что такое и как рассчитать нмц
НМЦ — начальная максимальная цена — это предельная стоимость товаров, работ, услуг, приобретаемых в рамках закупочной процедуры. НМЦ определяет границу, выше которой заказчик не готов заключить с исполнителем контракт или договор.
Государственные заказчики Московской области и других регионов обязаны устанавливать начальную цену при проведении тендеров. Значение НМЦ:
- Ориентир для поставщиков, позволяющий рассчитать рентабельность поставки
- Показатель, используемый для расчета экономической эффективности закупочной процедуры (на основе данных об итоговом снижении)
- Фактор снижения коррупционных рисков, контроля возможного завышения стоимости
- Исходный показатель для проведения аукциона, переторжки
- Основа для расчета размера обеспечения заявок, определения способа закупки, установления требований к участникам тендера
Законодательство о торгах устанавливает следующие методы расчета НМЦ, в том числе в Московской области:
- Изучение сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) — основной способ расчета. Заказчик собирает информацию о ценах на товары, работы, услуги, планируемые к поставке, которые предлагает рынок. Для этого могут быть использованы различные источники:
- Коммерческие предложения от поставщиков
- Прайс-листы, интернет-магазины, торговые площадки
- Данные о проведенных тендерах в Единой информационной системе
- Исследования маркетинговых агентств, статистические сборники
- Нормативный метод. Подходит для определения НМЦ на товары, работы, услуги, стоимость которых ограничена законодательно. Существуют нормативы, определяющие предельные цены на вычислительную, офисную, вспомогательную технику, услуги связи для отдельных видов заказчиков.
- Тарифы — законодательно установленные расценки на некоторые виды продукции. Используются при расчете НМЦ на поставку электроэнергии, воды, тепла, канализацию отходов, вывоз мусора, услуги транспорта.
- Заказ проектно-сметной документации. Производится проектными организациями в соответствии со справочниками стоимости при закупке строительных услуг.
- Затратный метод. Расчет базируется на сумме производственных, транспортных, иных затрат с учетом налогов и предполагаемой нормы прибыли.
Расчет НМЦ входит в состав материалов каждой закупки Московской области (и остальных субъектов) с госзаказчиком. Обоснование цены включает калькуляцию стоимости, а также подтверждающие исходные данные, документы, справочную информацию.