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Более 100 тысяч клиентов ВТБ перешли на АУСН с начала 2026 года

Служба новостей Автор статьи
С начала 2026 года автоматизированную упрощенну...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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С начала 2026 года автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН) выбрали более 100 тыс. клиентов малого и среднего бизнеса ВТБ. Банк обслуживает каждого пятого плательщика нового налогового режима в стране. Из фазы резкого роста АУСН перешла к стабильному притоку новых пользователей. Об этом в преддверии ВЭФ 2026 сообщил член правления ВТБ Руслан Еременко.

Больше всего клиентов перешло на АУСН в первом квартале, когда число пользователей налогового режима в банке выросло в 10 раз. Дальше поток выровнялся: каждый месяц режим оформляют несколько тысяч предпринимателей, около 10% из них — новые клиенты, которые открывают для этого счёт в ВТБ.

Среди регионов лидируют Москва (13% всех перешедших клиентов), Московская область (9%) и Санкт-Петербург (5%). В топ-10 также Краснодарский край, Калининградская область, Татарстан, Новосибирская, Ростовская, Свердловская и Иркутская области. На Дальнем Востоке на АУСН уже перешли 7,5 тыс. предпринимателей — темп освоения режима здесь один из самых быстрых среди регионов России.

«Мы видим, что АУСН перестает быть экспериментом, становится массовым выбором для микро- и малого бизнеса и полноценным элементом налоговой системы. Режим предлагает предпринимателям более выгодные налоговые условия по сравнению с привычными альтернативами — бизнес все внимательнее их оценивает. Это говорит о зрелости рынка малого бизнеса: чем быстрее растет число новых ИП и компаний, готовых работать по прозрачным правилам, тем устойчивее становится эта часть экономики», — отметил Руслан Еременко.

По оценке банка, основанной на данных о выплатах клиентов, с начала года предприниматели на АУСН сэкономили 2,5 млрд рублей за счет освобождения от уплаты страховых взносов. При этом итоговая налоговая нагрузка на АУСН зависит от структуры доходов и расходов бизнеса и может отличаться от нагрузки на других режимах, поэтому эффект для каждого предпринимателя индивидуален.

На АУСН налоги и отчетность считает не сам предприниматель, а уполномоченный банк. По данным ВТБ, большинство клиентов обходится без стороннего бухгалтера или отдельного сервиса для расчета налогов, что позволяет им экономить на услугах бухгалтерского сопровождения.

«Для предпринимателей автоматический расчет налогов стал стандартной частью работы — бесплатным сервисом банка для обслуживания АУСН пользуются уже около 80 тысяч клиентов. Технически сервис берет на себя разметку операций, определение налоговой базы и подготовку данных для отчетности, поэтому клиенту не нужно интегрировать сторонние решения или нанимать отдельного специалиста под эту задачу», — прокомментировал руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса, старший вице-президент банка ВТБ Спартак Солонин.

АУСН — экспериментальный налоговый режим, действующий с июля 2022 года по конец 2027 года: перейти на него могут ИП и компании с доходом до 60 млн рублей в год и штатом до пяти человек, а налог автоматически считает ФНС на основе данных уполномоченного банка и онлайн-кассы. На АУСН предприниматели не платят страховые взносы за себя, отчётность минимальна, а ставки составляют 8% для объекта «Доходы» и 20% для объекта «Доходы минус расходы».

ВТБ проводит масштабную реконструкцию офисов, до конца года откроется три офиса нового формата на Максимова, Мавлютова и Чистопольской.

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