Банки предлагают вкладчикам зафиксировать повышенную доходность на фоне снижения ключевой ставки

Российские банки повышают ставки по вкладам на длительные сроки, рассчитывая удержать клиентов на фоне продолжающегося цикла снижения ключевой ставки ЦБ. Один из примеров — ВТБ, который с 28 июля улучшил условия по рублевым вкладам на 6, 12 и 18 месяцев.

«На фоне продолжающегося цикла снижения ключевой ставки сейчас оптимальный момент, чтобы зафиксировать высокую доходность на горизонте 6–12 месяцев и более, ведь она практически сравнялась с доходностью по коротким срокам. Размещение средств "вдолгую" позволит сохранить повышенную ставку на весь срок депозита независимо от будущих решений ЦБ», — отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

По данным ЦБ, общерыночный объем сбережений физлиц в июне увеличился на 0,3% (0,2 трлн рублей). В ВТБ отмечают, что темпы роста портфеля розничных пассивов банка оказались в пять раз выше рыночных — более 1,5% за месяц.

«Клиенты корректируют выбор продуктов и сроков, но не сберегательную стратегию в целом», — добавил Алексей Охорзин.

По прогнозам ВТБ, объем привлеченных средств в российских банках по итогам года вырастет на 10%, превысив 72 трлн рублей.

ВТБ проводит масштабную реконструкцию офисов, до конца года откроется три офиса нового формата на Максимова, Мавлютова и Чистопольской.