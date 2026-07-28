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Банки предлагают вкладчикам зафиксировать повышенную доходность на фоне снижения ключевой ставки

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Российские банки повышают ставки по вкладам на ...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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Российские банки повышают ставки по вкладам на длительные сроки, рассчитывая удержать клиентов на фоне продолжающегося цикла снижения ключевой ставки ЦБ. Один из примеров — ВТБ, который с 28 июля улучшил условия по рублевым вкладам на 6, 12 и 18 месяцев.

«На фоне продолжающегося цикла снижения ключевой ставки сейчас оптимальный момент, чтобы зафиксировать высокую доходность на горизонте 6–12 месяцев и более, ведь она практически сравнялась с доходностью по коротким срокам. Размещение средств "вдолгую" позволит сохранить повышенную ставку на весь срок депозита независимо от будущих решений ЦБ», — отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

По данным ЦБ, общерыночный объем сбережений физлиц в июне увеличился на 0,3% (0,2 трлн рублей). В ВТБ отмечают, что темпы роста портфеля розничных пассивов банка оказались в пять раз выше рыночных — более 1,5% за месяц.

«Клиенты корректируют выбор продуктов и сроков, но не сберегательную стратегию в целом», — добавил Алексей Охорзин.

По прогнозам ВТБ, объем привлеченных средств в российских банках по итогам года вырастет на 10%, превысив 72 трлн рублей.

ВТБ проводит масштабную реконструкцию офисов, до конца года откроется три офиса нового формата на Максимова, Мавлютова и Чистопольской.

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