Автомобильные шины Pirelli

Шины от итальянского производителя Pirelli – это залог уверенности на дороге при любой погоде. Модельный ряд марки включает в себя зимнюю (шипованную и нешипованную), летнюю, всесезонную резину для легковых автомобилей и внедорожников. Подобрать шины р21 от Пирелли можно для движения в любых условиях.

О производителе

Компания Pirelli была основана в Милане в далеком 1872 году. Первоначально она занималась изготовлением изделий из резины. С 90-х годов XIX века она переквалифицировалась на производство велосипедных шин, а с 1900-х занялась автомобильными. В настоящее время Pirelli входит в ТОП производителей автомобильной резины.

О шинах Пирелли

Компания Pirelli занимается не только производством автомобильных шин, но и разработкой новых инновационных технологий, которые постоянно задействуются в технологическом процессе. Авторезина рассчитана на высокие нагрузки, в том числе отлично показывает себя на дорогах с плохим покрытием.

К инновационным технологиям производителя Пирелли относят:

Zero Degree – способствует увеличения размера контактного пятна шины с дорожным полотном, что улучшает сцепление, особенно при маневрировании или вхождении в поворот, повышает предсказуемость управления;

Noise Cancelling System – снижает уровень шума при движении по твердому покрытию благодаря применению специальной резины с пористой структурой;

Pirelli Run Flat – позволяет автомобилю продолжать безопасно движение в случае прокола, эффект достигается за счет дополнительного бокового армирования;

Cyber Type – технология «сенсорных» покрышек, которые собирают данные о дорожном покрытии в режиме реального времени, что повышает качество управления.

Зимние и летние шины Пирелли отлично показывают себя в условиях российских и белорусских дорог.

Выбор автомобильной резины

Автомобильные шины должны подбираться с учетом типа машины, сезона, монтажного диаметра, высоты профиля, ширины резины. Так в маркировке указывается индекс скорости и нагрузки. Их также важно учитывать при подборе. Индекс нагрузки указывает на максимальное значение массы, которая должна приходиться на колесо. Если это значение будет превышено, возникнет деформация. Индекс скорости указывает на максимальную рекомендованную скорость движения авто, на котором установлены эти шины. Превышение значения небезопасно и может стать причиной аварийной ситуации.

Для безопасной езды важно не только тщательно выбирать шины, вовремя ежесезонно проводить их смену, но и соблюдать правила эксплуатации: контролировать давление, износ протектора, отсутствие проколов и повреждений. В этом случае шины Пирелли обеспечат безопасность на дороге.