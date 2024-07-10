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Автоматизация розлива молока и соков для пищевой промышленности от компании Гальди

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Гальди – международная компания с более чем 30-летней историей, специализирующаяся на разработке и производстве оборудования для розлива и упаковки жидких продуктов в упаковку типа Gable Top. Компания привержена высочайшим стандартам пищевой безопасности и устойчивому развитию, предоставляя высокоэффективные решения для различных видов пищевой продукции. Гальди активно внедряет инновации и предоставляет комплексный подход к обслуживанию клиентов, включая обучение, техническую поддержку и модернизацию оборудования, что делает её надежным партнером для предприятий пищевой промышленности по всему миру.

Инновационные решения для розлива молока и соков

Одним из ключевых продуктов компании является конфигурация FRESH – автоматы для розлива свежего молока и фруктовых соков с 7-дневным сроком годности. Эти машины разработаны с учетом потребностей современных производителей, стремящихся к минимизации первоначальных инвестиций при максимальной производительности. Оборудование FRESH гарантирует удаление всех ненужных примесей и высокое качество упаковки, что способствует сохранению свежести и вкусовых качеств продуктов​.

Кроме того, компания предлагает широкий ассортимент автоматов для розлива молока и соков с различными сроками годности и объемами упаковок, что позволяет подобрать оптимальное решение для любого производства. В линейку входят автоматы для розлива молочных продуктов со сроком годности до 10 дней (конфигурация CLEAN), ферментированных молочных продуктов со сроком годности до 30 дней (конфигурация FRESH + CLEAN), а также фруктовых соков с длительным сроком хранения до 12 месяцев (конфигурация HOT FILL)​​.

Преимущества сотрудничества

Компания Гальди обеспечивает комплексный подход к внедрению своих решений, предоставляя обучение персонала, техническое обслуживание и поддержку. Компания предлагает индивидуальные консультации и сервисные контракты, которые полностью соответствуют потребностям клиентов. Благодаря этому, предприятия могут быть уверены в стабильной работе оборудования и оперативном решении любых возникающих вопросов​.

Еще одной важной составляющей сотрудничества с Гальди является возможность модернизации существующего оборудования и его адаптации под новые производственные задачи. Это позволяет клиентам оставаться конкурентоспособными и быстро реагировать на изменения рынка.

Новейшие разработки для повышения эффективности производства

Компания активно внедряет инновации в свои продукты. Например, представлены автоматизированные станции CIP (Cleaning in Place), которые обеспечивают быструю и эффективную мойку фасовочных автоматов. Это позволяет значительно сократить время простоя и увеличить общую производительность производства. Новейшие разработки компании направлены на повышение эффективности и снижение эксплуатационных затрат, что особенно важно для российских предприятий в условиях растущей конкуренции.

Узнать подробнее о компании и получить дополнительную информацию можно на официальном сайте galdi.ru.

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