Японское посольство приостанавливает прием заявлений на визы от россиян

Важная новость об изменениях процедуры подачи заявлений на визы в Японию

Посольство Японии в Москве уведомило на своём сайте, что с 25 сентября по 10 октября не будет принимать от заявителей на туристические визы не беометрические 5-ти летние загранпаспорта. Это связано с техническими проблемами на стороне программного обеспечения.

Редакция обратилась за комментариями к специалистам визового центра Японии MyVisa.World



«На сайте посольства Японии в Москве 23 сентября появилась информация о том, что из-за технических неполадок приём визовых заявок возможен только от россиян, обладающих биометрическими заграничными паспортами. Данное ограничение будет действовать с 25 сентября по 10 октября. Если вам срочно необходимо получить визу в Японию в этот период, рекомендуется подать документы в другие консульства Японии, например, во Владивостоке», – отметил представитель визового центра.



Жителям Казани о том, как оформить туристическую визу в Японию через консульство во Владивостоке, можно узнать в этой статье.



Добавим, что россияне могут получить как однократные, так и мультивизы в Японию. Для этого следует заполнить анкету и представить в консульство следующие документы:

оригинал заграничного паспорта, действительного не менее 6 месяцев с момента въезда в Японию;

копия российского паспорта с регистрацией по месту жительства;

две цветные фотографии формата 3,5 х 4,5 см на матовой бумаге;

оригинал банковской выписки с состоянием счета без операций, заверенной синей печатью банка;

оригинал справки с места работы (в свободной форме) с подписью и печатью руководителя или главного бухгалтера;

билеты в и из Японии с подтверждением оплаты: чек с соответствующей суммой в брони;

бронь отеля с подтверждением выплаты или справка о состоянии счета в иностранном банке с необходимой для поездки суммой и копия лицевой стороны этой карты;

заполненная визовая анкета;

заполненная программа пребывания на английском языке.

В России функционируют пять японских консульств: в Москве, Санкт-Петербурге, Южно-Сахалинске, Хабаровске и Владивостоке. Документы можно подать либо лично, либо через доверенное лицо с обычной рукописной доверенностью.



В Владивостоке существует упрощённый порядок рассмотрения заявок, в соответствии с которым не потребуется предоставление справки с места работы и оригинала банковской выписки. Это значительно облегчает процесс сбора и подготовки документов для заявителей из Казани.