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Японское посольство приостанавливает прием заявлений на визы от россиян

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Важная новость об изменениях процедуры подачи заявлений на визы в Японию

Посольство Японии в Москве уведомило на своём сайте, что с 25 сентября по 10 октября не будет принимать от заявителей на туристические визы не беометрические 5-ти летние загранпаспорта. Это связано с техническими проблемами на стороне программного обеспечения.

Редакция обратилась за комментариями к специалистам визового центра Японии MyVisa.World

«На сайте посольства Японии в Москве 23 сентября появилась информация о том, что из-за технических неполадок приём визовых заявок возможен только от россиян, обладающих биометрическими заграничными паспортами. Данное ограничение будет действовать с 25 сентября по 10 октября. Если вам срочно необходимо получить визу в Японию в этот период, рекомендуется подать документы в другие консульства Японии, например, во Владивостоке», – отметил представитель визового центра.


Жителям Казани о том, как оформить туристическую визу в Японию через консульство во Владивостоке, можно узнать в этой статье.


Добавим, что россияне могут получить как однократные, так и мультивизы в Японию. Для этого следует заполнить анкету и представить в консульство следующие документы:

  • оригинал заграничного паспорта, действительного не менее 6 месяцев с момента въезда в Японию;
  • копия российского паспорта с регистрацией по месту жительства;
  • две цветные фотографии формата 3,5 х 4,5 см на матовой бумаге;
  • оригинал банковской выписки с состоянием счета без операций, заверенной синей печатью банка;
  • оригинал справки с места работы (в свободной форме) с подписью и печатью руководителя или главного бухгалтера;
  • билеты в и из Японии с подтверждением оплаты: чек с соответствующей суммой в брони;
  • бронь отеля с подтверждением выплаты или справка о состоянии счета в иностранном банке с необходимой для поездки суммой и копия лицевой стороны этой карты;
  • заполненная визовая анкета;
  • заполненная программа пребывания на английском языке.

В России функционируют пять японских консульств: в Москве, Санкт-Петербурге, Южно-Сахалинске, Хабаровске и Владивостоке. Документы можно подать либо лично, либо через доверенное лицо с обычной рукописной доверенностью.


В Владивостоке существует упрощённый порядок рассмотрения заявок, в соответствии с которым не потребуется предоставление справки с места работы и оригинала банковской выписки. Это значительно облегчает процесс сбора и подготовки документов для заявителей из Казани.

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