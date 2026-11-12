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АО «Транснефть – Прикамье» в 2026 году выпустило в водоемы более полумиллиона мальков ценных рыб

Служба новостей Автор статьи
АО «Транснефть – Прикамье» завершило работы по ...

Фото: пресс-служба АО "Транснефть - Прикамье"

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АО «Транснефть – Прикамье» завершило работы по восстановлению водных биоресурсов в 2026 году. Экологические мероприятия проводились в регионах деятельности компании – на территории Республики Татарстан, Удмуртcкой Республики, Кировской и Самарской областей.

Заключительным этапом стал выпуск мальков стерляди в Куйбышевское водохранилище в Республике Татарстан.

Всего за текущий год по инициативе компании акватории Куйбышевского, Воткинского, Камского, Нижнекамского и Саратовского водохранилищ пополнили более 538 тыс. мальков стерляди. Средний вес каждого малька составил до 3 грамм.

Места выпуска определяли специалисты Всероссийского НИИ пресноводного рыбного хозяйства с учетом факторов, обеспечивающих высокую выживаемость мальков. Молодь рыб доставлялась из рыбоводных хозяйств специализированным транспортом с соблюдением всех необходимых условий. На мероприятиях по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов присутствовали представители территориальных управлений Росрыболовства. Специалисты федерального агентства подтверждали удовлетворительное состояние мальков.

Выпуск молоди способствует восстановлению популяции ценных пород рыб в акваториях регионов деятельности АО «Транснефть – Прикамье». Мероприятия проводятся ежегодно в рамках корпоративной программы по сохранению биологического разнообразия в местах присутствия объектов компании. За период с 2020 по 2026 годы по инициативе компании в реки и водохранилища было выпущено более 6 млн мальков ценных промысловых рыб.

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