Аналитики назвали любимые цифры для красивых номеров в Татарстане

С начала года самыми востребованными цифрами стали семь, девять и восемь — именно они формируют основу популярных комбинаций в республике. В структуре спроса лидерство удерживают «бронзовые» номера (83% всех продаж), «серебряные» варианты занимают еще 14%. Аналитики МегаФона раскрыли предпочтения жителей региона при выборе красивых номеров.

Основными покупателями красивых номеров в Татарстане стала возрастная группа 31–45 лет, совершающая более половины всех покупок. За ними с заметным отрывом следуют категории 21–30 лет (19%) и 46–65 лет (15%). Мужчины чаще занимаются подбором уникальных комбинаций, составляя 74% от общего числа покупателей, тогда как на женщин приходится лишь 26%.

В сегменте ВИП-номеров самыми востребованными оказались сочетания с девятками, шестерками и тройками. Покупателями таких комбинаций чаще всего становятся жители Москвы и Санкт-Петербурга — на них приходится 49% от объема продаж в этой категории. За уникальные номера россияне готовы заплатить более одного миллиона рублей.

«Мы видим, что для наших клиентов процесс выбора номера — не просто техническая процедура, а способ самовыражения. 34% пользователей, подбирающих красивое сочетание цифр, сразу вводят любимую комбинацию или прицельно ищут именно ту, которая будет легко запоминаться. Всё чаще россияне воспринимают свой телефонный номер как часть личного бренда и инструмент для построения доверия с окружающими», — отмечает коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.

Наиболее ярко любовь к запоминающимся комбинациям выражена в Москве, Санкт-Петербурге, Дагестане, Краснодарском крае и Чечне. В топ также входят Самарская, Ростовская и Свердловская области, Ставропольский край и ХМАО-Югра. Жители этих регионов проявляют самый активный интерес к красивым номерам, становясь их основными покупателями.