5 идей для выездного тимбилдинга в Алматы

Командообразование — серьезный процесс, требующий качественных и эффективных инструментов. К ним относится как совместная работа, так и корпоративные досуговые мероприятия — тимбилдинги. В общем смысле это ивенты, направленные на сплочение коллектива и укрепление командного духа, но при грамотной организации можно добиться и других целей: освоение навыков работы в группы, снижение конфликтности в коллективе, повышение мотивации, выявление лидеров и так далее. А тимбилдинги на природе являются отличной возможностью сменить обстановку, зарядиться энергией и провести время с коллегами в неформальной обстановке.

Особенности выездного тимбилдинга

Непринужденная атмосфера

Открытое пространство на свежем воздухе создает ощущение свободы, помогает отвлечься от рабочих процессов и “проветрить” голову. В процессе тимбилдинга сотрудники открываются друг другу с новой стороны и общаются не как коллеги, а отдельные личности, что укрепляет взаимное доверие и выстраивает качественную коммуникацию.

Командное взаимодействие

Как правило, сценарии выездных тимбилдингов направлены на активное времяпровождение и командную работу. Участники распределяют роли, проходят различные испытания, решают логические задачи, соревнуются между собой и принимают решения в стрессовых условиях. Чтобы пройти все этапы программы, сотрудникам необходимо прислушиваться к другим членам команды, проявлять лидерские качества и иметь развитые навыки взаимопомощи.

Сезонная программа

Программу для природного ивента можно подобрать в любое время года. Зимний тимбилдинг позволит создать уникальную атмосферу зимнего праздника и подарит команде яркие эмоции, а летний — насладиться теплой и солнечной погодой и освоить новые виды спорта. Например, парусную регату или сплавы на каяках.

Масштабная организация

Качественный тимбилдинг на природе требует тщательной и внимательной подготовки. Важно выбрать подходящий формат и программу, исходя из целей мероприятия. Также необходимо подобрать локацию нужной вместительности и местоположения, а затем проверить ее на безопасность и оформить тематическим реквизитом. Кроме этого, организаторы должны обеспечить логистику оборудования и питания и трансфер для участников, а после ивента привести площадку в первоначальный вид.

ТОП-5 идей для тимбилдинга на природе

Спортивные состязания

Соревнования между командами можно провести в формате корпоративного чемпионата по зимним или летним видам спорта. Например, по пляжному волейболу, теннису, катаниям на коньках или лыжах. Также это могут быть эстафеты, Олимпийские игры, спортивный тренинг и так далее. Физическая активность способствует выработке дофамина и закрепляет у сотрудников положительные эмоции от работы в команде.

Тематический квест

Формат построен на сочетании физической активности, эмоций, драйва, интеллектуальных и логических заданий определенной. Сюжет квеста строится в рамках заданной атмосферы, которую поддерживают реквизит и оформление площадки. Участники сплачиваются ради единой цели и сообща преодолевают препятствия.

Тимбилдинг на воде

Направление считается экстремальным, так как участникам предстоит действовать в условиях максимальной концентрации и осваивать технику в процессе мероприятия. Популярными программами такого тимбилдинга являются парусная регата на яхтах, сплавы по рекам и полоса препятствий на воде. Сотрудники смогут испытать яркие эмоции и укрепить физподготовку.

Веревочный курс

Тренинг предполагает прохождение подвешенной трассы нескольких уровней сложности. Команды участников преодолевают препятствия сообща, учась принимать помощь от коллег и выручать других при необходимости. Мероприятие укрепляет доверие в коллективе и помогает побороть внутренние страхи.

Картинг

В зависимости от сезона участники соберут зимний или летний гоночный болид из подручных средств и будут соревноваться друг с другом в скорости и вождении на зимних склонах либо на треках с круговыми дистанциями. А команду-победителя можно наградить на торжественной церемонии.







Качественно организовать тимбилдинг бывает непросто — особенно при отсутствии опыта и необходимых ресурсов. В этом случае проведение корпоративных тренингов лучше доверить профессионалам. Команда агентства RedG разработает уникальную концепцию мероприятия с учетом целей, бюджета и масштаба ивента.