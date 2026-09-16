12 студентов Университета Иннополис стали обладателями именной стипендии МТС

МТС совместно с Университетом Иннополис запустила именную стипендиальную программу для студентов первого и второго курсов по направлению «Анализ данных и искусственный интеллект». По итогам отбора, 12 участников будут получать именную стипендию МТС в течение осеннего семестра 2026 года.

MWS (входит в МТС Web Services) и Университет Иннополис запустили программу поддержки талантливых студентов, которые развиваются в области искусственного интеллекта, анализа данных и современных технологий. Для получения стипендии оценивались результаты ЕГЭ, академическая успеваемость, проектный опыт, внеучебные достижения студентов, а также мотивация и интерес к ИТ-направлению.

«Поддержка стипендиальной программы Университета Иннополис – это часть системной работы компании с молодыми талантами – будущими специалистами индустрии. МТС в Татарстане сотрудничает практически со всеми колледжами и вузами республики, организуем встречи, производственную практику и оплачиваемую стажировку. Студенты получают опыт и перспективу, а бизнес – реальную отдачу. Так, по молодежным программам компании, в 2025 году на стажировки в подразделения МТС по всей стране было принято более 850 человек, почти половина из них в дальнейшем были трудоустроены в штат, — рассказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

Результаты стипендиального конкурса от партнеров университета объявили на Дне знаний в российском ИТ-вузе. В дополнение к стипендиатам МТС по программе «Анализ данных и искусственный интеллект», ряд студентов получат финансовую поддержку по разным программам обучения от «БАРС Груп» и Magnit OMNI. Все стипендиаты обучаются на реализуемых при поддержке Минцифры России программах бакалавриата Университета Иннополис для подготовки специалистов топ-уровней.