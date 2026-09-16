Полезное

12 студентов Университета Иннополис стали обладателями именной стипендии МТС

Служба новостей Автор статьи
Подписаться на Дзен.канал

МТС совместно с Университетом Иннополис запустила именную стипендиальную программу для студентов первого и второго курсов по направлению «Анализ данных и искусственный интеллект». По итогам отбора, 12 участников будут получать именную стипендию МТС в течение осеннего семестра 2026 года.

MWS (входит в МТС Web Services) и Университет Иннополис запустили программу поддержки талантливых студентов, которые развиваются в области искусственного интеллекта, анализа данных и современных технологий. Для получения стипендии оценивались результаты ЕГЭ, академическая успеваемость, проектный опыт, внеучебные достижения студентов, а также мотивация и интерес к ИТ-направлению.

«Поддержка стипендиальной программы Университета Иннополис – это часть системной работы компании с молодыми талантами – будущими специалистами индустрии. МТС в Татарстане сотрудничает практически со всеми колледжами и вузами республики, организуем встречи, производственную практику и оплачиваемую стажировку. Студенты получают опыт и перспективу, а бизнес – реальную отдачу. Так, по молодежным программам компании, в 2025 году на стажировки в подразделения МТС по всей стране было принято более 850 человек, почти половина из них в дальнейшем были трудоустроены в штат, — рассказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

Результаты стипендиального конкурса от партнеров университета объявили на Дне знаний в российском ИТ-вузе. В дополнение к стипендиатам МТС по программе «Анализ данных и искусственный интеллект», ряд студентов получат финансовую поддержку по разным программам обучения от «БАРС Груп» и Magnit OMNI. Все стипендиаты обучаются на реализуемых при поддержке Минцифры России программах бакалавриата Университета Иннополис для подготовки специалистов топ-уровней.

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

5 часов назад

Туристы из РФ сняли вопрос, чего стоит бояться на отдыхе в Абхазии

Полезное

10 часов назад

В Татарстане показали, как будет организовано голосование в медицинских учреждениях

как повесить сеточку от насекомых в ванной на воздухоотвод

Кулинария

день назад

Фарша слишком мало для котлет на всю семью: добавляю один простой продукт — получается целая сковорода

Полезное

2 дня назад

В АО «Транснефть – Прикамье» прошел ежегодный слет молодых специалистов

замена радиаторов в квартире в Москве

Не у нас

5 часов назад

В Варадеро прошли перемены: курорт опустел без россиян и иностранцев

Кулинария

день назад

Кусок батона начал черстветь: заливаю простой смесью — получается горячий завтрак к чаю за пару минут

Не у нас

7 часов назад

Микроблогеры под прицелом: о недобросовестной конкуренции в запрещенных соцсетях

Кулинария

23 часа назад

Батон начал черстветь: не сушу сухари — заливаю простой смесью и готовлю завтрак на всю семью

Кулинария

7 часов назад

Оладьи пышные на сковороде, а на тарелке становятся плоскими: что делают с тестом слишком долго
Новости Казани
2 часа назад

Мергасовский дом в Казани разберут и воссоздадут: проект оставили прежним

Комитет РТ по охране объектов культурного насле...

Технологии

43 минуты назад

Мошенники крадут деньги через APK в фейковых голосованиях за детей

Гид по Казани

8 часов назад

Авто под контролем: проверенные мастерские и сервисы Казани

Технологии

час назад

Google добавила в Gemini 3.8 модели Live и Live Extended Thinking

Технологии

2 часа назад

Эксперт Relevant: ИИ ускоряет кибератаки и делает их масштабнее
В Папуа-Новой Гвинее поймали рыбу-иглу, считавш...
Технологии
3 часа назад

В Папуа-Новой Гвинее поймали рыбу-иглу, считавшуюся вымершей с 1985 года

Кулинария

2 часа назад

Картошку не варю на гарнир: натираю и прячу внутрь сыр — получается экономный ужин без мяса на всю семью

Технологии

2 часа назад

В Хабаровском крае в октябре протестируют доставку грузов дронами

Новости Казани

3 часа назад

Леонов позвал болельщиков на матч Россия — Иран в Казани
90 тысяч вакансий и 10 резюме на одно место: ра...
Интересное в Казани
5 дней назад

90 тысяч вакансий и 10 резюме на одно место: рассказываем, почему в Татарстане всё равно не хватает специалистов