Живую женщину по ошибке отвезли в похоронное бюро: работники крематория чуть не поседели

Сотрудники похоронного бюро в американском городе Анкени, штат Айова, были шокированы, когда признанная к ним женщина внезапно ожила.

В городскую похоронную службу и крематорий пришлось вызывать спасателей, поскольку доставленная сюжа мертвая женщина начала вести себя странно, переполошив персонал скорбного места.

"В бюро привезли уже фактически мертвую женщину, но она оказалась живой. Сейчас они в часовне, и её положили на раскладушку", — сказал один из сотрудников спасательной службы.

Сотрудники оказали первую помощь пострадавшей и отправили ее в больницу. В настоящее время состояние женщины неизвестно.

Известно, что в похоронное бюро пенсионерку привезли из дома престарелых, там ситуацию комментировать отказались.