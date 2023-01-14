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Живую женщину по ошибке отвезли в похоронное бюро: работники крематория чуть не поседели

Живую женщину по ошибке отвезли в похоронное бюро: работники крематория чуть не поседели

Фотот: mixyfotos.ru

Сотрудники похоронного бюро в американском городе Анкени, штат Айова, были шокированы, когда признанная к ним женщина внезапно ожила.

В городскую похоронную службу и крематорий пришлось вызывать спасателей, поскольку доставленная сюжа мертвая женщина начала вести себя странно, переполошив персонал скорбного места.

"В бюро привезли уже фактически мертвую женщину, но она оказалась живой. Сейчас они в часовне, и её положили на раскладушку", — сказал один из сотрудников спасательной службы.

Сотрудники оказали первую помощь пострадавшей и отправили ее в больницу. В настоящее время состояние женщины неизвестно.
Известно, что в похоронное бюро пенсионерку привезли из дома престарелых, там ситуацию комментировать отказались.

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