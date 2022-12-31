Читатели немецкой газеты Die Welt активно обсуждают новогоднее обращение канцлера Олафа Шольца, в котором он пообещал поддерживать Украину, несмотря на последствия.

Это возмутило немцев, тем более, что Шольц призвал их продолжать экономить энергию, а также выразил надежду, что Берлин все-таки доьется независимости от российских энергоносителей и газа.

"Отвращение, гнев, стыд, бессилие. После таких заявлений у меня нет слов", — написал один из комментаторов.

"Лучше бы он объяснил, почему провалил энергетическую политику, а нам теперь приходится расплачиваться", — поддержал другой.

"Мы должны экономить энергию, в то время как правительство усугубляет энергетические проблемы. У него проблемы с восприятием реальности!" — отметил третий.

После начала военной спецоперации России на Украине США и их союзники по НАТО усилили санкционное давление на РФ, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и самих Штатах. Владимир Путин неоднократно заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.