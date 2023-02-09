Женщина пережила 27 минут клинической смерти и рассказала о своей встрече с Богом

Жительница Великобритании Тина Хайнс пережила длительную клиническую смерть. Историю об увиденном ею за 27 минут по ту сторону рассказало издание The Sun.

В феврале 2018 года Тина Хайнс упала возле дома, и у нее произошла остановка сердца. Муж Брайан, видя, что супруга не подает признаков жизни, приступил к сердечно-легочной реанимации. Дважды ему удавалось оживить ее. Но по пути в больницу сердце женщины остановилось еще несколько раз. После шесто попытки реанимировать ее сердце стабилизировалось, в общей сложности в состоянии клинической смерти Тина провела 27 минут.

Очнувшись после медикаментозной комы, Хайнс призналась, что совсем не испугалась, а скорее удивилась увиденному во время отключки. Она рассказала, что якобы встретилась с Богом.

"Я испытала невероятный покой и умиротворение. Иисус стоял там с широко распростертыми объятиями, а прямо за ним было невероятное сияние", - сообщила она.

Ученые считают, что подобные яркие видения вызваны активностью мозга, когда человек оказывается близок к смерти.

